Marina Loi e Flavia Triggiani dietro il doc su Pininfarina: “Raccontare l’Italia attraverso le storie”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Ci sono storie che sembrano appartenere al patrimonio collettivo di un Paese. Non soltanto per ciò che raccontano, ma per quello che rappresentano: un’idea di bellezza, di lavoro, di visione. La storia di Pininfarina è una di queste. Un nome che, nel tempo, è diventato molto più di un marchio automobilistico: è diventato un simbolo del design italiano, dell’eleganza industriale, di una capacità tutta italiana di trasformare un oggetto funzionale in una forma d’arte. Con Storia di una leggenda. Pininfarina, Marina Loi e Flavia Triggiani, le regine del true crime italiano, hanno scelto di raccontare proprio questo: non solo la vicenda di un’azienda, ma un secolo di storia italiana osservato attraverso la traiettoria di una famiglia e delle sue intuizioni. Un viaggio che parte dagli inizi del Novecento, quando Battista “Pinin” Farina comincia a lavorare giovanissimo nella carrozzeria del fratello, e attraversa generazioni, trasformazioni sociali, rivoluzioni tecnologiche, fino a costruire uno dei nomi più riconoscibili del design mondiale. Il documentario, prodotto da Flair Media Production in collaborazione con Rai Documentari, è costruito come un mosaico di testimonianze e materiali d’archivio – molti dei quali inediti – provenienti dagli archivi della famiglia Pininfarina, dall’Istituto Luce e dalle Teche Rai. A raccontare questa storia corale sono figure che hanno attraversato da vicino quell’universo creativo e industriale: da Piero Ferrari a Giorgetto e Fabrizio Giugiaro, da Luca Cordero di Montezemolo a Lapo Elkann, fino a collezionisti, imprenditori e protagonisti del mondo della cultura. Un lavoro che restituisce la dimensione quasi romanzesca di una saga familiare fatta di intuizioni, passaggi generazionali, momenti difficili e rinascite. Ma soprattutto di una visione del design che ha contribuito a definire l’immaginario estetico di intere generazioni. Non a caso Storia di una leggenda. Pininfarina ha ricevuto un importante riconoscimento ai FilmImpresa, il premio dedicato al racconto cinematografico dell’impresa e dell’innovazione, con una giuria presieduta da Sergio Castellitto. Un premio che sottolinea non solo il valore del racconto industriale, ma anche la natura autoriale del progetto: un documentario capace di intrecciare memoria, archivio e racconto cinematografico. Per Marina Loi e Flavia Triggiani, che lavorano insieme da oltre quindici anni tra documentario, televisione e cinema, raccontare storie significa sempre muoversi tra ricerca, ascolto e costruzione narrativa. Che si tratti di cronaca, di biografie o di grandi vicende collettive, il loro sguardo resta lo stesso: cercare dentro una storia il punto in cui il privato incontra il tempo storico. Ed è proprio da qui che parte l’intervista esclusiva per Virgilio Notizie con loro: dal modo in cui si costruisce un racconto quando la materia non è solo il passato, ma l’immaginario stesso di un Paese.

Che cosa significa ricevere un premio come FilmImpresa per un lavoro come Storia di una leggenda – Pininfarina? È soprattutto un riconoscimento per l’impegno profuso oppure uno stimolo a proseguire su questa strada?

Marina Loi: “Entrambe le cose. Da una parte è certamente un riconoscimento dell’impegno, perché il mondo del documentario, a meno che non si lavori per alcune grandi piattaforme, è un ambito in cui i budget sono spesso molto più contenuti rispetto ad altri prodotti cinematografici o televisivi. Questo comporta uno sforzo enorme. Si tratta di un impegno che non riguarda solo me e Flavia, ma l’intera squadra. Tutti hanno lavorato molto più di quanto previsto, spesso anche di notte. È una dinamica piuttosto frequente nel nostro settore: per portare a termine un progetto capita di lavorare ben oltre gli orari stabiliti. Per questo un premio rappresenta prima di tutto un riconoscimento della fatica collettiva e degli sforzi compiuti da tutti. D’altra parte, ricevere un riconoscimento di questo livello offre anche una grande spinta. È uno stimolo a continuare, a impegnarsi ancora di più e a proseguire su questa strada con maggiore convinzione”.

