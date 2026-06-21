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Mario Adinolfi contestato al Roma Pride con la bandiera di Israele si difende: "Non era provocazione"

Durante il corteo del Roma Pride ci sono stati momenti di tensione tra Mario Adinolfi, presente con una bandiera d'Israele, e alcuni manifestanti

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stefania bernardini

Stefania Bernardini

GIORNALISTA

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

Momenti di tensione tra Mario Adinolfi e i partecipanti al corteo del Roma Pride. Poco prima dell’inizio della sfilata, in partenza da piazza della Repubblica, il giornalista si è presentato con una bandiera di Israele. Sul posto è arrivata anche Francesca Pascale. La loro presenza è stata contestata dai manifestanti rendendo necessario l’intervento delle forze dell’ordine per scortare i due lontano dalla manifestazione.

Mario Adinolfi al Roma Pride

In piazza della Repubblica, prima che partisse il corteo del Roma Pride, Mario Adinolfi del Popolo della Famiglia è arrivato con una bandiera di Israele, subito dopo raggiunto da Francesca Pascale con una bandiera dei Gay Conservatori e Liberali.

“Un omosessuale nell’area mediorientale trova protezione solo nello Stato d’Israele – ha detto Adinolfi ai cronisti – se non è in Israele rischia la carcerazione o la morte. A Gaza, che viene celebrata in questo Pride, anche un comandante di Hamas è stato trucidato perché omosessuale”.

Mario Adinolfi contestato per aver esposto una bandiera di Israele durante la manifestazione Roma Pride 2026ANSA

“In difesa degli omosessuali trucidati o carcerati io, come Popolo della Famiglia – ha aggiunto – sono qui a manifestare con Francesca, con gli iraniani e tutti coloro che hanno il coraggio delle loro idee anche davanti alla violenza di una piazza non inclusiva, sicuramente di sinistra, sicuramente violenta e abietta per quello che ho visto”.

Il bacio tra Adinolfi e Pascale

Francesca Pascale ha detto che “in questa piazza non ci sono quelle famiglie a cui la politica dovrebbe rispondere. Abbiamo bisogno di diritti civili e che se ne occupi la destra come la sinistra. Siamo qui a rischiare anche la nostra vita, il nostro diritto ad esserci è il diritto di tutti, nessuno escluso”.

“Faccio appello a tutti i partiti, a Giorgia Meloni, Tajani, soprattutto la famiglia Berlusconi – ha affermato – con il desiderio che avvenga una rivoluzione in Forza Italia, anche alla Lega, alle associazioni: dobbiamo essere uniti al fianco di quei giovanissimi che non trovano il coraggio per affrontare il giudizio della società”.

Poi Adinolfi e Pascale si sono dati un bacio. “È un nostro diritto essere qui, è un diritto di tutti”, ha aggiunto l’ex compagna di Silvio Berlusconi e oggi fondatrice del movimento Gay Conservatori Liberali.

Adinolfi contestato dai manifestanti

I manifestanti hanno insultato Adinolfi dichiarando che “questa non è la tua piazza“.

Buffone“, è stato uno degli improperi nei confronti del fondatore del Popolo della Famiglia, che poi ha lasciato la piazza.

Il portavoce del Partito gay LGBT+, Fabrizio Marrazzo, ha rivendicato l’allontanamento: “Adinolfi, dopo anni di affermazioni contro le nostre famiglie e contro le persone LGBT+, si è presentato oggi al Roma Pride con una bandiera di Israele, con l’unico scopo di provocare. Molti attivisti, insieme a noi, hanno collaborato con le forze dell’ordine per farlo allontanare, perché era chiaro che cercasse solo visibilità, magari per poi presentarsi come vittima”.

mario adinolfi roma pride israele ANSA

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