Mario Adinolfi arrestato, il primo ad accusarlo fu Mr Marra: "Mi diedero del folle, lasciato solo per 2 anni"

Giornalista professionista. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Mario Adinolfi è stato arrestato a Roma, dalla Guardia di Finanza, per truffa ed evasione fiscale. Della Scommessa collettiva attraverso cui l’ex parlamentare – secondo l’ordinanza di custodia cautelare – avrebbe raggirato diverse persone ne aveva parlato già Mr Marra nel luglio 2023, durante una puntata di Cerbero Podcast. “Mi diedero del folle, sono stato lasciato solo per 2 anni”, ha commentato il conduttore di Pulp Podcast, oggi il suo nuovo progetto editoriale insieme a Fedez.

La puntata di Cerbero Podcast su Adinolfi

Il 9 luglio 2023, quasi tre anni esatti prima dell’arresto, Mr Marra – su Cerbero Podcast – aveva dedicato un’inchiesta sulla Scommessa Collettiva di Mario Adinolfi.

“Tutto era partito da una segnalazione letta sul gruppo” di Scommessa Collettiva, aveva spiegato Germano Milite (in arte Fufflix). La puntata è ancora visibile qui:

Il post di Mr Marra su Instagram

A distanza di tre anni da quella puntata, Mr Marra ha pubblicato un post su Instagram – insieme all’account ufficiale di Pulp Podcast – in cui ha ripercorso la vicenda.

“Per anni è stata liquidata come una polemica social. Oggi è diventata un’inchiesta giudiziaria”, è l’esordio del post.

Quindi, il riferimento all’inchiesta di Mr Marra: “Nel 2023, quando in pochi parlavano della cosiddetta ‘Scommessa collettiva’, Davide ‘Mr. Marra’ Marra pubblicò un’inchiesta in cui ricostruiva il funzionamento del sistema, raccogliendo testimonianze e invitando a fare chiarezza sulla gestione del denaro affidato dagli investitori. Nei mesi successivi arrivarono anche i servizi de Le Iene, che portarono il caso all’attenzione del grande pubblico”.

L’indagine della Guardia di Finanza, sottolinea il post, è nata dalle “denunce di alcuni partecipanti che sostengono di aver investito denaro in una raccolta collegata alle scommesse sportive, senza riuscire poi a recuperare integralmente le somme versate. Le testimonianze, insieme agli accertamenti della Guardia di Finanza, hanno portato al provvedimento eseguito questa mattina”, ossia agli arresti domiciliari.

“Adinolfi ha sempre respinto ogni accusa, definendo false le ricostruzioni giornalistiche e annunciando azioni legali. Ma la cronologia dei fatti racconta un dato preciso: prima le denunce pubbliche di Mr. Marra, poi i servizi televisivi, infine l’inchiesta della Procura. Una vicenda divisiva e che adesso entra ufficialmente nelle aule di giustizia”, la conclusione del post.

Il commento di Mr Marra nelle Stories

Mr Marra ha pubblicato anche diverse Stories, sempre su Instagram, in cui ha sottolineato che “mi diedero del folle” per aver parlato della Scommessa collettiva di Adinolfi.

“Magari fossi stato semplicemente il primo in Italia a dare la notizia. Mi avete lasciato completamente solo per 2 anni. A predicare nel deserto mentre altri soldi venivano agguantati. Spero almeno che ora le vittime vengano risarcite. E voglio una laurea ad honorem”, ha aggiunto.

La minaccia legale di Adinolfi

Mr Marra ha anche condiviso un messaggio di Mario Adinolfi inviato il giorno dopo la pubblicazione della puntata di Cerbero Podcast, quindi il 10 luglio 2023: “Non c’è replica possibile se non in tribunale e mi dispiace perché non è mia abitudine querelare. Ma stavolta è inevitabile. Ci si vede lì”.

Chi è Mr Marra

Mr Marra, nome d’arte di Davide Marra, è nato il 18 ottobre 1991 a Roma.

Appassionato di arte, cultura e cinema, negli anni è diventato uno dei principali podcaster italiani.

Il suo nome si è affermato con Cerbero Podcast, lanciato su Twich nel 2018, esplodendo definitivamente con Pulp Podcast, lanciato insieme a Fedez dopo la fine – per quest’ultimo – di Muschio Selvaggio.

Ha anche pubblicato alcune canzoni, tra cui C’è dolore e Blue Valentine.

Fidanzato con Alessia Mucci, è padre di una bambina.