Marinaio gettato in laguna da un passeggero ubriaco sul vaporetto a Venezia

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Un marinaio dell’Azienda del Consorzio Trasporti Veneziano sarebbe stato aggredito durante il servizio a bordo di un vaporetto a Venezia e gettato in laguna da un passeggero. L’episodio sarebbe avvenuto nella notte tra l’1 e il 2 agosto, su un mezzo che da San Zaccaria stava navigando verso l’isola Il Tronchetto. Tutto sarebbe iniziato da un litigio tra due fidanzati, una donna e un trentenne italiano, entrambi ubriachi. I due avrebbero cominciato a discutere con toni molto accesi poco dopo essere saliti sul vaporetto. L’intervento del marinaio avrebbe portato alla violenta reazione.

Marinaio gettato in laguna, cosa è successo

Come riporta Il Gazzettino, il marinaio sarebbe intervenuto per chiedere alla coppia di abbassare la voce e per cercare di riportare la calma a bordo.

A quel punto l’uomo avrebbe reagito sollevando il lavoratore per le gambe.

Lo avrebbe poi calato dal parapetto dell’imbarcazione fino a farlo cadere in acqua.

L’episodio si sarebbe verificato intorno alle 2 del mattino, all’altezza della fermata Zitelle, alla Giudecca.

A bordo, i passeggeri avrebbero assistito alla scena e avrebbero iniziato a urlare.

Il lavoratore sarebbe riuscito a riemergere e, secondo quanto riferito, non avrebbe riportato ferite gravi.

L’intervento dei soccorsi e dei carabinieri

Dopo l’aggressione, un collega ha chiesto l’intervento dei carabinieri e dei sanitari del Suem 118.

Il marinaio è stato aiutato a risalire anche da alcuni passeggeri, che si sono sporti per tendergli la mano.

Una volta tornato a bordo, è stato medicato dal personale sanitario.

I carabinieri, arrivati sul posto, hanno raccolto il racconto del lavoratore e dei presenti.

Il presunto responsabile è stato individuato, identificato e segnalato all’autorità giudiziaria.

Le richieste dei sindacati per la sicurezza

L’episodio ha riaperto il tema della sicurezza del personale Actv e dei lavoratori del trasporto pubblico veneziano.

Secondo quanto riportato dal Gazzettino, nella stessa sera si sarebbe verificato anche un altro episodio a bordo di un mezzo partito da Punta Sabbioni, dove un passeggero con una bottiglia in mano avrebbe minacciato i presenti.

Marino De Terlizzi, segretario generale aggiunto della Fit Cisl Veneto, ha chiesto all’azienda di aumentare il personale e sollecitato anche l’accelerazione dell’installazione delle telecamere nei vaporetti ancora in fase di allestimento.