Flavia Triggiani: “È proprio così. Si tratta di un riconoscimento molto importante anche perché riguarda un’opera cinematografica che racconta una realtà industriale straordinaria come quella di Pininfarina. Il premio, però, non si lega soltanto al soggetto. Il documentario è stato riconosciuto anche come opera d’autore. Raccontiamo una storia che non riguarda solo un’azienda, ma un capitolo significativo della storia italiana, e non solo italiana. Per questo siamo davvero molto orgogliose di questo riconoscimento. Lo sentiamo profondamente nostro, ma appartiene anche a tutta la squadra che ha lavorato al progetto, come ricordava Marina. C’è poi un altro elemento importante: il premio è stato assegnato da una giuria davvero prestigiosa, presieduta da Sergio Castellitto. Si tratta della quarta edizione del Premio FilmImpresa, un riconoscimento che sta acquisendo un peso sempre maggiore. Siamo state premiate nella sezione dedicata al documentario, proprio come opera cinematografica d’autore. Ricevere un riconoscimento da una giuria presieduta da Castellitto per un lavoro di questo tipo ha avuto per noi un grande valore. Il documentario è stato trasmesso su Rai 3 ed è disponibile anche su RaiPlay. Ha ottenuto ottimi risultati e recensioni molto positive. Ora, dopo l’uscita e dopo questo premio, si stanno aprendo anche opportunità di distribuzione all’estero. Per noi è molto importante, perché significa poter portare fuori dall’Italia non soltanto la storia di un’azienda, ma anche il racconto di alcune delle menti creative più rilevanti del nostro Paese. L’obiettivo, adesso, è proprio questo: riuscire a portare il documentario anche all’estero”.

Il film racconta una vicenda molto più ampia di quella di un’azienda. È quasi un racconto della storia italiana.

Flavia Triggiani: “Nel documentario non raccontiamo soltanto la figura di Pinin Farina e dei suoi successori, ma cerchiamo di ricostruire una vicenda che attraversa più di un secolo. È una storia che si intreccia continuamente con i grandi cambiamenti culturali e sociali del nostro Paese. L’avventura comincia nei primi anni del Novecento, quando Pinin inizia a lavorare a soli dodici anni nella carrozzeria del fratello. Da lì prende avvio un percorso che attraversa molte fasi della storia italiana. Per questo il documentario racconta anche un capitolo significativo della storia del nostro Paese, ed è anche per questo che viene considerato un lavoro d’autore”.

Un elemento centrale del film è il lavoro sugli archivi.

Flavia Triggiani: “Ed è stato uno degli aspetti più affascinanti del progetto. Abbiamo avuto accesso a un repertorio storico straordinario. Abbiamo utilizzato materiali dell’Istituto Luce, delle Teche Rai e soprattutto degli archivi privati della famiglia Pininfarina. Si tratta di documenti davvero preziosi: immagini e testimonianze che raccontano una vicenda incredibile e che conferiscono al documentario un valore ancora maggiore. Non è solo la narrazione della storia a renderlo importante, ma anche la possibilità di utilizzare queste immagini storiche, che costituiscono un patrimonio davvero unico”.

Marina Loi: “Per un regista avere a disposizione un archivio del genere è straordinario. Parliamo di materiale in gran parte inedito. Molte bobine erano conservate da decenni e abbiamo dovuto farle digitalizzare. È stato un lavoro molto impegnativo”.

Flavia Triggiani: “Per fare un esempio: in altri documentari, molte sequenze del passato devono essere ricostruite perché non esiste un vero repertorio storico. In quei casi si lavora con delle ricostruzioni. Nel nostro documentario, invece, avevamo immagini autentiche: filmati, fotografie, riprese di Pinin durante i suoi viaggi, immagini di quando era bambino. Dal punto di vista dell’archivio è davvero un patrimonio straordinario”.

Marina Loi: “È stato davvero come trovare un tesoro. Abbiamo visto e ascoltato ore e ore di materiale. Non solo immagini, ma anche registrazioni audio. Nel film, per esempio, c’è un momento in cui la sorella racconta Pinin: quella è una registrazione originale. C’è anche il racconto dell’incontro di Pinin con il presidente americano, ed è anch’esso un documento d’archivio. Abbiamo passato intere giornate ad ascoltare e visionare registrazioni. Il materiale arrivava progressivamente, perché veniva digitalizzato poco alla volta: ogni giorno scoprivamo qualcosa di nuovo”.

Marina Loi: “Ricordo che proprio verso la fine abbiamo trovato immagini meravigliose.

Si vede Pinin ricevere in regalo una telecamera dal figlio e dal genero. Prova a usarla, si diverte un po’, poi si mette davanti a un mappamondo perché sta per partire per un viaggio intorno al mondo.

