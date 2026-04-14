Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e Le Iene, "servizi ossessivi su di me per 10 anni": la replica

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Adinolfi ha dichiarato di essersi recato dalla polizia e di aver sporto denuncia contro Pier Silvio Berlusconi, il programma Le Iene e diverse persone che collaborano con la trasmissione in onda su Italia 1. Secondo il politico, da dieci anni, Mediaset confezionerebbe servizi “ad personam” contro di lui, diffamandolo. Pronta la replica delle Iene che, tramite una lunga nota, hanno comunicato che il 15 aprile manderanno in onda un servizio sull’ex deputato relativo a denunce che alcune persone avrebbero presentato contro di lui, accusandolo di non aver rispettato alcuni accordi economici.

Mario Adinolfi denuncia Pier Silvio Berlusconi e Le Iene

Pochi giorni fa l’inviato delle Iene Filippo Roma ha intercettato Adinolfi, il quale ha perso le staffe tirandogli i capelli e chiedendogli più volte: “Era una figurante o no?” La domanda è inerente a un servizio del programma di Italia 1 contro lo stesso politico.

Adinolfi, attraverso un post pubblicato sui suoi profili social nelle scorse ore, ha fatto sapere di essersi recato in commissariato “a sporgere denuncia per le fattispecie di reato integrate dagli articoli del codice penale 270bis, 416, 595, 610 e 612bis contro Pier Silvio Berlusconi, Davide Parenti, Filippo Roma, Alfredo Liuzzi, Cristina Zaccanti, Carlo Bravi, Rti e Mediaset”.

ANSA

“Ho sempre ritenuto prioritario, come faccio anche su queste pagine, tutelare la libertà di critica anche e soprattutto nei miei confronti. Ora però – ha aggiunto l’ex parlamentare – i tratti dell’associazione delinquenziale e persecutoria non priva di evidenti finalità ideologico-politiche, con tratti di discriminazione anticristiana palese probabilmente di ispirazione massonica, sono troppo chiari e francamente insopportabili”.

La replica delle Iene

Le Iene hanno diramato una nota in cui hanno scritto che, qualche giorno fa, il confronto tra l’inviato e Adinolfi si è acceso “fino a degenerare in un’aggressione fisica per Filippo Roma.

La trasmissione ha quindi ricordato che le immagini della tirata di capelli hanno fatto il giro dei media, insieme alle dichiarazioni di Adinolfi, che “accusa il programma di dire falsità e di usare figuranti nei propri servizi. Accuse che l’inviato respinge mostrando addirittura il proprio casellario giudiziario, smentendo di essere un pregiudicato, e ribadendo la solidità del lavoro giornalistico svolto”.

Il programma ha spiegato che mesi fa è stato mandato in onda un primo servizio su Adinolfi e che di recente Filippo Roma e Alfredo Liuzzi sono tornati a occuparsi della cosiddetta ‘Scommessa Collettiva‘, “club esclusivo ideato dal giornalista e politico Mario Adinolfi che prometterebbe rendimenti fino al 40% annuo e capitale garantito”.

Le Iene hanno proseguito sostenendo che secondo diverse testimonianze raccolte, “i soldi affidati con la prospettiva di guadagni facili non sarebbero mai tornati indietro del tutto. Una vicenda su cui ora emergono nuovi elementi e ulteriori riscontri”.

‘Sempre dallo show ideato da Davide Parenti, hanno assicurato che nella puntata del 15 aprile “verranno documentati bonifici, mail e conversazioni che attesterebbero i rapporti economici tra i testimoni intervistati e Adinolfi. Tra questi, anche una donna invalida che vive in provincia di Roma con meno di 800 euro al mese, e che avrebbe consegnato i propri risparmi confidando nelle promesse di rendimento.

Le Iene hanno continuato dicendo che “nonostante le prove raccolte, Adinolfi continua a negare. Eppure, secondo quanto ricostruito, la donna ha presentato denuncia al Tribunale di Roma il 18 dicembre scorso. Non solo: da altre denunce sarebbe scattato anche un sequestro conservativo delle somme versate, confermato dal giudice, che avrebbe ritenuto non autorizzata l’attività di raccolta del risparmio e ‘incontrovertibile’ il credito vantato”.

La risposta sulla questione dei figuranti

Infine la trasmissione Mediaset ha replicato alla questione relativa ai figuranti citati da Adinolfi, ammettendo che “una storica complice è stata effettivamente utilizzata, ma solo per entrare e documentare dall’interno un’altra iniziativa riconducibile a Mario Adinolfi, l’associazione ‘CR – Cristo Regna‘, per la quale veniva richiesto un contributo economico da bonificare su un conto intestato proprio a lui, lo stesso sul quale avrebbe chiesto di versare anche nuovi soldi per le scommesse”.

”Un conto che, all’epoca dell’incontro con la complice, potrebbe essere stato utilizzato anche per coprire le spese dell’associazione – conclude la nota – Tutte le persone che denunciano di aver perso denaro, invece, non sono figuranti. Intanto continuano ad arrivare nuove testimonianze. Tra queste, un recente messaggio di una persona che dichiara: ‘Non sono un figurante. Ho vissuto sulla mia pelle danni economici e personali. Se non riavrò il mio capitale, renderò pubblica la mia testimonianza”’.

Non è la prima volta che Adinolfi si scaglia contro il mondo Mediaset. Lo aveva fatto anche lo scorso marzo attaccando Pier Silvio Berlusconi. “Come del sistema Signorini ti sei fatto complice”, aveva tuonato l’ex deputato.