Mario Adinolfi arrestato a Roma dalla Guardia di Finanza per truffa ed evasione fiscale da 400 mila euro

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Truffa ed evasione fiscale: con queste accuse la Guardia di Finanza ha arrestato Mario Adinolfi, che è stato poi posto ai domiciliari nella sua casa di Roma. Secondo gli investigatori, avrebbe raccolto circa 5 milioni di euro attraverso un sistema denominato “scommessa collettiva”, promettendo rendimenti legati alle scommesse sportive senza restituire integralmente le somme a diversi partecipanti. Gli viene contestata un’evasione fiscale di circa 400 mila euro.

Mario Adinolfi arrestato a Roma

L’indagine su Mario Adinolfi è nata dalle denunce di alcuni investitori che hanno denunciato di essere stati truffati. Poi sono seguite le verifiche delle forze dell’ordine, coordinate dalla Procura di Roma, culminate nell’arresto avvenuto all’alba di mercoledì 8 luglio.

I servizi de Le Iene su Mario Adinolfi

Il presunto meccanismo correlato alle scommesse sportive collettive era già stato oggetto di diversi servizi de Le Iene, che avevano raccolto testimonianze e cercato una mediazione fra Mario Adinolfi e le presunte vittime.

ANSA

Qualcuno ha raccontato di aver perso tutti i suoi risparmi, mentre qualcun altro sostiene di avere recuperato solo una parte del denaro.

Secondo quanto raccontato nei servizi televisivi, la scommessa collettiva promossa da Mario Adinolfi sarebbe stata presentata come un sistema in grado di moltiplicare il denaro investito, con probabilità di vincita prospettate come altissime.

Questo, in estrema sintesi, il meccanismo prospettato: le scommesse sportive effettuate in maniera massiccia e sistematica, nonché in maniera “collettiva” coinvolgendo una alta quantità di utenti, al netto di qualche perdita, sul lungo periodo avrebbero statisticamente garantito lauti guadagni.

Il capitale investito, in caso di perdita, sarebbe comunque stato rimborsato: “Chi si associa alla scommessa collettiva non può perdere e se succede paghiamo noi”, veniva assicurato.

La versione di Mario Adinolfi

Adinolfi, giornalista e presidente del Popolo della Famiglia, ha sempre respinto ogni accusa, definendo false le ricostruzioni de Le Iene e annunciando azioni legali contro Mediaset.

“Tu stai uccidendo una persona, infamandola”, aveva accusato Mario Adinolfi rivolgendosi alla “iena” Filippo Roma, durante uno dei servizi. Adinolfi aveva poi accusato l’inviato di avere presentato documenti falsi per incastrarlo. Roma si era presentato con mail di presunte vittime e con il verbale di un provvedimento cautelativo promosso da un legale.

Ora la palla passa alla Procura di Roma: l’indagine è coordinata dall’aggiunto Maurizio Arcuri.