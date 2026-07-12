Mario Adinolfi arrestato, la compagna di partito spiega come funzionava il sistema delle scommesse

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“Continuo a sperare per l’amico Mario Adinolfi che dica la verità”. Così Cristina Zaccanti, dirigente del Popolo della Famiglia, parla dell’arresto del leader del partito, accusato di truffa ed evasione fiscale. Sul presunto sistema delle scommesse collettive, spiega che Adinolfi lo aveva presentato come un investimento “sicuro, trasparente e a capitale garantito”. Ma poi sono iniziati i problemi, le somme investite non venivano restituite. Lei stessa, assieme ad altri, alla fine lo ha denunciato: “Credevamo che meritasse la nostra fiducia”.

Mario Adinolfi arrestato, parla la compagna di partito

La notizia dell’indagine della guardia di finanza che ha portato all’arresto del leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, ha scosso molti all’interno del partito.

Cristina Zaccanti, coordinatrice regionale in Piemonte e membro del consiglio nazionale, è tra chi ha denunciato Adinolfi per il presunto sistema di scommessa collettiva al centro dell’inchiesta.

ANSA

Militante del Popolo della Famiglia dal 2016, Zaccanti rivela ad Adnkronos di aver accolto la notizia dell’arresto con un misto di preoccupazione e sollievo: “Non m’aspettavo che la giustizia italiana effettivamente si muovesse con tanta tempestività”.

Adinolfi godeva della sua totale fiducia, poi “certi nodi hanno cominciato ad arrivare al pettine”, racconta la dirigente, insegnante in pensione.

“Io continuo a sperare per l’amico Mario Adinolfi che dica la verità”, sottolinea.

Il sistema delle scommesse

Riguardo il presunto sistema di scommessa collettiva, Zaccanti racconta di averlo saputo con il passaparola: “Un investimento presentato come assolutamente legale, con le tasse pagate all’origine, un sistema sicuro, trasparente e a capitale garantito”.

«Alle persone che adesso dicono che siamo dei cretini perché ci siamo fidati e le scommesse si perdono, rispondo che non puntavamo alla scommessa – aggiunge – tanto più che Adinolfi garantiva che in caso di perdita, il rischio se lo sarebbe assunto totalmente lui“.

“Credevamo che meritasse la nostra fiducia e quindi anche il nostro aiuto proprio come si fa in famiglia”, racconta.

Poi sono iniziati i problemi. In quanto coordinatrice del partito, Zaccanti ha iniziato a ricevere segnalazioni da chi aveva investito sul fatto che Adinolfi non stava restituendo le somme pattuite.

Il rapporto con Adinolfi nel Popolo della Famiglia

“Abbiamo provato come consiglio nazionale – spiega – ad avere un confronto personale per sapere cosa dovevamo rispondere” a queste persone.

E Adinolfi, anziché rispondere, “ci ha attaccato dicendo che volevamo sottrargli il controllo del Popolo della Famiglia e metterlo in cattiva luce creando delle spaccature.

Quando il caso è arrivato a Le Iene, “ancora di più la sua reazione è stata purtroppo di chiusura”.

“A febbraio ho deciso di prendere le distanze”, racconta, ad aprile lei e altri dirigenti hanno scritto un comunicato in cui gli chiedevano come pensava di mantenere le promesse: “La sua reazione è stata espellermi dalla chat nazionale, ma non dai miei ruoli”.

Quindi la decisione di denunciare Adinolfi, una strada che già altri avevano intrapreso.