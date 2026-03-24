Marina Berlusconi sente Meloni dopo il flop di Forza Italia al Referendum, il No vince persino ad Arcore

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Il referendum sulla giustizia si è chiuso con la vittoria del No, che trionfa persino ad Arcore per soli 47 voti. Marina Berlusconi, delusa dal risultato, ha consultato Giorgia Meloni e Antonio Tajani: pur confermando la fiducia al segretario di Forza Italia, la famiglia chiede ora un rapido rinnovamento del partito per arginare la dissidenza interna e rimediare al fallimento della “riforma bandiera” di Silvio Berlusconi.

Referendum: il “No” espugna Arcore

Il dato più clamoroso della consultazione referendaria del 2026 non arriva dai grandi centri urbani, ma dal cuore pulsante del berlusconismo, ovvero Arcore.

Nel comune che per decenni è stato il baricentro della politica italiana sotto l’egida di Silvio Berlusconi, il “No” alla riforma della giustizia ha vinto, seppur di un soffio. I numeri ufficiali delle 16 sezioni raccontano una beffa servita per soli 47 voti: NO con 4.657 voti (50,25%) e SI con 4.610 voti (49,75%).

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Mentre il resto della Brianza ha tenuto alte le ragioni del Sì (vincitore in provincia con il 52,78%), ad Arcore il 67,33% degli elettori ha scelto di bocciare quella separazione delle carriere che il Cavaliere aveva inseguito per tutta la vita.

Un risultato che fonti vicine alla famiglia Berlusconi definiscono “agro”, una “beffa atroce” proprio nel giardino di casa.

Marina Berlusconi sente Giorgia Meloni

La primogenita del fondatore, Marina Berlusconi, avrebbe passato la giornata al telefono, con un lungo colloquio con la premier Giorgia Meloni, cercando di analizzare insieme le ragioni di un flop che ha colpito duramente l’intero schieramento.

Marina ha sentito anche Antonio Tajani. Nonostante il flop (quasi un elettore azzurro su cinque, cioè il 18%, che ha votato contro la linea del partito) non sembrano esserci “avvisi di sfratto” per il segretario. La famiglia riconosce a Tajani di aver fatto “tutto il possibile”, ma dall’entourage della primogenita trapela con forza la richiesta di un rinnovamento profondo dei vertici.

Antonio Tajani aveva provato a rincuorare i suoi sui social citando il celebre motto di Vujadin Boškov: “Partita finisce quando arbitro fischia”.

Purtroppo per il centrodestra, l’arbitro ha fischiato decretando una sconfitta proprio nel giardino di casa Berlusconi.

Il bivio di Forza Italia

L’attenzione si sposta quindi ora sulla gestione interna di Forza Italia, che esce dal voto con ferite evidenti e una “dissidenza” interna che sfiora il 18%.

Sebbene Tajani non sia ufficialmente sotto processo, l’entourage dei Berlusconi non nasconde l’irritazione per una leadership che fatica a coinvolgere le nuove generazioni liberali, come sottolineato anche dalle critiche di Francesca Pascale.

La richiesta di un rinnovamento profondo dei vertici si fa ora pressante. Marina, pur confermando stima per il segretario, spinge per un cambio di passo immediato.

Il timore è che, senza una sterzata decisa dopo i casi Delmastro e Bartolozzi, il declino visto ad Arcore possa diventare strutturale, allontanando definitivamente il partito dal suo elettorato storico.