Quando abbiamo visto quelle immagini siamo rimaste entusiaste. Ci sono sembrate davvero bellissime e infatti abbiamo deciso di usarle per la chiusura del documentario. Per noi è stato quasi un piccolo premio scoprire quel materiale quasi al termine della lavorazione”.

Ufficio stampa: Riccardo Ciccarese

Quando si lavora con materiali d’archivio così ricchi, immagino che serva anche una certa disciplina nella selezione delle immagini. Davanti a un patrimonio così vasto, vi è capitato di dover lasciare fuori qualcosa?

Flavia Triggiani: “In realtà abbiamo cercato di utilizzare il più possibile il materiale che avevamo a disposizione. Naturalmente non è possibile includere tutto, ma il primo impulso è stato proprio quello di valorizzare al massimo quel patrimonio straordinario. Bisogna però costruire anche un racconto che abbia ritmo e solidità narrativa. Per questo abbiamo lavorato molto sull’alternanza tra i materiali di repertorio e le testimonianze, cercando un equilibrio che rendesse il film scorrevole e coinvolgente”.

Marina Loi: “Quando si lavora con gli archivi ci si accorge che spesso si trova moltissimo materiale, ma molte immagini finiscono per risultare simili tra loro. Può capitare di avere un’ora di girato e di utilizzarne soltanto un minuto. È una scelta necessaria per rafforzare il racconto e ottenere un impatto visivo più efficace. A volte vedo documentari in cui il materiale d’archivio viene usato in modo ridondante: le immagini si dilungano e si ripetono, e questo appesantisce la narrazione. Ho quasi una regola personale: cerco sempre di evitare che la stessa immagine si ripeta all’interno di un documentario”.

Flavia Triggiani: “Il lavoro sul ritmo delle immagini è fondamentale. Il racconto visivo deve funzionare e questo dipende molto anche dal modo in cui si alternano repertorio e testimonianze.

Credo che proprio questo equilibrio sia uno dei punti di forza. È una metodologia che adottiamo in tutti i documentari di cui curiamo sia la scrittura sia la regia. In questo caso avevamo un grande vantaggio: un archivio straordinariamente ricco. Avere a disposizione così tante immagini rende il lavoro allo stesso tempo più semplice e più complesso, perché offre moltissime possibilità narrative”.

Il vostro lavoro di coppia ha subito qualche modifica per questo progetto?

Marina Loi: “Negli ultimi anni il nostro modo di lavorare è cambiato anche grazie agli incontri fatti lungo il percorso. In questo caso, per esempio, siamo state anche produttrici del documentario. È stato molto importante anche l’incontro con il nostro montatore, Pietro Foglietti, che è molto giovane. Il montaggio è una fase decisiva e, lavorando con lui, abbiamo deciso di cambiare ritmo rispetto ad alcuni lavori precedenti. Già con il documentario su Sigonella avevamo iniziato a sperimentare una scansione più sostenuta. Qui abbiamo deciso di spingerci ancora oltre. A volte, vedendo il montato, scherza dicendo: ‘Non sarà un ritmo troppo veloce?’. Personalmente, però, apprezzo molto l’idea di inserire molti elementi e costruire un racconto dinamico”.

Flavia Triggiani: “Tra l’altro il premio che abbiamo ricevuto è stato assegnato anche per il ritmo del documentario: è una delle motivazioni indicate dalla giuria. I cinquantadue minuti del film scorrono rapidamente e accompagnano lo spettatore attraverso quasi un secolo di storia. Siamo riuscite a costruire una narrazione armoniosa alternando repertorio, testimonianze e racconto. Tenere insieme tutto questo materiale in quel minutaggio, mantenendo equilibrio e chiarezza, è stata probabilmente la parte più complessa del lavoro”.

