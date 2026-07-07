Marine Le Pen può candidarsi alle elezioni 2027 in Francia anche se condannata, avrà braccialetto elettronico

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Martedì 7 luglio 2026 Marine Le Pen è stata condannata a 3 anni di carcere nel processo di appello che l’ha vista imputata per appropriazione indebita di fondi europei per gli incarichi fittizi agli assistenti del vecchio Front National (il vecchio nome di Rassembement National). Il tribunale ha confermato la sua ineleggibilità, ma per 45 mesi, di cui 30 con la condizionale e 15 già scontati: quindi, la leader di estrema destra potrà candidarsi alle elezioni presidenziali, previste nella primavera 2027 in Francia, che decideranno il successore di Emmanuel Macron all’Eliseo. Resta il nodo del braccialetto elettronico.

“I fatti sono gravi”, 2 milioni di euro di multa a RN

Durante la lettura della sentenza da parte del tribunale della Corte d’appello di Parigi, la presidente ha sottolineato che “i fatti sono gravi per l’ammontare e per il tempo durante il quale si sono ripetuti, spiegando che “i fondi europei sono fondi pubblici” e che “la definizione dei compiti degli assistenti parlamentari europei è chiara e prevedibile”.

In qualità di persona giuridica, il partito RN è stato condannato a una multa di 2 milioni di euro, di cui 1 milione con sospensione condizionale, oltre alla confisca di 1 milione di euro.

Condanna in appello, ma Le Pen può candidarsi

Marine Le Pen era già stata condannata in primo grado il 31 marzo 2025, con una sentenza più dura: 4 anni di carcere, di cui 2 da scontare con braccialetto elettronico e 2 con la condizionale, oltre a una multa di 100 mila euro e a 5 anni di ineleggibilità.

In appello si è scesi a 3 anni di carcere, di cui 1 col braccialetto elettronico, ma soprattutto a soli 45 mesi di ineleggibilità: 30 con la condizionale e 15 già scontati.

Di fatto, la leader di RN può legamente candidarsi alla presidenza.

Il nodo del braccialetto elettronico

C’è un nodo da sciogliere, però: Le Pen aveva subordinato la sua candidatura alla condizione di non essere condannata a indossare il braccialetto elettronico.

L’ipotesi è che chieda una riduzione o adattamento della pena, anche se il braccialetto elettronico – fanno notare gli esperti – è già in sé un adattamento di pena.

Se l’obbligo di un anno venisse ridotto a 6 mesi, Le Pen potrebbe fare campagna elettorale senza braccialetto a partire da gennaio 2027: si voterà il 18 aprile e il 2 maggio del prossimo anno.

In caso contrario, potrebbe lasciare il posto al giovane delfino, Jordan Bardella.

I sondaggi

Tutto questo mentre oggi, nei sondaggi, l’estrema destra del RN è in testa.

In piena ascesa, Marine Le Pen può comunque candidarsi e rincorrere il sogno dell’Eliseo, senza essere costretta a cedere la candidatura a Bardella.

Prima della sentenza, il leader della France Insoumise, Jean-Luc Melenchon, si era detto convinto di poter “eliminare forse anche al primo turno” sia l’una che l’altro. Stesso pensiero dei socialisti.

La decisione di Le Pen

Resta da capire cosa vorrà fare Marine Le Pen.

Ha lasciato il tribunale scura un volto, dirigendosi – senza rilasciare dichiarazioni – alla sede del partito, dove si riunirà col presidente Bardella e gli altri vertici di RN.

Le Pen comunicherà la sua decisione al telegiornale di TF1, nell’edizione delle ore 20.