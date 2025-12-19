Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli dopo la querela ricevuta, "non mi faccio intimidire da sua maestà"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

In un video pubblicato sui suoi social, Mario Adinolfi ha annunciato di aver ricevuto una querela da Selvaggia Lucarelli. Il giornalista si era espresso in merito alle parole della collega sul caso Signorini. “Non mi faccio intimidire da sua maestà” questa la replica.

Cosa ha detto Mario Adinolfi contro Selvaggia Lucarelli

L’attacco di Mario Adinolfi a Selvaggia Lucarelli era arrivato sempre tramite social.

Il giornalista aveva contestato un articolo della collega pubblicato su Substack. In precedenza aveva commentato sui social “Sono rimasta nauseata da come sul web, e non solo sul web, la vicenda sia diventata l’ennesima occasione per fare sch***”.

“Capisco che Selvaggia voglia andare a lavorare a Mediaset per massimizzare la paga, ma rimproverare a Fabrizio Corona di ‘esporre al pubblico ludibrio’ gente potente e con un pelo sullo stomaco alto così, quando lei e il fidanzato hanno eletto a sistema l’esposizione al pubblico ludibrio di chiunque mettessero nel mirino, mi pare un po’ troppo” aveva detto Mario Adinolfi.

Successivamente ha citato il suicidio della ristoratrice Giovanna Pedretti.

Il caso è stato archiviato nel 2024 per insussistenza di fatti penalmente rilevanti e per l’insussistenza di altre ipotesi di reato nei confronti di Selvaggia Lucarelli e del compagno Lorenzo Biagiarelli.

“Avete fatto suicidare la povera gente per averla esposta al pubblico ludibrio, avete devastato carriere e imprese: adesso Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino. Almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti”.

Perché Selvaggia Lucarelli ha querelato Mario Adinolfi

Sempre nello stesso intervento sui social, Mario Adinolfi aveva ipotizzato che, il suo parere sul caso Signorini, su cui ha parlato anche Lele Mora, nasca per un interesse da parte di Selvaggia Lucarelli di approdare in Mediaset.

“Selvaggia te la prendi con Corona che attacca carte alla mano uno degli uomini più potenti d’Italia, ricco da far schifo, che sommergerà tutti di querele pagando gli avvocati più forti di Milano? Dai, il posto ben pagato Piersilvio te lo dà lo stesso, l’intervista a Verissimo già l’hai avuta, risparmiati l’effetto del bue che dà del cornuto all’asino” ha sentenziato.

Infine ha concluso con “almeno Fabrizio Corona se la prende coi potenti veri, non con una ristoratrice che faticava a tenere in piedi i conti”.

Questo risollevare il caso della ristoratrice avrebbe portato Selvaggia Lucarelli a querelare Mario Adinolfi.

La replica social

Lo stesso giornalista, sui social, ha reagito all’azione legale nei suoi confronti.

Nel post Instagram, a corredo di un video, ha scritto: “Selvaggia Lucarelli mi ha querelato, non ha apprezzato la critica che ho rivolto al suo attacco a Fabrizio Corona che lei da sempre non tollera. Ma la signora della maldicenza, che sull’esposizione al pubblico ludibrio di infinite persone ha costruito le sue fortune, deve imparare ad accettare le opinioni contrarie alle sue e anche le critiche ai suoi metodi visto che lei pretende di insultare quelli di Corona, che almeno se la prende con un potente vero come Signorini e non con una povera ristoratrice veneta o un ragazzo azzannato da uno squalo”.