Mario Adinolfi consiglia Alfonso Signorini dopo lo scandalo, "collabora per scoperchiare il marcio della tv"

Sul caso Signorini è intervenuto anche Mario Adinolfi. Dopo la notizia dell’iscrizione del conduttore nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, il giornalista e fondatore del “Popolo della Famiglia” ha detto la sua. “Il mio consiglio, da cattolico a cattolico, è di cambiare ulteriormente strategia e di collaborare con i giudici a scoperchiare quel che di marcio c’è nel sistema televisivo“, ha spiegato Adinolfi.

Il consiglio di Mario Adinolfi ad Alfonso Signorini

Lo scandalo che riguarda Alfonso Signorini non passa inosservato e in molti dicono la loro.

La notizia dell’iscrizione del conduttore tv nel registro degli indagati per violenza sessuale ed estorsione, ha ulteriormente portato attenzione al caso.

Mario Adinolfi ha voluto dargli un consiglio “da cattolico a cattolico”, per usare le sue parole.

Adinolfi: “Scoperchiare il marcio della tv”

“Nei dieci giorni seguiti alla diffusione della puntata di Falsissimo di Fabrizio Corona, Alfonso Signorini ha già cambiato due strategie difensive“, ha detto il fondatore del “Popolo della Famiglia”.

Secondo Adinolfi, infatti, Signorini “era partito provando a ignorare le accuse comparendo in diverse trasmissioni presentando il suo libro; poi è stata la volta dei suoi avvocati che hanno minacciato querele verso chiunque si fosse occupato della vicenda”.

Ma stando al giornalista il consiglio è “di cambiare ulteriormente strategia e di collaborare con i giudici a scoperchiare quel che di marcio c’è nel sistema televisivo dove il sesso è spesso usato come moneta di scambio”.

Cosa ha detto Adinolfi dopo lo scandalo

Adinolfi poi ha tirato in ballo anche l’Ordine dei Giornalisti, che dovrebbe “reagire contro i tentativi di insabbiamento e intimidazione che rischiano di impedire il libero racconto dei fatti di una vicenda rilevante per il Paese”.

Vicende a cui “i cittadini hanno il diritto di avvicinarsi con il desiderio di conoscere la verità, senza demonizzazioni preventive da una parte e dall’altra”.

Adinolfi ha poi detto che “questa è una grande occasione per l’Italia come è stato il movimento Metoo per lo star system americano”.

Il fondatore del “Popolo della Famiglia” ha concluso: “Non vorrei che poiché questo italiano è in salsa arcobaleno ci fosse qualche schema woke che fa scattare omertà e censure preventive in ossequio al politicamente corretto”.