Marinaio gettato in laguna da un passeggero ubriaco sul vaporetto a Venezia
I sindacati chiedono un aumento del personale e sollecitano l'installazione delle telecamere nei vaporetti dopo l'aggressione al marinaio
Un marinaio dell’Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano sarebbe stato aggredito durante il servizio a bordo di un vaporetto a Venezia e gettato in laguna da un passeggero. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 agosto, su un mezzo che da San Zaccaria stava navigando verso l’isola Il Tronchetto. Tutto sarebbe iniziato da un litigio tra due fidanzati, una donna e un trentenne italiano, entrambi ubriachi. I due avrebbero cominciato a discutere con toni molto accesi poco dopo essere saliti sul vaporetto. L’intervento del marinaio avrebbe portato alla violenta reazione.
- Marinaio gettato in laguna, cosa è successo
- L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri
- Le richieste dei sindacati per la sicurezza
Marinaio gettato in laguna, cosa è successo
Come riporta Il Gazzettino, il marinaio sarebbe intervenuto per chiedere alla coppia di abbassare la voce e per cercare di riportare la calma a bordo.
A quel punto l’uomo avrebbe reagito sollevando il lavoratore per le gambe.
Lo avrebbe poi calato dal parapetto dell’imbarcazione fino a farlo cadere in acqua.
L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 2 del mattino, all’altezza della fermata Zitelle, alla Giudecca.
A bordo, i passeggeri avrebbero assistito alla scena e avrebbero iniziato a urlare.
Il lavoratore sarebbe riuscito a riemergere e, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato ferite gravi.
L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri
Dopo l’aggressione, un collega ha chiesto l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del Suem 118.
Il marinaio è stato aiutato a risalire anche da alcuni passeggeri, che si sono sporti per tendergli la mano.
Una volta tornato a bordo, è stato medicato dal personale sanitario.
I carabinieri, arrivati sul posto, hanno raccolto il racconto del lavoratore e dei presenti.
Il presunto responsabile è stato individuato, identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.
Le richieste dei sindacati per la sicurezza
L’episodio ha riaperto il tema della sicurezza del personale Actv e dei lavoratori del trasporto pubblico veneziano.
Secondo quanto riportato dal Gazzettino, nella stessa sera si sarebbe verificato anche un altro episodio a bordo di un mezzo partito da Punta Sabbioni, dove un passeggero con una bottiglia in mano avrebbe minacciato i presenti.
Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Veneto, ha chiesto all’azienda di aumentare il personale e sollecitato anche l’accelerazione dell’installazione delle telecamere nei vaporetti ancora in fase di allestimento.