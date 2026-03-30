Mario Adinolfi candidato sindaco di Prato lancia l'appello ai cattolici per "uscire dalle catacombe"

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Adinolfi si candiderà per diventare sindaco di Prato nella tornata elettorale prevista per il 24 maggio. “L’assemblea nazionale del Popolo della famiglia me lo ha chiesto e io ho accettato”, ha spiegato l’ex deputato, che ha anche attaccato la sinistra, la magistratura e i media, accusandoli di dare risalto alle inchieste che coinvolgono gli amministratori del centrodestra, a differenza di quelle che vedono protagonisti esponenti di centrosinistra.

Mario Adinolfi si candida a sindaco di Prato e attacca la sinistra e i media

“Siamo reduci da una battaglia politica difficilissima combattuta in Veneto proprio dove scorre il Piave”, ha scandito Adinolfi in un videomessaggio che parte con il primo verso della Canzone del Piave.

Il politico ha aggiunto che tale “battaglia” si è “chiusa portando il Popolo della famiglia oltre il 5% alle suppletive per la Camera dei Deputati”.

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Ha poi ricordato che il 24 maggio si vota per le amministrative e che 12 delle 18 principali città italiane sono governate dal Pd.

“Di queste – ha osservato – l’unica che va alle urne è Prato. Ci va perché il sindaco del Pd Ilaria Bugetti si è dovuta dimettere in quanto indagata in una pesantissima inchiesta della direzione distrettuale antimafia di Firenze, accusata di essere stata corrotta da un importante imprenditore massone”.

Poi l’affondo sui giudici e gli organi di stampa. Per Adinolfi “curiosamente quando nelle inchieste finiscono amministratori locali di centrodestra (Alemanno, Cuffaro, Formigoni) la magistratura e i media picchiano durissimo. A Ilaria Bugetti, invece, insieme alla solidarietà del governatore Eugenio Giani e del braccio destro di Elly Schlein, il deputato Marco Furfaro, è arrivata la mancata autorizzazione all’arresto e la garanzia del silenzio a livello giornalistico nazionale”.

L’appello ai cattolici

“La Canzone del Piave evoca la disfatta in Friuli a Caporetto e da lì parte la rinascita e la vittoria”, ha aggiunto, ribadendo poi che il Popolo della famiglia si candida a Prato per chiedere in particolare ai cattolici di “uscire dalle catacombe e venire in battaglia per dare con il voto l’occasione di una catarsi per una città corrotta, attraversata da pulsioni mafiose che non sono quelle solo della vicenda Bugetti, ma intersecano l’intero tessuto sociale”.

Adinolfi ha dichiarato che proporrà alla città un “percorso di rinascita morale contro ogni consorteria e massoneria a partire dalle 70 parrocchie della città”, con un programma preciso che verrà illustrato ai cittadini l’11 aprile prossimo, all’Art Museum, alle ore 11.

Adinolfi: “L’obiettivo è togliere l’amministrazione al Pd”

L’ex deputato ha spiegato che l’obiettivo del Popolo della famiglia è riuscire ad avere una percentuale determinante dei voti e “togliere l’amministrazione di Prato a una sinistra che dopo questi fatti deve stare ferma almeno un giro e rendere caso nazionale il più importante capoluogo toscano che va al voto“.

Adinolfi, in riferimento al suo progetto, parla di “un laboratorio politico che evidenzi (come è già accaduto in Veneto) la fine della diaspora dei cattolici e il rafforzarsi di un soggetto politico di ispirazione cristiana determinante per la costruzione di un’area di governo alternativa al Pd”.

Il politico ha fatto parlare di sé anche pochi giorni fa, quando si è scagliato contro Pier Silvio Berlusconi.