Marina Loi: “In questo lavoro, più che in altri, ho avuto la sensazione che il documentario contenesse quasi tutto ciò che volevamo raccontare. Il ritmo è sostenuto, ma credo che riesca comunque a restituire i grandi cambiamenti che hanno attraversato l’Italia nel Novecento. L’automobile, in fondo, rappresenta moltissimo. Non è soltanto un mezzo di trasporto. Permette alle persone di spostarsi e questo, da solo, ha trasformato profondamente la vita quotidiana. Ma ha cambiato anche le città e il modo in cui si abita lo spazio. L’automobile è anche un simbolo sociale. Può diventare uno status symbol, un segno della posizione sociale e delle aspirazioni delle persone. Ha quindi numerose implicazioni culturali e sociali. Raccontare la storia di Pininfarina significa dunque non solo narrare una straordinaria saga familiare, ma anche osservare come cambiano nel tempo desideri, gusti e aspettative. Sarebbe stato interessante approfondire anche le crisi che l’automobile ha attraversato nel corso degli anni, ma quella sarebbe stata probabilmente un’altra storia. All’inizio del lavoro mi chiedevo come saremmo riuscite a raccontare tre generazioni della famiglia, oltre alla fase attuale dell’azienda, che ormai non è più guidata direttamente dai Pininfarina. Non era un’impresa semplice. Alla fine, credo che proprio il lavoro sul ritmo e sulla costruzione narrativa ci abbia permesso di realizzare una sorta di affresco dell’ultimo secolo. Amiamo molto la storia e ci appassionano i racconti che attraversano il tempo. Lo avevamo fatto anche con il documentario su Sigonella, che riguarda un capitolo molto importante della storia italiana e internazionale. Ci piace lavorare su vicende di questo tipo e unirle alla nostra passione per la bellezza, per il design e per la creatività. Quando parliamo di design non pensiamo soltanto alle automobili. Il design riguarda tutti quegli oggetti funzionali della vita quotidiana che diventano anche belli. Il senso del design è proprio questo: prendere un oggetto con una funzione pratica e trasformarlo in qualcosa che possieda anche un valore estetico, quasi artistico. Ed è esattamente ciò che ha fatto Pininfarina. Non potevamo non ricordare anche un fatto molto significativo: Pininfarina è l’unico designer del mondo automotive ad avere permanentemente una sua automobile esposta al MoMA di New York. Questo significa che il suo lavoro è stato riconosciuto non solo come design industriale, ma come vera e propria espressione artistica”.

Quando si lavora con materiali d’archivio e con la storia di un’azienda o di una famiglia così importante, spesso si corre il rischio di raccontare soltanto la versione ufficiale degli eventi, quella in qualche modo più conveniente. Come si individuano, invece, eventuali crepe o zone d’ombra del racconto?

Flavia Triggiani: “Guardi, parlando nello specifico di Pininfarina, la realtà è che non emergono vere e proprie zone d’ombra. La storia di questa famiglia è, in larga parte, una vicenda esemplare: una successione di intuizioni, successi e conquiste imprenditoriali. Tra l’altro, in Italia non sempre si valorizzano abbastanza le figure che hanno contribuito a rendere grande il nostro Paese e a portare il made in Italy nel mondo. Nel caso della famiglia Pininfarina ci troviamo davanti a una vera e propria saga familiare che potrebbe essere paragonata a un romanzo: ci sono intuizioni decisive, svolte inattese, momenti molto intensi. Naturalmente non mancano anche passaggi difficili. Penso, per esempio, ai momenti dolorosi che la famiglia ha dovuto affrontare, come la morte dei due figli di Sergio. Tuttavia, ogni volta la famiglia e l’azienda sono riuscite a rialzarsi. Anche questo viene raccontato nel documentario. Ma vere e proprie zone d’ombra, nel senso di aspetti controversi o oscuri, in questa vicenda non emergono”.

Marina Loi: “Se pensiamo ad altre grandi famiglie imprenditoriali, come gli Agnelli, lì esistono dinamiche più complesse: rapporti familiari difficili, questioni giudiziarie, cause legali, problemi legati alla gestione dell’azienda. In questa storia, invece, nulla di tutto questo è emerso. È vero anche che non siamo entrate nel dettaglio della vita privata di ogni protagonista, perché dovevamo raccontare tre generazioni, anzi quattro, se consideriamo anche la fase successiva dell’azienda. Anche volendo, non sarebbe stato possibile approfondire troppo la dimensione privata di ciascuno. In ogni caso, per quanto abbiamo studiato e analizzato, non emergevano aspetti problematici particolari. Anzi, dirò di più: ci sarebbero stati molti elementi molto edificanti che abbiamo scelto di non inserire. Per esempio, il fatto che Pinin fece costruire scuole e promosse diverse iniziative benefiche. Abbiamo preferito non soffermarci su questi aspetti proprio per evitare un racconto celebrativo. L’obiettivo era raccontare la storia delle automobili e del design. In altri documentari, invece, accade l’esatto contrario. Quando lavoriamo su vicende in cui esistono realmente zone d’ombra, spesso andiamo proprio a cercarle. È successo, per esempio, con Sigonella, con Abu Omar e con altri lavori che abbiamo realizzato. Si tratta di storie molto complesse, a volte anche rischiose da raccontare”.

