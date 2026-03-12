Marina Occhionero, l'intervista alla Marta nell'Avvocato Ligas: “La verità dei personaggi è nelle crepe”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

Marina Occhionero non parla mai per frasi definitive. Quando risponde a una domanda si prende il tempo di pensarci, di tornare indietro, di correggere una parola se sente che non è quella giusta. Non è esitazione, è un modo di stare nelle cose. Un modo che dice molto del suo rapporto con il mestiere e, forse, anche del tipo di personaggi che sceglie di abitare. In un’epoca in cui agli attori si chiede spesso di raccontarsi attraverso formule rapide, identità nette e slogan pronti, lei continua a muoversi in una zona più porosa, fatta di dubbi, osservazione e studio. È una postura che si riflette anche nel suo personaggio in Avvocato Ligas. Nella serie Sky, Marina Occhionero interpreta Marta, una giovane avvocata che entra nello studio di Lorenzo Ligas (Luca Argentero) con un bagaglio di ideali molto chiaro: crede nella giustizia, nella correttezza, nell’idea che esista un modo giusto di fare le cose. Marta è una sognatrice, un’idealista che arriva in un ambiente professionale dominato da logiche più dure, più pragmatiche, a tratti perfino ciniche. Il suo ingresso in quello spazio è quasi un urto tra due mondi: da una parte la convinzione limpida di chi pensa che la legge sia una bussola morale, dall’altra la realtà di un sistema che spesso funziona secondo regole molto più ambigue. È proprio in questo attrito che il personaggio trova la sua verità. Non nella sicurezza iniziale, ma nelle crepe che si aprono man mano che Marta si misura con il mondo che la circonda. “La verità dei personaggi è nelle crepe”, dice Marina Occhionero durante quest’intervista esclusiva per Virgilio Notizie. Nelle contraddizioni tra ciò che si pensa di essere e ciò che la realtà costringe a diventare. In fondo, è una definizione che vale per Marta ma anche per molte delle storie che la serie racconta: casi giudiziari che non offrono mai risposte semplici, ma aprono continuamente zone grigie. La conversazione però si sposta presto oltre il personaggio. Diventa una riflessione sul mestiere dell’attore, sulla sua natura discontinua e, a volte, solitaria. Marina Occhionero ne parla con una lucidità quasi artigianale: l’attore, dice, esiste davvero solo quando entra in un progetto, quando diventa parte di un gruppo. Senza quella dimensione collettiva resta una sensazione particolare, quella di avere qualcosa da esprimere ma non avere ancora il luogo in cui farlo. Forse è anche per questo che il suo rapporto con l’arte resta prima di tutto quello di una spettatrice. Marina Occhionero si definisce senza esitazioni una “fruitrice”: qualcuno che guarda, legge, ascolta. L’arte, per lei, è uno spazio in cui incontrare altri punti di vista, riconoscere emozioni che magari si sono già provate ma che qualcuno, altrove, è riuscito a raccontare con una precisione improvvisa, quasi dolorosa. Alla fine della chiacchierata, quando le chiediamo che rapporto ha con il silenzio, la risposta arriva con la stessa naturalezza con cui ha parlato di tutto il resto. Il silenzio, dice, è uno spazio. Uno spazio da cui ripartire. Non un vuoto che fa paura, ma una pausa necessaria per ritrovare un punto di equilibrio. Forse è proprio lì che si capisce qualcosa del suo modo di stare nel mestiere: senza sovrastrutture, senza dichiarazioni troppo solenni. Con la pazienza di chi continua a cercare, scena dopo scena, quella verità minima e fragile che si nasconde nelle crepe dei personaggi. E, inevitabilmente, anche nelle persone.

Quanto Marta si avvicina a Marina e quanto invece se ne discosta? Quali aspetti del personaggio riconosce come affini e quali, al contrario, sente completamente lontani da sé?

