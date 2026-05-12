Marina Berlusconi smentisce La Stampa, "nessun contatto" tra Gianni Letta e il Pd per il dopo Mattarella

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Marina Berlusconi ha nettamente smentito le ricostruzioni pubblicate da La Stampa, che avevano ipotizzato che la figlia del fondatore di Forza Italia stesse organizzando un incontro con Elly Schlein, segretaria del Pd, per organizzare un’alleanza in grado di eleggere Gianni Letta come prossimo presidente della Repubblica nel 2029.

La smentita di Marina Berlusconi

In una dichiarazione molto netta, Marina Berlusconi ha negato qualsiasi suo coinvolgimento diretto nell’azione politica di Forza Italia, il partito fondato dal padre Silvio Berlusconi.

Marina Berlusconi ha in particolare criticato un articolo uscito sul quotidiano La Stampa, nell’edizione del 12 maggio.

ANSA

“Non sono né artefice, né ispiratrice di manovre volte a ridefinire alleanze e schieramenti, o addirittura a influenzare l’elezione del futuro Presidente della Repubblica” ha specificato Berlusconi.

Cosa diceva l’articolo de La Stampa

La tesi dell’articolo citato da Marina Berlusconi era che Forza Italia stesse cercando nel Pd una sponda per far diventare Gianni Letta presidente della Repubblica.

Per arrivare a questa alleanza, che si sarebbe poi concretizzata nel 2029 alla scadenza del secondo mandato di Sergio Mattarella, vari membri dei due partiti si sarebbero accordati per organizzare un incontro tra Elly Schlein, segretaria del Pd, e Marina Berlusconi.

Gianni Letta è stato sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio durante tre diversi governi guidati da Silvio Berlusconi ed era considerato uno dei consiglieri più fidati del Cavaliere.

Oggi ha 91 anni, ne avrebbe 94 al momento di un’eventuale elezione nel 2029, il che significa che dovrebbe terminare il proprio mandato a 101 anni.

Cosa rappresenta la famiglia Berlusconi per Forza Italia oggi

Marina Berlusconi non ha nessun ruolo ufficiale in Forza Italia. Il segretario del partito, quindi il suo capo politico, è Antonio Tajani, vicepremier e ministro degli esteri.

Come sottolineato anche dalla dichiarazione di Berlusconi, però, la famiglia del fondatore è ancora molto legata alla “creatura politica” del padre.

Oltre a questo legame sentimentale, però, ce ne sono altri più concreti. I Berlusconi sono i principali finanziatori e creditori di Forza Italia. Nel 2025 avrebbero donato 700mila euro al partito, che ha ricevuto in totale donazioni per 3,2 milioni dai suoi sostenitori.

I Berlusconi si sono inoltre fatti carico dei 90 milioni di euro di debiti che Forza Italia aveva accumulato con varie banche e di cui Silvio Berlusconi era garante.