Flavia Triggiani: “Sì, e anche quando affrontiamo storie di crime, stiamo per uscire con un nuovo documentario di questo tipo sempre per la Rai, il nostro approccio è molto preciso. Abbiamo un metodo che potrei definire quasi ‘britannico’: ci atteniamo ai fatti. Non costruiamo tesi preconfezionate né cerchiamo di orientare lo spettatore. Quando esistono zone d’ombra le mostriamo, e spesso ci soffermiamo proprio su quelle, perché vogliamo che sia lo spettatore a formarsi una propria opinione. Per noi questo è fondamentale: il documentario dovrebbe restare il più possibile vicino alla realtà. Non è finzione. E anche gli aspetti più problematici devono trovare spazio nel racconto”.

Marina Loi: “Le racconto un aneddoto molto concreto. Una volta ci è stato proposto di intervistare l’autore di un delitto molto noto, naturalmente non posso fare nomi. Avevamo quasi raggiunto un accordo con gli avvocati per realizzare l’intervista. A un certo punto, però, ci è stato chiesto che nel documentario non fosse previsto alcun contraddittorio. Ecco, anche se fossi convinta al cento per cento dell’innocenza di quella persona, non potrei mai realizzare un documentario costruito su un’unica versione dei fatti. Non è il nostro metodo. Ci sono autori che partono da una tesi e la sostengono fino in fondo. Noi, invece, non partiamo mai da una tesi: partiamo da più ipotesi e cerchiamo di mostrarle tutte. Per esempio, nel documentario su Sigonella non abbiamo omesso nulla: abbiamo dato voce a tutti. Lo stesso è accaduto con Abu Omar. In quel caso abbiamo corso anche dei rischi. Ricordo che il nostro direttore della fotografia e il fonico andarono a girare alcune scene in una situazione molto delicata. Era stato detto loro chiaramente che non c’era alcuna garanzia di tornare indietro senza problemi. A noi era stato addirittura consigliato di non presentarci neppure con un ologramma. Sono andati loro due, con grande coraggio, mentre noi siamo rimaste ad aspettare con molta apprensione. Si parlava dei servizi segreti americani, di quelli italiani: il contesto era davvero complesso. In molti ci hanno detto che siamo state molto coraggiose. Forse è vero. Speriamo di continuare a esserlo anche con il passare degli anni. Tuttavia, il nostro metodo resta sempre lo stesso: cerchiamo di mantenere uno sguardo il più possibile obiettivo. Nel caso di Pininfarina non aveva senso andare a cercare elementi problematici che non emergevano da nessuna parte. Abbiamo preferito concentrarci su alcuni tratti del carattere di Pinin. Come la sua estrema meticolosità: arrivava perfino a martellare una carrozzeria se non gli piaceva, oppure controllava ogni dettaglio con precisione millimetrica. Non sono aspetti oscuri, ma elementi che aiutano a comprendere meglio il personaggio”.

In fondo anche questo fa parte della personalità di un artista…

Marina Loi: “Se pensiamo a molti artisti o scultori, non è raro che arrivino a distruggere o modificare le proprie opere quando non ne sono soddisfatti. Immaginare Pininfarina che prende a martellate una macchina oggi fa quasi male al cuore, ma rende bene l’idea della sua ossessione per la perfezione”.

Flavia Triggiani: “Questa meticolosità, però, ha portato a veri capolavori.

Credo che anche chi non è particolarmente appassionato di automobili, guardando il documentario, possa appassionarsi alla storia di una persona che ha lottato con tanta determinazione per raggiungere la perfezione”.

Nel vostro documentario ci sono molte testimonianze eccellenti. Cosa vi ha sorpreso scoprire da loro di Pininfarina che non conoscevate già?

Flavia Triggiani: “Nel documentario emergono anche molte menti creative del nostro Paese. Il racconto è costruito come un mosaico di voci diverse che restituiscono un’immagine molto bella dell’Italia nel mondo. C’è, per esempio, un intervento molto suggestivo di Mario Biondi, grande collezionista di automobili, che paragona le auto alla musica. Oppure il racconto di Piero Ferrari sull’incontro tra suo padre Enzo Ferrari e Pininfarina. A un certo punto dice una frase molto significativa: sostiene che le Ferrari più belle sono firmate Pininfarina. Ma soprattutto racconta una caratteristica di Sergio Pininfarina che ci ha colpito molto: la sua straordinaria capacità di scegliere, di capire cosa funzionasse e cosa no. E aggiunge una considerazione molto semplice ma vera: non tutti sanno scegliere. Intervistandolo ho avuto la sensazione che Sergio fosse proprio il classico leader creativo: qualcuno capace di prendere decisioni e di individuare la direzione giusta”.