“Tra me e Marta esistono parecchie differenze, ed è proprio questo che mi ha divertito di più nel lavorarci. Marta possiede, a mio avviso, un grande candore. Una convinzione che potrebbe sembrare ingenuità, ma che in realtà è piuttosto solida. È una persona che si è dedicata agli studi con grande determinazione e arriva in questo studio legale portando con sé ideali molto forti. Il mio carattere è diverso. Tendo a vacillare, faccio fatica a scegliere e ad avere posizioni nette. Marta invece è una grande idealista, una sognatrice. Proprio questo aspetto ha reso interessante la costruzione del personaggio, perché il suo modo di essere si scontra immediatamente con un ambiente molto diverso: il cinismo, molto milanese e piuttosto ruvido, di Ligas e del mondo dell’avvocatura. Questo contrasto è stato molto stimolante da interpretare. Da una parte c’è una persona dotata di grande morbidezza che entra in un contesto fatto di lame affilatissime e riceve colpi durissimi. Con il tempo, però, inizia a costruirsi una corazza: assorbe gli urti, ne porta i segni, ma comincia anche a trasformarli in esperienza. In questo senso direi che Marta è piuttosto distante da me”.

Suo padre è avvocato e la prima serie che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, Studio Battaglia, ruotava proprio attorno a quel mondo. Lì interpretava la figlia di un avvocato e ora si ritrova in una serie che racconta l’universo dell’avvocatura. Non è che il destino stesse cercando di comunicarle qualcosa?

“Sì, in effetti sembra proprio di sì. Non solo il destino: credo che anche la mia famiglia sarebbe abbastanza d’accordo con questa interpretazione. In Studio Battaglia, però, il mio personaggio non era un avvocato e, quindi, non avevo mai affrontato davvero il mondo legale. In questo caso invece, soprattutto per le scene in tribunale, ho studiato un po’, anche solo per comprendere a fondo la sceneggiatura. Mi sono concentrata soprattutto sulla procedura penale. Mio padre è civilista, quindi per me la procedura penale era un ambito piuttosto sconosciuto. Ho iniziato a studiarla con curiosità e devo dire che mi ha appassionato. A volte penso che, in un universo parallelo, potrei svolgere davvero questo mestiere: in un’altra dimensione potrei essere un avvocato penalista (ride, ndr)”.

Nel racconto di Avvocato Ligas, il personaggio di Marta vive forse più di chiunque altro un equilibrio molto delicato tra razionalità e sentimento. Quanto contano queste due dimensioni anche nel suo percorso personale? Se dovesse descriversi nella vita privata, in termini percentuali, si definirebbe più sentimento o più razionalità?

“Direi novantanove per cento razionalità. Forse non proprio novantanove, perché ho anche una certa ritrosia a condividere la parte più intima di me e quindi non è una definizione del tutto precisa. In generale, però, sia come persona sia come professionista tendo ad avere un approccio molto razionale. Questo si riflette anche nel lavoro. Per esempio, qui davanti a me mentre le parlo c’è un quadernino in cui ho messo in fila le scene, puntata per puntata. Quando studio un personaggio sento il bisogno di schematizzare, di individuare nella sceneggiatura i passaggi chiave e di capire con precisione le traiettorie narrative. Il mio metodo parte sempre dallo studio. Più che dall’istinto, il lavoro nasce spesso come conseguenza di un’analisi approfondita”.

Se oggi dovesse osservare il suo percorso dall’esterno, secondo lei che cosa ha inciso di più: lo studio, il talento o la determinazione?

“Lo studio e il caso. Il caso conta molto. Conta il modo in cui il proprio percorso si incrocia con i ruoli che arrivano. Il personaggio di Marta, per esempio, è arrivato per me in un momento molto giusto. In una fase della vita in cui mi risultava naturale entrare nei suoi panni. Credo molto in questo: ci si prepara, si lavora molto, ma i personaggi e i progetti arrivano anche in momenti specifici della nostra vita. Non solo della carriera, proprio della vita”.

Il caso è una parola bellissima. In fondo è anche ciò che governa le leggi dell’universo. Però esiste anche quell’atto di presunzione che porta a dire: sì, il caso… ma anche il talento ha avuto il suo peso. Le è mai capitato di pensarlo?

