Mario Adinolfi a L'Isola dei Famosi parla dei limiti fisici e dei giudizi pesanti sui social: "Non è giusto"

Mario Adinolfi a L’Isola dei Famosi. Il reality show di Canale 5 ha aperto i battenti. Tra i concorrenti più attesi c’è l’ex parlamentare romano che, nel presentarsi al pubblico, ha parlato delle sue condizioni di salute, dei suoi limiti fisici e delle motivazioni che lo hanno spinto ad accettare di mettersi in gioco. Pesa oltre 200 chili e sa bene che per lui il percorso nel programma sarà durissimo.

Isola dei Famosi, Mario Adinolfi: “Per me è una sfida impossibile”

A differenza degli altri naufraghi, Adinolfi non ha potuto raggiungere l’isola in elicottero con tuffo in mare per ovvie ragioni. Il suo fisico non glielo ha permesso; è stato accompagnato sulla spiaggia con una barca.

Nella clip di presentazione, il giornalista ha dichiarato che per lui L’Isola rientra “tra le cose inaspettate” e che “è anche una cosa impossibile“.

“Non la posso fare, non ci sono le condizioni, però – ha aggiunto – tra tutte le cose che mi hanno sempre convinto nella vita, c’è la teoria che il calabrone per la sua massa corporea, rapportata all’ampiezza delle ali, non può volare. Ma lui non lo sa, e vola”.

E ancora: “Questa cosa mi ha sempre intrigato, riporta un’altra frase che dice che gli innocenti che non sapevano che la cosa era impossibile a farsi la fecero. E questa è una cosa impossibile a farsi, e io la faccio”.

Dopo la clip di presentazione, si è collegato con la conduttrice Veronica Gentili mentre era in barca, poco prima di raggiungere l’isola.

“La vera sfida è per la sopravvivenza – ha sostenuto -. Non ho le condizioni per fare Raz Degan, ho difficoltà di ogni tipo, di movimento, di gestione della quotidianità. Ho molta paura, ne vivo tanta ora in mare aperto. Però vediamo, ho il gusto per la sfida. Davanti alla natura mi piego, la sua forza è più della mia ma voglio mettermi in sintonia”.

Adinolfi: “Grazie haters”

A proposito del motivo che lo ha spinto a tentare una sfida come L’Isola dei Famosi, ha spiegato: “Voglio dire a me stesso che ci sono cose che sembrano impossibili, ma che si possono fare, se si vuole. E se si capisce che dentro la sfida, c’è il gusto della vita, dell’essere umano”.

L’ex parlamentare ha poi voluto ringraziare alcune persone, “in particolare i miei haters che rispetto a questo elefante hanno fatto descrizioni sui social molto divertenti, alcune molto cattive, alcune molto pesanti, alcune insostenibili, alcune davvero da rimandare al mittente”.

“Ma li ringrazio uno a uno – ha continuato – perché se ho la determinazione che ho adesso per affrontare i disagi che dovrò affrontare lo devo fondamentalmente a loro”.

Le prime parole rivolte agli altri naufraghi: “Come vi darò una mano”

Una volta giunto sulla spiaggia ha conosciuto gli altri concorrenti. In un secondo collegamento con lo studio ha spiegato in che modo cercherà di rendersi utile.

“I miei compagni – ha scandito – sanno che non sono prestante come molti di loro e quindi li invidio tutti. Io ho oggettive fragilità che avete percepito. Ho bisogno d’aiuto e ho intenzione di ricambiare con la capacità di motivazione, cercare di dare un senso ai percorsi faticosi e dolorosi che io ho già vissuto”.

“Sono stato esposto a un giudizio dei social molto pesante, in modo inevitabile. Non è giusto, ma è inevitabile. Ci daremo una mano reciprocamente sia nei momenti di angoscia sia in quelli di esaltazione. In questo modo cercherò di ricambiare la vostra gentilezza”, ha concluso Adinolfi.