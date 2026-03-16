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Una donna, in evidente stato di agitazione, è stata arrestata a Marina di Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) per incendio doloso e atti persecutori dopo aver appiccato il fuoco alla porta dei vicini, convinta di essere spiata. L’azione tempestiva delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco ha evitato conseguenze più gravi.

I fatti: l’incendio e l’intervento delle forze dell’ordine

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato recentemente nel Comune di Marina di Gioiosa Ionica, in provincia di Reggio Calabria. Gli agenti sono stati inviati sul posto dalla Sala Operativa Unica Provinciale della Questura di Reggio Calabria a seguito di una segnalazione riguardante una situazione di pericolo in un condominio.

Secondo quanto ricostruito, una donna, in preda a forte agitazione e con scarsa lucidità, ha utilizzato una bombola del gas per appiccare il fuoco alla porta dell’abitazione dei suoi vicini. La motivazione dietro il gesto sarebbe stata la convinzione, da parte dell’arrestata, che i vicini la spiassero da tempo, rendendo insostenibile la convivenza all’interno dello stabile.

Il personale del Commissariato di P.S. di Siderno, con il supporto dei Vigili del Fuoco, è intervenuto rapidamente. Tutte le persone presenti nell’area interessata dalla nube di fumo sono state fatte evacuare in modo tempestivo, scongiurando così il rischio di una tragedia. Nessuno è rimasto ferito grazie alla prontezza degli operatori.

L’arresto e le conseguenze giudiziarie

La donna, ancora presente sul luogo dell’incendio al momento dell’arrivo delle forze dell’ordine, è stata isolata e messa in sicurezza. Dopo essere stata assistita dal personale sanitario del 118, è stata arrestata in flagranza di reato. L’arresto è stato successivamente convalidato dal G.I.P. del Tribunale di Locri, che ha disposto la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti dell’indagata.

Le accuse contestate sono quelle previste dagli articoli 423 e 612-bis del codice penale, ovvero incendio doloso e atti persecutori, oltre a quanto previsto dall’articolo 1 della Legge n. 895 del 1967.

L’episodio ha destato forte preoccupazione tra i residenti del condominio e nella comunità di Marina di Gioiosa Ionica. La rapidità dell’intervento delle forze dell’ordine e dei Vigili del Fuoco è stata fondamentale per evitare danni alle persone e ulteriori conseguenze.

IPA