“Sì, anche se la parola talento per me è sempre un po’ difficile da usare. È chiaro che ognuno abbia una predisposizione. Però, quando si tratta di scegliere gli attori, entrano in gioco moltissimi fattori. A un certo punto non è più soltanto quello. Può esserci un’affinità tra una persona e un progetto, ma alla fine convergono molte variabili. Tendo ad accettare il fatto che molte dinamiche non dipendano da me e quindi preferisco non concentrarmi troppo su questo aspetto. Ciò su cui mi concentro davvero è capire quale compatibilità esiste tra me e un progetto. In questo caso, dal primo provino (perché poi ne sono seguiti molti) ho avvertito subito che c’era qualcosa”.

C’è un aspetto del mestiere dell’avvocato che, in fondo, riguarda tutti noi. Un avvocato deve prima convincersi della tesi che sostiene e poi convincere gli altri. Anche nella vita accade qualcosa di simile: bisogna convincersi di chi si è e poi persuadere gli altri. Per lei quando è arrivato il momento in cui si è davvero convinta di essere un’attrice?

“In realtà ho sempre una certa difficoltà a dire ‘sono un’attrice’. Per me è qualcosa che ha a che fare soprattutto con il fare, con il mestiere. È il lavoro che svolgo e che mi piace moltissimo, ma non mi identifico completamente in questo. Oggi mi sento a mio agio con ciò che faccio, ma quando penso a me stessa non è la prima definizione che mi viene in mente. È una parte importante della mia vita, ma so anche che potrei svolgere un altro lavoro”.

E invece il momento in cui ha convinto gli altri?

“Credo durante i provini per entrare in accademia, alla Silvio D’Amico. Li ho sostenuti senza avere un’idea molto chiara di che cosa fare della mia vita. Essere stata ammessa, in modo del tutto inaspettato, mi ha fatto pensare che forse avrei potuto davvero intraprendere questa strada. Ci ero arrivata quasi per caso, senza una grande convinzione. Quel sì, però, è stato l’inizio”.

C’è un altro elemento del mestiere dell’avvocato che, in fondo, riguarda anche quello dell’attore: la performance. Nel lavoro di un’attrice qual è il momento autentico della performance?

“Per la mia formazione teatrale direi il momento delle riprese. È lì che accade l’azione. La scena verrà poi montata e rielaborata, ma in quel momento esiste davvero. Ci sono la troupe, gli altri attori, e l’azione prende forma davanti a tutti. Per me la parola ‘performance’ è legata proprio a questo: all’azione, all’evento. A qualcosa che accade in un istante preciso. Per questo sostengo che il vero momento della performance è quello del set”.

In quel momento della performance, quanto riesce a tenere sotto controllo la propria fragilità o vulnerabilità emotiva? E quanto rimane fuori la vita privata?

“Dipende molto da persona a persona, da attore ad attore. Ognuno sceglie in che modo far passare le proprie emozioni e la propria esperienza nel lavoro. C’è chi riesce ad abbandonarsi completamente ai propri sentimenti e a farli entrare nella recitazione. Altri preferiscono un approccio più tecnico, cercando di riprodurre quelle emozioni senza attingere direttamente alla propria esperienza personale. Per quanto mi riguarda dipende molto dalle condizioni in cui mi trovo, anche dal momento della vita che sto attraversando. All’inizio della carriera, per esempio, mi sentivo più fragile. In quelle fasi mettere in gioco emozioni personali poteva diventare rischioso, anche per l’equilibrio psicologico. In questo senso lo studio è una protezione. Permette di riprodurre determinate emozioni in modo professionale, mantenendo una certa distanza. Consente di svolgere il proprio lavoro senza dover necessariamente mettere in campo tutto ciò che si ha dentro. È un aspetto molto importante nel nostro mestiere, perché esistono momenti della vita in cui non si è disposti o non si è pronti a esporre la propria interiorità”.

Lo studio richiama anche la disciplina. Dov’è il confine tra l’essere un attore disciplinato e il diventare invece un attore ossessionato?

“Il confine è molto sottile, come accade spesso. Dipende anche dallo spazio che il lavoro occupa nella vita di una persona. La disciplina può voler dire dedicare alcune ore della giornata allo studio e alla preparazione: è un atteggiamento sano. Il problema nasce quando il lavoro si espande fino a invadere tutti gli spazi dell’esistenza. Quando occupa ogni momento, ogni pensiero. È in quel punto che la disciplina rischia di trasformarsi in ossessione: quando non si riesce più a staccare”.

