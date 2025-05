Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi critica le adozioni di coppie omosessuali, scontro con gli altri naufraghi

Mario Adinolfi all’Isola dei famosi 2025 ha detto la sua sulle adozioni delle coppie omosessuali, partecipando a un dibattito con gli altri naufraghi e alimentandolo: “Io non credo che un bambino possa stare con due papà”, ha dichiarato il fondatore de Il Popolo della famiglia. Le posizioni adinolfiane hanno causato il disappunto di Mirko Frezza e Chiara Balistreri, fra gli altri.

Mario Adinolfi contro le adozioni omogenitoriali

Adinolfi ha attaccato le “modifiche al diritto di famiglia che vanno contro la famiglia costituzionale”, per poi precisare che, secondo il suo parere, tutti possono potenzialmente prendersi cura di un un bambino dandogli amore.

Queste le parole del giornalista ed ex deputato:

“Io non credo che un bambino possa stare con due papà. Io credo che sia vero che chiunque possa accudire un bambino e dargli amore ma non credo che chiunque possa essere un papà e una mamma. Anche con i padri adottivi migliori del mondo, il ragazzo a una certa età ti chiederà: ‘Ma chi è mio padre?’. Non c’entra se sei cresciuto bene o male, si chiederà: ‘Da chi provengo?’. È una domanda inevitabile anche se sei stato allevato dai migliori del mondo”.

Mirko Frezza contro Mario Adinolfi

L’attore Mirko Frezza ha replicato esprimendo più di qualche perplessità: “Ma se ti prendo che hai due mesi, ti porto a casa mia, tu a 18 anni ti svegli e mi chiedi di chi sei figlio? Che caz*o ne sai di chi sei figlio, tu pensi che sei figlio mio”.

La replica di Adinolfi, in sintesi: se il genitore adottivo è un uomo onesto, allora dovrà rivelare tutta la verità riguardo all’adozione.

La replica fumantina di Frezza: “Io non glielo dico, perché glielo devo dire? Tu parli di onestà che sei stato in politica? Ma vaffanc*lo”.

Le parole di Chiara Balistreri

Anche la naufraga Chiara Balistreri ha contestato le idee di Mario Adinolfi, parlando del proprio vissuto.

“Ha detto che i figli sono di chi li fa non di chi li cresce. Io sono l’esempio opposto“, ha raccontato Balistreri.

“A fare i figli ci vuole un attimo e invece a crescerli ci vogliono sacrificio e una vita intera. Sono stata cresciuta da una persona che non è mio padre, che non chiamo papà ma che ha fatto molto di più di mio padre, è stato molto più presente a livello fisico, personale, mentale e di supporto anche economico rispetto a mio padre”, ha aggiunto.

La conclusione della naufraga: “Sentire certi discorsi da persone che non hanno neanche vissuto determinate cose per me è sbagliato”.

Patrizia Rossetti e Carly Tommasini contro Adinolfi

Patrizia Rossetti ha dichiarato che, sul tema delle adozioni di coppie omosessuali, ci sono “davvero poche possibilità che l’ex politico possa farle cambiare idea”.

E anche la modella e attivista Lgbt Carly Tommasini, ha detto la sua: “Certe cose non dovrebbero essere circoscritte ad un’unica linea di pensiero. Lui al massimo dovrebbe parlare per quello che riguarda la sua vita e ciò che vuole lui. Se provi a dire ciò che è giusto o sbagliato per tutto il mondo allora stai già facendo un grosso errore”.

“Soprattutto – ha aggiunto – lui sbaglia verso le vite degli altri, di persone e bambini che esistono e fanno parte di famiglie. I suoi sono ragionamenti egoistici, solo il suo pensiero è giusto e chi non la pensa come lui sbaglia. E io non parlo solo di famiglie omogenitoriali, ma anche monogenitoriali, che sono la conseguenza di famiglie tradizionali che si sono spaccate o non sono finite bene. Non si può tagliare tutto con un’accetta e dire che una cosa è giusta e tutto il resto è sbagliato”.