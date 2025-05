Mario Adinolfi all'Isola dei Famosi 2025, chi è il politico e campione di poker che fa discutere

Mario Adinolfi è un giornalista e politico ed è stato scelto tra i 12 naufraghi dell’edizione de L’Isola dei Famosi 2025 che inizierà il 7 maggio. Parlando con il Corriere della Sera, ha spiegato che nel reality mostrerà due versioni di sè “quello del Popolo della famiglia, e poi c’è Mario, un uomo di 220 chili che in tutta la sua mole fisica si mette in gioco con coraggio. Lì, sull’isola deserta, la fama non ti può né schermare né proteggere. Io al suo posto sarei terrorizzata”. Ma chi è Mario Adinolfi?

Chi è Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è nato il 15 agosto 1971 a Roma ed è un giornalista, politico, giocatore di poker e blogger. È stato deputato e oggi guida Il Popolo della Famiglia, partito che si richiama apertamente ai valori del cattolicesimo tradizionale.

La difesa della famiglia “naturale”, la lotta all’aborto e l’opposizione alle unioni civili sono i suoi principali cavalli di battaglia. Personaggio divisivo, le sue prese di posizione su temi etici e sociali lo hanno spesso visto al centro di polemiche.

Mario Adinolfi

È sposato con Silvia Pardolesi e ha tre figlie. Una è nata dal primo matrimonio con Elena Banzi, due dalla sua attuale compagna. Qualche tempo fa ha avuto un acceso confronto, durante un talk televisivi, proprio con la conduttrice della nuova edizione dell’Isola dei Famosi, Veronica Gentili.

Lo sfogo di Adinolfi prima de L’Isola dei Famosi

Da quando è iniziata a circolare la notizia della partecipazione di Mario Adinolfi all’Isola dei Famosi, molti hanno espresso opinioni sul peso del giornalista. In un post su Instagram, il naufrago ha sottolineato che in quasi trent’anni di esposizione al pubblico è “abituato a tutto” e “al giudizio di chiunque”.

“Accanto ai tanti che mi stimano e mi vogliono bene ci sono moltitudini di haters spesso anonimi che non mi risparmiano nulla, ma sono forse persino utili, coi loro insulti tengono il mio ego agganciato al suolo pure se lo trasformano in fango“, ha scritto

Poi una riflessione: “nei pochi giorni in cui è circolata la notizia della mia partecipazione all’Isola dei Famosi questo meccanismo abituale si è moltiplicato per mille. Anche questo è normale, è il programma forse più iconico della tv commerciale ed è seguitissimo da siti e testate. So che se insultano una Big Mama o il trans di turno scattano meccanismi di tutela di cui io non posso godere, da tempo so che devo subire e tacere, allora ci gioco sopra e fingo di non essere toccato dalla mer*a che viene fatta schizzare col ventilatore”.

Mario però ha chiesto un po’ di pietà agli hater e “di riflettere prima di premere invio sul solito commento osceno” perché “lo leggono Silvia (Pardolesi), le mie figlie, le persone che abitualmente possono poi riequilibrare la ferita inferta con la mia fisica presenza che cicatrizza, minimizza, consola. Ora sono sole”.

La carriera di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è figlio dell’attore e dirigente statale Ugo e di un’immigrata australiana di nome Louis. Si è laureato alla facoltà di lettere all’Università La Sapienza e alla fine degli anni ottanta ha iniziato a collaborare con i quotidiani cattolici Avvenire, Europa, Il Popolo, La Discussione, nonché per la Radio Vaticana.

Nel 1997 ha superato l’esame per l’iscrizione all’albo dei giornalisti, ottenendo il premio Ilaria Alpi per il miglior esame sostenuto.

Negli anni novanta ha lavorato in Rai, firmando programmi radiofonici e televisivi, e ha poi proseguito la sua attività in emittenti come MTV Italia, RED TV e Nessuno TV.

Nel 2006 è entrato in Parlamento come deputato dell’Ulivo, dopo un lungo percorso tra le fila della Democrazia Cristiana e del centrosinistra riformista.

Nel 2016 ha fondato Il Popolo della Famiglia, con l’obiettivo dichiarato di rappresentare chi si riconosce nei valori tradizionali e nella dottrina della Chiesa.

Appassionato di comunicazione e scrittura, ha pubblicato diversi libri sempre sui temi che gli stanno più a cuore come la famiglia, la fede e la politica contemporanea. È attualmente anche direttore del quotidiano online La Croce.

Grande giocatore di poker

Tra le passioni di Mario Adinolfi c’è anche quella per il poker.

Nel 2009 è stato il primo italiano ad arrivare al tavolo finale del World Poker Tour, piazzandosi al sesto posto al Casinò di Venezia. Nel marzo 2011 ha centrato un altro tavolo finale WPT, chiudendo al quarto posto la tappa di Vienna.

Nel “Mario Adinolfi Italian blog“, aperto nel 2009, racconta la sua vita da giocatore professionista di poker, nella squadra di Full Tilt. Nel giugno 2012 ha riferito alla trasmissione radio La Zanzara di aver guadagnato, negli ultimi tre anni, circa 250mila euro grazie alle vincite conseguite nelle competizioni di poker.