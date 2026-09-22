Mario Adinolfi, appello contro la custodia cautelare in carcere presentato al Riesame: "È bavaglio digitale"

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Adinolfi, leader del Popolo della Famiglia, è passato dai domiciliari al carcere per aver violato il divieto di usare dispositivi telematici, pubblicando articoli e post. La difesa ha presentato ricorso al Tribunale del Riesame, parlando di “bavaglio digitale” contro un giornalista che avrebbe solo commentato l’attualità.

Perché Mario Adinolfi è in carcere

L’avvocato di Mario Adinolfi, Pablo De Luca, ha depositato l’appello cautelare da presentare al Tribunale del Riesame per contestare il provvedimento con cui il gip ha disposto il trasferimento in carcere, inasprendo la misura degli arresti domiciliari a cui il politico e giornalista era sottoposto dallo scorso luglio.

Adinolfi avrebbe prodotto l’aggravamento della misura nei suoi confronti con la sua condotta, utilizzando telefoni e dispositivi informatici per continuare quotidianamente a pubblicare contenuti online. Tale pratica era consentita esclusivamente per comunicare con il proprio legale.

ANSA

In cosa consiste il ricorso

Nel dettaglio, si parla di 49 articoli sul suo spazio su Substack e 23 post su Facebook. Per la difesa, tuttavia, si tratterebbe di una violazione di natura solo accessoria, che non riguarda la misura principale né tentativi di manomettere il braccialetto elettronico.

L’avvocato De Luca ha spiegato, infatti, che il suo assistito si sarebbe limitato a “commentare temi di attualità” estranei alla propria vicenda giudiziaria. Il provvedimento è stato definito dal legale “abnorme”, sostenendo che “il giudice avrebbe potuto sequestrargli il cellulare”.

La denuncia sui social

Lo stesso Adinolfi ha utilizzato proprio i social per denunciare pubblicamente la vicenda, scrivendo di ritenersi “il primo italiano nella storia” a subire qualcosa del genere.

L’unico lato positivo dell’attuale situazione, fa sapere il legale, è la possibilità per il suo assistito di partecipare alla messa, negata invece durante il periodo ai domiciliari. Per il resto, Adinolfi vivrebbe con apprensione quello che la difesa definisce un “bavaglio” imposto a un professionista dell’informazione.

Di cosa è accusato

Il fascicolo, coordinato dalla Procura di Roma, contesta ad Adinolfi truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.

Si tratta di reati legati al presunto sistema della “scommessa collettiva“. Un circuito, promosso attraverso i social network, con cui l’indagato avrebbe raccolto denaro da privati promettendo rendimenti legati alle scommesse sportive, senza restituire le somme versate.

Secondo gli inquirenti il giro d’affari avrebbe sfiorato i 5 milioni di euro, a cui si aggiungerebbe un’evasione fiscale stimata in circa 400mila euro.