Le è mai capitato di non riuscire a staccare?

“No, sinceramente no. Anzi, all’inizio pensavo che il problema fosse l’opposto: la mia tendenza a staccare con grande facilità. Mi dicevo che forse non ero davvero convinta di fare questo mestiere, che forse non mi dedicavo completamente, che avevo bisogno di prendere distanza. Con il tempo ho capito che poteva diventare un punto di forza”.

Ha un rituale di passaggio tra il set e la vita quotidiana?

“No, nessun rituale particolare. In realtà mi affido molto al lavoro delle maestranze. Tutto ciò che accade nella preparazione sul set è già parte di questa transizione. In Avvocato Ligas, per esempio, abbiamo avuto un reparto trucco e capelli straordinario, che ci ha aiutato moltissimo anche a ritrovare il personaggio. In teatro è più semplice, perché ogni sera la storia ricomincia dall’inizio. Sul set invece è più complesso: bisogna recuperare scene girate in momenti diversi e ritrovare emozioni che appartengono a un punto preciso del racconto. In questo senso il momento del trucco e dei capelli diventa fondamentale. È una sorta di passaggio tra l’arrivo al campo base e l’ingresso sul set. Provo una grande ammirazione per questi reparti, perché svolgono anche un lavoro di preparazione emotiva molto importante”.

In diverse interviste ha raccontato che, quando si avvicina a un personaggio, le interessa cercare quella che definisce la sua verità. Nel caso di Marta, qual è questa verità? Quale aspetto le ha fatto percepire questo personaggio come autentico?

“Forse il conflitto interno al personaggio. Marta si presenta come una persona molto salda, con un forte senso della giustizia e un’idea chiara di cosa significhi fare bene il proprio lavoro e comportarsi correttamente. Poi però, nella sua vita, le scelte che compie entrano in conflitto con l’immagine che offre di sé. Mi interessavano proprio queste crepe che si aprono progressivamente. Il modo in cui agisce, il modo in cui quella sicurezza iniziale comincia a incrinarsi. La sua verità forse sta proprio lì: nel fatto che non è esattamente come appare. Come accade a tutti noi. Nel suo caso questo processo è particolarmente evidente perché è un personaggio in piena formazione. In un certo senso Marta diventa anche lo sguardo dello spettatore: attraverso di lei scopriamo il mondo di Ligas. È lei a entrare in quell’universo e, insieme a lei, vi entra anche chi guarda la serie”.

Le è mai capitato, sul piano personale, di temere che l’immagine che gli altri hanno di lei non rispecchi davvero chi è?

“Non saprei dirlo con certezza, anche perché non è semplice definire con precisione nemmeno il modo in cui mi percepisco. Credo però che sia un’esperienza piuttosto comune: avere la sensazione che gli altri ci vedano in modo diverso da come ci sentiamo dentro. Personalmente tendo a non fissare neppure questo aspetto in modo definitivo. Mi sembra qualcosa in continuo cambiamento: sia lo sguardo degli altri, sia il modo in cui cambiamo noi. Non è che non abbia importanza, alla fine importa a tutti, ma lo percepisco come un processo sempre in movimento”.

Le sono mai arrivati, magari sui social, frasi o giudizi ricorrenti su di lei?

“A dire il vero no. Anche perché non sono un personaggio pubblico che attira particolarmente questo tipo di commenti, né in senso positivo né in senso negativo. Inoltre, il mio uso dei social non è molto esposto. I riscontri che ricevo sono spesso legati agli ambienti di lavoro. Non mi è mai capitato di affrontare direttamente una situazione del genere. Penso comunque che non sia facile. Ed è forse anche uno dei motivi per cui ho sempre mantenuto una certa distanza dai social. È un aspetto che, in fondo, mi mette un po’ a disagio. Razionalmente potrei pensare che non abbia importanza, ma quell’esposizione è qualcosa da cui ho sempre preferito tenermi alla larga. Probabilmente non è un caso”.

