Marine Le Pen condannata, il discorso ai suoi sostenitori in piazza: “Calpestato il mio popolo"

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

L’estrema destra francese è scesa in piazza dopo la condanna di Marine Le Pen. La leader del Rassemblement National ha parlato ai suoi sostenitori, riuniti a place Vauban a Parigi: “Contro di me una condanna politica, ma non mi arrenderò, non mollerò di un centimetro”, ha detto. La Le Pen ha ringraziato tutti coloro che la stanno sostenendo per “essere venuti a difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore”.

Le Pen condannata, la destra in piazza

Il partito francese di estrema destra Rassemblement National ha deciso di scendere in piazza dopo la notizia della condanna di Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi pubblici.

La leader del RN è stata condannata a 5 anni, con in più la sentenza di ineleggibilità che la esclude dalle Presidenziali francesi.

Fonte foto: IPA

Manifesti del Rassemblement National a sostegno di Marine Le Pen

Decisioni che hanno portato il suo partito a radunare i suoi sostenitori, tra l’altro nello stesso giorno in cui ha preso il via, a Place de la République, la manifestazione della sinistra, con Jean-Luc Melenchon che ha chiamato a raccolta i suoi proprio per “respingere la vittimizzazione della Le Pen”.

Le Pen: “Calpestato il mio popolo e il mio onore”

A place Vauban ha parlato la grande protagonista della manifestazione del RN. “Per me è impossibile nascondere l’emozione nel vedervi qui e al nostro fianco in tutto il Paese”, ha detto la leader del Rassemblement National condannata al processo per i falsi impieghi all’europarlamento.

Marine Le Pen ha poi aggiunto: “Grazie di essere venuti per difendere ciò che questa decisione ha calpestato e a cui tengo sopra ogni cosa: il mio popolo, il mio Paese e il mio onore. Tutti devono saperlo: non mollerò di un centimetro“, ha aggiunto.

Marine Le Pen cita Martin Luther King

La Le Pen poi si è soffermata soprattutto sulla sua ineleggibilità, dicendo che “la magistratura non ha il compito di scegliere i candidati alle elezioni” e che “la nostra lotta è anche una lotta per i diritti civili”.

Secondo la leader dell’estrema destra, infatti, “esistono chiaramente in Francia diverse categorie di cittadini” e “la nostra linea di condotta non sarà mai quella della brutalizzazione“.

La Le Pen ha citato Martin Luther King, sostenendo di voler seguire la sua linea pacifica “per i diritti civili dei cittadini americani all’epoca oppressi e privati dei diritti. Per questo intendiamo invitare tutti i francesi amanti della libertà a impegnarsi al nostro fianco in una resistenza pacifica, democratica, popolare e patriottica”, ha detto.

La politica e la magistratura

La leader francese ha poi sottolineato che “la giustizia non può interferire nel modo in cui i parlamentari svolgono il loro mandato al servizio dei francesi, a meno che non ci sia arricchimento personale o corruzione”.

Infine ha ribadito che “non contestiamo la giustizia, ma chiediamo che queste derive indegne della democrazia cessino. Lo dico e lo ripeto: siamo noi i più ferventi difensori della democrazia e dello stato di diritto”.