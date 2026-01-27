Mario Adinolfi difende Fabrizio Corona, lo paragona a Pasolini e attacca Selvaggia Lucarelli, Nuzzi e Mentana

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Mario Adinolfi difende Fabrizio Corona definendolo un simbolo della libertà di espressione contro censura e poteri forti. Nel suo post, Adinolfi lega il caso di “Falsissimo” alla crisi morale delle élite e al silenzio del giornalismo mainstream, citando come esempi negativi Selvaggia Lucarelli, Giovanni Nuzzi ed Enrico Mentana.

Mario Adinolfi sta con Fabrizio Corona

Il lungo post pubblicato da Mario Adinolfi su Facebook alimenta un dibattito che va oltre la figura di Fabrizio Corona, toccando tematiche quali libertà di espressione, censura, ruolo delle élite e rapporto tra informazione e potere.

Adinolfi costruisce una narrazione d’impatto, arrivando a definire Corona un “novello Pier Paolo Pasolini”, richiamando esplicitamente l’articolo “Io so” del 1974, simbolo della denuncia senza prove giudiziarie ma con una pretesa verità morale.

“È colui che dice ‘io so, non ho le prove ma io so’ e le sue parole, proposte anche attraverso la maschera tragica di un Claudio Lippi avvolto dal dolore, sanno di verità” ha affermato.

Corona paladino dei giovani

Secondo Adinolfi, le azioni giudiziarie e le rimozioni di contenuti subite da Corona non fanno che rafforzarne il ruolo simbolico, soprattutto agli occhi dei più giovani.

In questa chiave, Corona diventerebbe il rappresentante di una sfida generazionale contro un sistema percepito come chiuso, dominato da pochi soggetti economicamente e mediaticamente forti, capaci di orientare il dibattito pubblico e silenziare le voci scomode.

“Questa è una sfida tra mondi, è una faglia epocale” ha osservato Adinolfi. “Fotografia di una crisi profonda delle classi dirigenti sul piano morale simile a quella, come vi ho detto più volte, fotografata a fine Ottocento dallo scandalo della Banca romana, che segnò l’inizio della crisi irreversibile della classe dirigente liberale perché cominciava un’epoca nuova. Questo i giovani lo percepiscono”.

L’accusa a Selvaggia Lucarelli, Nuzzi, Mentana

Di contro, Adinolfi attacca duramente parte del giornalismo mainstream, accusato di silenzi, autocensure e complicità, citando nomi noti del panorama mediatico italiano.

“Gli insulti delle Selvaggia Lucarelli, i silenzi patetici dei Giovanni Nuzzi, le interviste surreali alla Annamaria Bernardini De Pace che esalta la censura di Stato attuata da una magistratura improvvida, le autocensure degli Enrico Mentana, le omertà del giornalismo mainstream e persino della Rai, con la coraggiosa eccezione di Massimo Giletti, non fanno altro che esaltare la libertà intellettuale pasoliniana di Fabrizio Corona, persino al di là delle sue intenzioni e dei suoi meriti”.

Rivendicando infine la propria posizione, Adinolfi sottolinea di essere l’unico giornalista professionista a difendere pubblicamente Corona, anche a costo di rompere con ambienti televisivi e interessi economici.