In un certo senso è anche un modo per proteggere la sua dimensione personale?

“Sì, anche se non direi che mi senta ‘violata’. È semplicemente il modo che mi viene più naturale di vivere questo aspetto. Non c’è una riflessione teorica particolare dietro, né una scelta elaborata. È soltanto la modalità in cui mi sento più a mio agio”.

Spesso gli attori si dividono in due categorie: quelli che raccontano molto della propria vita privata e quelli che mantengono una forte riservatezza. Lei appartiene chiaramente alla seconda. Secondo lei che cosa è giusto che un attore condivida di sé?

“Non credo esista una risposta giusta o sbagliata in senso assoluto. Nel mio caso è semplicemente una questione istintiva: esiste una linea di demarcazione piuttosto netta tra la mia vita e il lavoro. Anche perché la mia vita privata è molto separata da quella professionale. Non vivo a Roma, per esempio, e questo rende la distinzione ancora più evidente. Per me funziona così: mi aiuta anche a tornare al lavoro con maggiore entusiasmo. Quando resto lontana da quel mondo per un po’, poi cresce anche il desiderio di rientrarci. Detto questo, comprendo perfettamente anche chi vive questa dimensione in modo diverso. Ci sono attori che raccontano molto della propria vita perché si percepiscono come artisti anche nella sfera privata. È una posizione altrettanto legittima”.

Che artista è Marina? Quali sono i suoi desideri artistici?

“Nel nostro lavoro, dal punto di vista artistico, ci si trova spesso in una posizione un po’ subordinata, nel senso che sono altri a scegliere. Questo ha aspetti positivi, perché alleggerisce alcune responsabilità, ma anche lati più limitanti, perché riduce lo spazio di scelta. Dopo quasi dieci anni di lavoro, sento il desiderio di sperimentare anche forme più condivise di creazione. Mi piacerebbe partecipare a un progetto in cui poter assumere una maggiore responsabilità creativa. Per esempio, mi incuriosisce l’idea di provare a scrivere, o comunque di lavorare su un progetto in cui poter contribuire in modo più diretto. La sola recitazione è una dimensione del mestiere che a volte sento un po’ stretta. Se penso a una possibile evoluzione artistica, la immagino proprio in quella direzione”.

Che cos’è, allora, l’arte per lei?

“Prima di tutto mi considero una fruitrice di arte. Nella mia vita l’arte è molto legata a una dimensione ludica, al modo in cui scelgo di trascorrere il tempo libero. E non riguarda solo il cinema. Mi piace spaziare, vedere cose diverse, scoprire linguaggi differenti. Per me è un modo per entrare in contatto con punti di vista lontani dal mio. A volte capita anche di assistere a qualcosa che non mi piace affatto (può succedere di uscire da uno spettacolo o da una performance con la sensazione di aver sprecato due ore) mentre altre volte esco profondamente scossa. Ma anche questo fa parte dell’esperienza. Per me l’arte è anche questo: una dimensione della vita che trovo molto divertente. In fondo continuo a percepirmi più dalla parte del pubblico che da quella dell’artista”.

La attrae di più un’arte che la lascia nella sua zona di comfort o un’arte che la provoca?

“Sicuramente quella che mi provoca, che mi spinge fuori. Anche quando provoca disagio. Mi è capitato di vedere lavori che sul momento mi hanno quasi disgustato, ma che poi lasciano una traccia di riflessione. Detto questo, negli ultimi anni ho imparato ad apprezzare anche l’intrattenimento puro. Non vado a vedere soltanto opere impegnative o retrospettive d’autore. Divertirsi è importante, e l’intrattenimento per me resta una componente fondamentale”.

Quanta arte c’è nell’amore e quanto amore entra nell’arte?

“Sono due dimensioni molto legate. Forse la parola che le unisce è passione. L’arte nasce spesso da quel sentimento, ma anche dal dolore. In questo senso penso che l’arte contenga sicuramente l’amore. Non saprei dire con la stessa chiarezza il contrario, ma è un sentimento che attraversa moltissime opere”.

Quanto l’arte l’ha aiutata a comprendere l’amore?

