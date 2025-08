Marina Marchione da Amici di Maria De Filippi alla figlia, in mezzo il grave incidente: "Mi ha segnata"

C’è un tipo di luce che non cerca riflettori, ma che continua a brillare perché alimentata da passione autentica, da lavoro quotidiano e da una presenza vera: è la luce che accompagna Marina Marchione, attrice, madre, professionista completa. Lanciata da Amici di Maria De Filippi nel 2008, insieme a nomi come Marco Carta, Roberta Bonanno e Pasqualino Maione, ha scelto di non essere solo volto, ma anche sostanza, spina dorsale di quel mondo dello spettacolo che troppo spesso racconta solo la superficie. L’abbiamo incontrata alla vigilia della messa in onda di Din Don 8 e Din Don 9 su Italia 1, al fianco di Enzo Salvi, Maurizio Mattioli, Andrea Dianetti, Crisula Stafida, Massimo Ceccherini, Gegia e Corinne Cléry, tra gli altri. Una vita, quella di Marina Marchione, segnata da momenti fragili e da ripartenze coraggiose, da consapevolezze artistiche e dal desiderio di non perdersi dietro a vuoti accumuli. In autunno la vedremo nella commedia al femminile Tutte insieme nell’abbazia, su Prime Video.

La vedremo su Italia 1 in Din Don 8 e Din Don 9, in pima tv il 3 e il 10 agosto. Il suo personaggio, Olivia, ormai la accompagna da anni. Che rapporto ha con lei?

“Olivia è un personaggio che ormai porto nel cuore. Sono entrata nella saga di Din Don al terzo episodio. In quel periodo avevo appena partorito mia figlia Olivia, che oggi ha quasi sette anni, e chiamarono il personaggio con lo stesso nome, ispirandosi alla mia quotidianità. Per me fu un gesto bellissimo da parte della produzione, un regalo affettuoso che ho sentito sincero. Lavoro con la Sunshine da tantissimi anni, ci conosciamo da quando ero appena uscita dal talent Amici di Maria De Filippi, e con loro sono cresciuta artisticamente. Il personaggio di Olivia è piaciuto subito al pubblico, è cresciuto con me ed è diventato parte integrante della mia carriera. Ogni volta che lo interpreto, sento una familiarità che va oltre il set”.

Girare una commedia sembra facile, ma è davvero così o c’è molta complessità dietro?

“Sembra semplice perché da casa si vede solo il risultato: si ride, ci si diverte. Ma la verità è che girare un film, commedia compresa, è un lavoro molto complesso. Le persone spesso ignorano tutto quello che succede dietro le telecamere. Io ho il privilegio di vivere entrambi i lati del mestiere: davanti alla macchina da presa come attrice e dietro come organizzatrice generale di produzione per la società Maps to the Stars. Questo mi ha dato una consapevolezza diversa. Quando sono sul set da attrice, mi sento coccolata: c’è chi ti trucca, ti sistema, ti porta il caffè, ti mette la crema sotto gli occhi… è quasi una vacanza rispetto alla fatica che c’è nel gestire tutta l’organizzazione. Gli attori in realtà vengono pagati per aspettare: il tempo di recitazione vera e propria è poco rispetto all’attesa. Eppure, anche quell’attesa è parte del gioco, e la affronto con gratitudine”.

Ma l’attesa è anche quella di un provino o di una chiamata. Come la vive Marina Marchione?

“Quella è tutta un’altra cosa. L’attesa tra un provino e l’altro, oppure quella in cui speri che ti arrivi un ruolo, è molto più dura da gestire. Mi creava ansia. Ed è anche per questo che ho deciso di non fare solo l’attrice. Ho cercato una strada che mi desse stabilità e concretezza, un ruolo anche dietro le quinte. Perché per quanto ami l’attesa tra una scena e l’altra, quando sei già parte del progetto, l’attesa di essere scelta, di sapere com’è andato un provino, di ricevere una risposta… quella logora. Mi sembrava di non bastare più a me stessa. E allora ho scelto di bilanciare, di non dipendere solo da quel tipo di incertezza”.

Dopo aver preso parte ad Amici nel 2007, è rimasta ferma a lungo prima di lavorare o è stato tutto immediato?

“Sono sempre stata molto concreta. Quando sono uscita da Amici, mi sono buttata subito nel lavoro. Ho iniziato a fare serate, che mi hanno permesso di guadagnare e diventare indipendente. Era una cosa enorme per una ragazza normale, cresciuta in una famiglia normale come la mia. Quel momento di popolarità lo ricordo con gioia e lucidità. Dopo le serate estive, sono entrata subito in teatro, anche grazie alla visibilità ottenuta dal programma. A settembre già provavo al Brancaccio per un musical e a febbraio ero di nuovo in scena. Non mi sono mai fermata. È stata una transizione continua e naturale”.

Tornasse indietro, parteciperebbe ancora al talent?