Marina Loi: “A me, invece, è piaciuta moltissimo una frase di Giugiaro junior. Dice che Sergio Pininfarina era il portavoce dell’eleganza italiana. È una definizione molto efficace. Racconta che il suo stesso portamento incarnava l’eleganza e che portava questa eleganza nel mondo. L’immagine di questa ‘eleganza che cammina’ mi ha molto divertita. Anche perché molti ci hanno raccontato che Sergio amava moltissimo raccontare barzellette. Naturalmente un documentario si costruisce anche attraverso le scelte sugli intervistati: sono loro ad aiutarti a seguire il filo della storia”.

Flavia Triggiani: “Sì, e spesso le interviste permettono di scoprire aspetti nuovi che non conoscevi. Ascoltando Luca Cordero di Montezemolo e Sergio Chiamparino, per esempio, abbiamo potuto conoscere meglio la figura di Andrea Pininfarina, il figlio maggiore di Sergio, morto prematuramente. Dalle loro parole emerge il ritratto di una persona che avrebbe potuto portare l’azienda ancora più lontano. È stato molto emozionante realizzare le interviste e poi vederle prendere forma nel montaggio, all’interno di un racconto così dinamico”.

Secondo voi che cosa rende questa saga familiare diversa da tante altre grandi storie industriali italiane?

Marina Loi: “Sicuramente la continuità. Non è affatto scontato che, di generazione in generazione, si riesca a mantenere lo stesso livello di talento e di visione. Nelle aziende familiari capita spesso che si creino fratture, oppure che i figli non seguano la strada tracciata dai genitori. Nel caso dei Pininfarina, invece, è accaduto qualcosa di piuttosto raro: Sergio possedeva sia lo spirito imprenditoriale del padre sia un grande talento creativo. Era una figura molto completa. Anche i figli hanno proseguito lungo quella direzione, sviluppando ulteriormente alcune intuizioni, come l’apertura alla globalizzazione e l’espansione del design oltre il mondo dell’automobile”.

Flavia Triggiani: “Inoltre è una storia che ha fatto sognare intere generazioni e continuerà a farlo. Nel lavoro dei Pininfarina c’è qualcosa di intramontabile. Hanno costruito un’eleganza senza tempo, immediatamente riconoscibile e capace di attraversare le epoche senza perdere forza. È questo che rende la loro vicenda così particolare: molte saghe familiari cambiano direzione, si trasformano o finiscono per disperdersi. Qui, invece, si percepisce una continuità di stile e di visione che è rimasta sorprendentemente coerente”.

Marina Loi: “Il DNA dell’azienda è stato trasmesso con grande fedeltà. Pininfarina ha continuato a incarnare nel tempo quella stessa idea di eleganza e di design”.

Flavia Triggiani: “In fondo hanno creato vere e proprie opere d’arte. Penso, per esempio, alla Cisitalia, spesso definita una rolling sculpture, una scultura in movimento. È l’unica automobile esposta permanentemente al MoMA di New York”.

Marina Loi: “Molte delle auto disegnate da Pininfarina, poi, sono diventate iconiche anche nel cinema. Nel Sorpasso, per esempio, l’automobile è quasi un personaggio del film. Succede qualcosa di simile anche in altri film, come Sabrina o Il laureato. Sono vetture che hanno segnato l’immaginario collettivo. Del resto non è così facile ricordare le automobili presenti nei film. Magari vengono in mente la DeLorean di Ritorno al futuro o la Mini di The Italian Job. Ma il Duetto Pininfarina è una presenza che resta impressa nella memoria. Ancora oggi basta pronunciare la parola ‘Duetto’ e tutti sanno a quale automobile ci si riferisce. Lo stesso vale per la Ferrari Testarossa: è il sogno di moltissime persone nel mondo. In questa storia confluiscono davvero molti elementi: industria, design, politica, cultura. È la vicenda di una famiglia partita praticamente dal nulla e arrivata a rappresentare l’eccellenza italiana nel mondo”.

Il vostro lavoro insieme ormai dura da molti anni. Quanto tempo è passato?

Marina Loi: “Quindici anni… almeno”.

Flavia Triggiani: “Sedici, direi. Marina non ama contarli, ma siamo più o meno lì”.

In tutto questo tempo è cambiato il vostro modo di lavorare insieme?

Marina Loi: “In realtà non molto. La differenza principale riguarda soprattutto alcune fasi del lavoro. Per esempio, il montaggio: in molti documentari lo segue più Flavia, mentre in altri lo seguo più io. Di solito è lei a occuparsene maggiormente. Se guardiamo ai nostri lavori, su una quindicina di documentari avrò seguito direttamente il montaggio forse di tre; gli altri li ha seguiti lei. In questo caso, invece, per una sovrapposizione di impegni ho seguito io più da vicino quella fase. Naturalmente nessuna delle due lavora mai da sola: il confronto è costante”.