“Molto. Credo che sia capitato a tutti di leggere un libro o vedere un film e avere la sensazione che qualcosa descriva esattamente un sentimento che abbiamo provato. A me è successo, per esempio, con Camere separate di Pier Vittorio Tondelli. Leggendo quella storia ho compreso qualcosa sull’amore, sulle relazioni, sul modo in cui ci si ama e poi ci si allontana. Quando si vede rappresentato qualcosa che si è sentito dentro, è un colpo al cuore bellissimo. Per me l’arte è uno strumento importantissimo per comprendere i sentimenti”.

C’è una parte della Marina che è stata (bambina, adolescente o giovane) che sente ancora il bisogno di custodire?

“I miei sedici anni. È l’età in cui sono andata via di casa per un anno. Ho scelto di studiare all’estero, in Australia, dall’altra parte del mondo. È stato un anno molto importante: un periodo di distanza ma anche di apertura verso il mondo. Ricordo bene quella sensazione di voler andare il più lontano possibile. In quel momento non avevo paura di nulla. Era una condizione di grande libertà e di fiducia totale nel mondo. Ogni tanto ci ripenso, perché è una sensazione alla quale vale la pena tornare”.

Pensa di aver conquistato più libertà crescendo o di averne persa?

“Credo di averne conquistata. O meglio: di starla conquistando”.

Anche la scelta di diventare madre, com’è appena accaduto a lei, può essere una forma di libertà?

“È qualcosa di talmente recente che non saprei davvero cosa aggiungere. Mi è capitato però di riflettere su come questa scelta possa intrecciarsi con il lavoro. Nel nostro mestiere esistono già molte difficoltà strutturali: la discontinuità del lavoro, il tema della pensione, l’inquadramento professionale dei lavoratori dello spettacolo. In questo contesto la maternità diventa semplicemente un elemento in più all’interno di un sistema già complesso. Personalmente non è stato il pensiero centrale. A preoccuparmi di più, in generale, sono le condizioni di lavoro della nostra professione”.

Di recente, parlando della vostra professione, un suo collega mi ha detto una cosa che mi ha fatto riflettere. Diceva: noi attori siamo artigiani, come molti altri professionisti. Però con una differenza. Chi fa il falegname, il pittore o il musicista ha sempre con sé il proprio strumento e può continuare a esercitare la propria arte anche quando non lavora. Un attore invece non può farlo e si sente solo. Il tema della solitudine dell’attore mi sembra poco esplorato. Nei momenti di inattività le è mai capitato di sentirsi sola?

“Sì, moltissimo. E quello che il mio collega ha detto è molto vero. È legato anche a ciò che dicevo prima: il nostro lavoro è in qualche modo subordinato. Per esistere come attore bisogna far parte di un progetto, essere inseriti in un gruppo. Se quel gruppo non c’è, in un certo senso non si esiste. Da un lato è anche uno degli aspetti più affascinanti di questo mestiere. Per quanto l’attore venga spesso associato all’idea dell’istrione o dell’ego, in realtà non esiste senza gli altri. Quella sensazione di cui parlava mi è capitata: una specie di energia inespressa. Accade magari quando ci si sente pronti, attivi, pieni di energie dal punto di vista creativo… ma non si è coinvolti in nulla. È una condizione con cui chi fa questo lavoro deve imparare a convivere e, in qualche modo, a sublimare”.

Lei come è riuscita a sublimarla?

“In realtà, non l’ho sublimata del tutto. Il desiderio di dedicarmi anche ad altro, magari scrivere o avere un ruolo più attivo nella creazione dei progetti, nasce anche da questa sensazione”.

Che rapporto ha con il silenzio?

“Ottimo. Mi piace molto il silenzio. Per me è proprio uno spazio da cui ripartire. È una condizione che amo molto e che fa parte della mia vita. Non so come sarà adesso, vedremo, ma è qualcosa a cui tengo molto. È il luogo in cui riesco a ritrovare ogni giorno un punto da cui ricominciare. Non mi spaventa. È un vuoto che considero rigenerante. Anche il luogo in cui ho scelto di vivere è legato a questa esigenza. Per me il silenzio è qualcosa di molto prezioso”.