“Senza pensarci due volte. Solo che, col senno di poi, mi piacerebbe vivere anche la parte più “reality”, quella che volutamente avevo messo da parte per concentrami sul percorso artistico. All’epoca avevo un’urgenza professionale: volevo uscire da lì con la mia dignità artistica, come attrice, non come quella che litiga o si fidanza in diretta. Volevo che quella visibilità fosse un trampolino per costruirmi una carriera. Quindi sì, rifarei tutto, ma oggi forse mi permetterei di vivere anche l’altra parte, quella più umana, più spontanea”.

Cosa le ha lasciato quell’esperienza?

“Mi ha insegnato moltissimo, soprattutto l’immediatezza. Ad Amici recitavo in diretta: avevo tre scalini per entrare nel personaggio, letteralmente. Non c’era tempo per pensare o fare riscaldamento. Dovevi essere pronta subito. Questa capacità l’ho portata con me nel mio lavoro: riesco a gestire i tempi emotivi in modo rapido, ad essere efficace subito, senza sovrastrutture. E poi ho avuto il privilegio di lavorare con insegnanti come Fioretta Mari e Patrick Rossi Gastaldi. Sono stata l’unica attrice rimasta in gara molto presto, e questo mi ha permesso di avere un percorso quasi personalizzato. Mi ha formato davvero, in profondità. Sono grata e riconoscente a quell’esperienza”.

Non la rinnega come hanno fatto altri? Non le hanno mai fatto sentire il peso di aver preso parte a un talent?

“Rinnegare Amici di Maria De Filippi? No. Chi lo fa solitamente è per la vecchia storia della volpe e l’uva… L’edizione a cui ho preso parte io era la stessa a cui ha partecipato Marco Carta, che avrebbe poi vinto Sanremo. Possiamo definirlo l’anno di svolta, quello in cui hanno smesso di guardarci con sospetto e iniziato a prenderci in considerazione per ciò che facevamo. Erano gli anni per cui Amici era il trampolino di lancio, non lo consideravamo (erroneamente) un traguardo. Dalla mia, ho avuto la fortuna di vivere l’esperienza a 25 anni, con già una certa maturità sulle spalle”.

Nel novembre del 2010 ha avuto un grave incidente. Cosa le ha lasciato quel momento?

“È stato un momento fortissimo. Ero in tournée con Spirito allegro e stavamo andando da Torino ad Alessandria. La collega alla guida ha avuto un attimo di distrazione per colpa del navigatore e siamo finiti giù in un burrone. Mi hanno portata via in elicottero. Ero piena di contusioni, con un trauma cranico, ma viva. La cosa inquietante è che avevo sognato per anni un incidente simile: era un mio incubo ricorrente. Quando stava succedendo, ho pensato: “Ecco, è il momento. L’avevo sognato così”. È stato uno shock enorme, più per il legame con quel sogno che per l’incidente in sé. Mi ha segnata, ma non ha riscritto le mie priorità. Quelle le ho sempre avute chiare”.

La nascita di sua figlia, invece, ha stravolto le priorità?

“Lei è l’unica persona al mondo che viene prima di me. Prima del lavoro, prima di ogni altra cosa. Da quando è nata, il mio modo di vivere il mestiere è cambiato. Prima andavo ovunque, dicevo sì a tutto, anche alle prove non retribuite pur di lavorare. Ora non più. Se tolgo del tempo a mia figlia, deve essere per qualcosa che ne valga davvero la pena. Lei è il centro. È la mia vita, il mio cuore fuori dal corpo. Non esiste misura per descrivere cosa rappresenta per me”.

E se un giorno le dicesse di voler fare l’attrice?

“Lo fa già! Quest’anno ha avuto un vero ruolo nella serie di Tv2000 Canonico, in cui un ruolo drammatico recita anche suo padre (l’attore Andrea D’Andreagiovanni, del duo comico Andrea e Simone, ndr). È cresciuta in mezzo ai set: la porto con me quando lavoro dietro le quinte, la trucca, gioca con i costumisti, osserva tutti. Però per me l’unica cosa che conta è che lei sia libera e felice. Che scelga ciò che ama e che lo faccia con passione. Voglio che studi, che lo faccia al meglio, qualunque cosa sia”.

Lei sognava di fare l’attrice da bambina?

“Sempre. Sin da piccola, usavo la cassetta di plastica delle bottiglie capovolta come palco e imitavo i collaboratori scolastici. Giravo con il cappello di mio nonno Filippo per farmi lasciare le mance a fine esibizione. Quando mi chiedevano che volevo fare, rispondevo sempre: “L’attrice. A Roma”. Sono pugliese, ma ho lasciato casa a 18 anni per inseguire quel sogno. A Roma vivo da più di 20 anni, è diventata casa. Non ho mai avuto dubbi su quello che volevo. E questo è un privilegio enorme, perché tante persone non sanno cosa vogliono fare nella vita”.

Si è sempre sentita una donna libera?

“Sì, profondamente. La libertà per me non è un punto di arrivo, ma un punto di partenza. È ciò che ti permette di scegliere, di non temere i giudizi, di restare fedele a chi sei. Vivo nel rispetto degli altri, ma non ho mai smesso di seguire la mia strada. E sono grata per questo, perché essere libera mi ha reso felice, mi ha permesso di vivere tutto a modo mio, con coerenza e consapevolezza”.