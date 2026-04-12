Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma de Le Iene alla presentazione da sindaco di Prato, "è uno stalker"

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Mario Adinolfi ha aggredito l’inviato de Le Iene Filippo Roma. Il politico accusa la “iena” di essere uno stalker che per la quinta volta avrebbe interrotto un suo evento pubblico. Un video, girato a Prato per la presentazione di Adinolfi a sindaco della città, riprende però quest’ultimo mentre tira i capelli di Filippo Roma.

Mario Adinolfi aggredisce Filippo Roma

Sul profilo Instagram della redazione de Le Iene è stato pubblicato un video in cui si spiega che Roma è andato a Prato “perché Mario Adinolfi si è candidato a sindaco“.

Filippo Roma ha detto di averlo incontrato per “cercare di capire come sia possibile che possa ambire ad amministrare una città quando decine e decine di persone aspettano la restituzione di migliaia di euro che gli avrebbero bonificato“.

Nel video si vedono poi le immagini dell’aggressione con Adinolfi che tira per i capelli Roma e l’annuncio che nella puntata si scoprirà la verità sull’accaduto.

ANSA

La replica di Mario Adinolfi

Sui social anche Mario Adinolfi ha pubblicato un video dell’accaduto, ripostando quello del quotidiano La Nazione.

Il politico dichiara di essere “l’aggredito” e non l’aggressore.

Nella didascalia al video sul profilo di Adinolfi si legge: “Filippo Roma per la quinta volta con l’ossessività di uno stalker ha inteso disturbare un mio evento pubblico, la presentazione della lista del Popolo della Famiglia alle amministrative di Prato. Di fronte alla sua violenta insistenza ho reagito chiedendo conto di attori e figuranti utilizzati per mettere in scena servizi diffamatori nei miei confronti per i quali la mia famiglia è stata esposta da nove mesi a questa parte a una pesante sofferenza”.

Il politico sostiene che l’inviato de Le Iene, “dopo una continua reticenza testimoniata dai video circolati in rete ha ammesso, registrato dai telefonini di numerosi testimoni, l’utilizzo dei figuranti che hanno recitato la sceneggiatura oltraggiosa ordita ai miei danni ossessivamente per finalità torbide dal 29 agosto a oggi”.

Adinolfi descrive Le Iene come una “trasmissione di pluripregiudicati pluricondannati a centinaia di migliaia di euro di risarcimenti per sistematiche diffamazioni” e che avrebbe usato attori e figuranti per attivare contro di lui “la macchina del fango”.

Il candidato sindaco di Prato ha lanciato un attacco anche a Marina e Piersilvio Berlusconi e Davide Parenti, ideatore de Le Iene, dicendogli “che il cane a cui dà i croccantini da un cattolico ha solo ricevuto una legittima correzione fraterna”.

Le Iene e il gruppo di scommesse di Adinolfi

La tensione tra Le Iene e Mario Adinolfi è di lunga data. In autunno il programma aveva pubblicato una serie di interviste di persone che dicevano di essere state truffate dal politico e giornalista.

Questi presunti testimoni avevano raccontato di aver fatto parte del gruppo Scommessa Collettiva, in cui tutti mettono una quota, Adinolfi sceglie su cosa scommettere e alla fine distribuisce vincite ai partecipanti.

Alcune persone dicono di aver partecipato al progetto e di non aver ricevuto indietro le somme spettanti.