Flavia Triggiani: “Sì, anche perché in questo progetto mi sono occupata molto della produzione. La casa di produzione è la Flair Media Production, che abbiamo fondato insieme. In questo caso ho seguito in particolare la produzione esecutiva, occupandomi degli aspetti organizzativi e della gestione del progetto. Per questo ci siamo divise i compiti: Marina ha seguito più da vicino il montaggio insieme al nostro giovane editor, mentre io mi sono concentrata sulla produzione. È stato un equilibrio piuttosto naturale, come accade spesso tra noi”.

Flavia Triggiani: “Naturalmente la regia è stata condivisa. A volte lavoriamo insieme anche durante le interviste, altre volte ci alterniamo. Abbiamo avuto anche un direttore della fotografia bravissimo, torinese, Alessandro Mattiolo. Inoltre, questo documentario è stato realizzato con il sostegno della Piemonte Film Commission, un supporto per noi molto importante”.

In tutti questi anni vi è mai capitato di avere visioni molto diverse su qualche scelta creativa?

Marina Loi: “In realtà tra noi non succede spesso di avere idee completamente opposte. È capitato di discutere con il montatore su alcune immagini da inserire, ma tra di noi raramente emergono visioni davvero divergenti. Naturalmente ci confrontiamo, come è normale quando si lavora insieme. A volte discutiamo su una scelta, ma non arriviamo mai a litigi seri. Lavoriamo bene insieme e, se dopo tutti questi anni siamo ancora qui a collaborare, significa che il nostro equilibrio funziona. Ci sono momenti di tensione, come in qualsiasi lavoro creativo, ma fanno parte del processo. Tra l’altro, in passato qualcuno ha anche provato a dividerci: due donne che lavorano insieme, a volte, mettono un po’ in soggezione. Però non ci sono riusciti. In generale condividiamo quasi sempre lo stesso obiettivo, quindi le discussioni sono più che altro confronti. Se devo ricordare un piccolo episodio, mi viene in mente una discussione legata a un altro documentario, quello sulla Banda della Uno Bianca. A un certo punto nel racconto si dice che tra le vittime c’era stato anche un cane. Io volevo assolutamente che questo dettaglio fosse inserito nel documentario, perché sono molto sensibile su questo tema. In Italia, poi, ho un rapporto molto particolare con i cani. Flavia inizialmente non era convinta e quindi su questo punto abbiamo discusso un po’. Alla fine, però, mi sono impuntata (cosa che in realtà non faccio quasi mai, nemmeno su questioni più importanti) e ho insistito perché quel dettaglio venisse inserito. Per me era importante ricordare anche quella vittima”.

Il futuro. Oggi si parla molto di intelligenza artificiale. Per il vostro lavoro rappresenta una minaccia oppure qualcosa che vi incuriosisce?

Marina Loi: “Sicuramente può rappresentare una potenziale minaccia per molti mestieri del cinema e della televisione. Oggi forse è ancora soprattutto uno strumento, ma potrebbe diventare qualcosa di molto più invasivo. A volte guardo dei video e non riesco più a capire se siano reali oppure generati dall’intelligenza artificiale, e questo mi inquieta un po’. Per ora forse si tratta ancora di sperimentazioni, ma tra cinquant’anni potrebbe diventare la norma e allora molte delle nostre professioni potrebbero cambiare radicalmente”.

Flavia Triggiani: “Io ho una visione un po’ diversa. Credo che ciò che nasce dal lavoro umano non possa essere riprodotto nello stesso modo da un’intelligenza artificiale. Noi lavoriamo sempre come squadra: ogni persona coinvolta in un progetto porta qualcosa di proprio, qualcosa di umano. Questa dimensione, secondo me, non può essere sostituita completamente”.

Flavia Triggiani: “L’intelligenza artificiale può essere uno strumento di supporto e può aiutare in alcune fasi del lavoro, ma non può sostituire la creatività, la scrittura, la regia o la produzione. Almeno per ora non la percepisco come una vera minaccia”.

Marina Loi: “Io invece un po’ di timore lo avverto. Non per nostalgia del passato, ma perché oggi tutto sembra funzionare sempre di più attraverso algoritmi. Le piattaforme selezionano i contenuti in base agli algoritmi e il pubblico viene indirizzato verso determinate scelte. Questa tendenza mi preoccupa un po’”.

