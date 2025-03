Marine Le Pen condannata con 8 eurodeputati del RN per appropriazione indebita di fondi pubblici

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Marine Le Pen e 8 eurodeputati sono stati condannati per appropriazione indebita di fondi Ue nel processo sugli assistenti degli eurodeputati del Rassemblement National al Parlamento europeo di Strasburgo. L’accusa ha chiesto 5 anni di cui 3 con la condizionale e l’ineleggibilità con effetto immediato, senza attendere i successivi gradi di giudizio.

Rassemblement National, terremoto: condannata in Francia Marine Le Pen

Anche i dodici assistenti processati insieme Le Pen e agli eurodeputati sono stati considerati colpevoli di ricettazione.

Secondo il tribunale di Parigi, nell’udienza iniziata intorno alle 10.20 di lunedì 31 marzo, il danno complessivo ammonta a 2,9 milioni di euro, in quanto il Parlamento europeo “si è fatto carico di persone che in realtà lavoravano per il partito di estrema destra” francese.

Fonte foto: ANSA La politica francese Marine Le Pen, all’anagrafe Marion Anne Perrine Le Pen

Alla luce dei cinque anni di carcere e dell’ineleggibilità con effetto immediato chiesti dall’accusa, e in base agli anni di esclusione derivanti dall’esito del processo, Marine Le Pen potrebbe vedere saltare la sua candidatura alle prossime elezioni presidenziali francesi del 2027.

Chi sono le persone condannate

Tra gli eurodeputati imputati ed eletti all’epoca dei fatti sotto le insegne del Front National, ci sono il sindaco di Perpignan, Louis Aliot, l’ex presidente ad interim del RN Jean-Francois Jalkh, l’eurodeputato Nicolas Bay e l’ex numero due del partito Bruno Gollnisch.

Nell’inchiesta è finito anche l’ex eurodeputato e leader del Front National, Jean-Marie Le Pen, padre di Marine, deceduto il 7 gennaio 2025.

Tra le persone coinvolte come assistenti parlamentari figurano Thierry Legier e Catherine Griset, oltre agli attuali deputati del Rassemblement national Timothee Houssin e Julien Odoul, e Yann Le Pen, sorella di Marine Le Pen.

Condannati altri quattro collaboratori del partito, tra cui Wallerand de Saint-Just.

Chi è Marine Le Pen

Marine Le Pen è un’avvocata e madre di tre figli. Nel 2011 ha assunto la presidenza del Front National fondato dal padre Jean-Marie.

Dal 2021 ha lasciato la presidenza del partito, nel frattempo ribattezzato Rassemblement national. Ha affidato la guida del partito a Jordan Bardella ed ha iniziato a preparare le elezioni presidenziali.