Marina Loi: “Forse impareremo anche a utilizzarla meglio e diventerà uno strumento utile. Ma oggi è difficile immaginare fino a dove potrà arrivare. Se penso che trent’anni fa nessuno avrebbe potuto prevedere una tecnologia del genere, mi chiedo davvero quale sarà la sua evoluzione”.

Dopo tutto questo lavoro avete già nuovi progetti?

Marina Loi: “In realtà stiamo già lavorando a diversi progetti, tra cui anche un nuovo documentario crime”.

Flavia Triggiani: “Il nostro sguardo resta assolutamente aperto. È vero che in questo momento siamo in pre-produzione con un nuovo documentario di true crime e, quindi, torniamo in qualche modo al nostro primo amore. Però abbiamo anche diversi altri progetti in sviluppo. Stiamo lavorando, per esempio, a progetti unscripted e allo sviluppo di una serie scripted di true crime. Nel campo dei documentari e dei programmi televisivi abbiamo inoltre diversi progetti legati all’approfondimento, all’informazione e al current affairs. Negli ultimi tempi ci siamo appassionate anche ai biopic, come quello dedicato a Pininfarina, e stiamo sviluppando anche un altro progetto biografico. Insomma, continueremo a muoverci tra generi diversi, come abbiamo sempre fatto. Però il prossimo impegno concreto sarà proprio il ritorno al true crime”.

Ma il sogno di passare alla fiction non c’è?

Flavia Triggiani: “Negli ultimi anni non ci siamo concentrate molto sulla fiction, ma adesso stiamo iniziando a dedicarci di più anche a questo ambito. Non è semplice, perché seguire contemporaneamente progetti unscripted come documentari o programmi televisivi e sviluppare una serie o un film richiede tempi molto più lunghi. In questo momento però abbiamo diversi progetti interessanti in sviluppo legati proprio alla fiction e stiamo cercando di lavorarci con maggiore continuità”.

Marina Loi: “Il problema principale è che, essendo anche produttrici, lavoriamo all’interno di una realtà indipendente. La nostra casa di produzione è composta essenzialmente da noi due, insieme a un gruppo di collaboratori molto bravi. Ma, proprio perché siamo indipendenti, il percorso è più complesso. Soprattutto quando si parla di serie di fiction, i grandi network tendono a preferire strutture produttive più grandi. Noi quindi stiamo cercando di costruire il nostro spazio poco alla volta”.

Flavia Triggiani: “È un percorso fatto di piccoli passi. Siamo due donne con una casa di produzione indipendente che sta crescendo e non è sempre facile. Però ci mettiamo molta determinazione e grande impegno. Speriamo anche che il settore audiovisivo italiano continui a evolversi e offra sempre più opportunità”.

Marina Loi: “In realtà abbiamo già diversi progetti in pipeline: film, serie televisive, sviluppi cinematografici. Per alcuni esistono già delle sceneggiature, per altri siamo ancora nella fase di sviluppo. La parte più difficile è sempre riuscire a realizzarli concretamente, soprattutto perché ci piacerebbe lavorare anche su produzioni internazionali. L’idea è quella di costruire coproduzioni e sviluppare progetti italiani con una dimensione internazionale”.

Il vostro lavoro però non riguarda soltanto la creatività. C’è anche tutta la questione delle risorse produttive.

Marina Loi: “Sì, questa è forse la parte più difficile. In Italia io e Flavia abbiamo costruito tutto con le nostre forze. In un Paese come il nostro, dove a volte è più semplice lavorare se si proviene da determinati ambienti o da famiglie già inserite nel settore, per noi il percorso è stato spesso più faticoso. Però questa fatica è anche una sfida, e noi viviamo di sfide. È un cammino lungo e impegnativo, ma anche molto gratificante. Per quanto mi riguarda, la difficoltà principale resta sempre trovare le risorse per realizzare i progetti”.

Flavia Triggiani: “In questo momento anche il settore audiovisivo sta attraversando una fase complessa. Penso, per esempio, alle modifiche del tax credit e ad alcuni tagli che stanno interessando il comparto. Non è un periodo semplicissimo, ma credo comunque che si possa guardare al futuro con fiducia”.

Flavia Triggiani: “È importante che anche le imprese continuino a investire nell’audiovisivo, perché rappresenta una grande risorsa per il nostro Paese. Speriamo che queste difficoltà si riducano nel tempo. L’energia non manca: continuiamo a guardare avanti”.

Marina Loi: “E soprattutto abbiamo ancora moltissime storie da raccontare”.