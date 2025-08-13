Mario Adinolfi e la dieta dopo l'Isola dei Famosi, la nuova vita del politico che dà consigli sul cibo

Laureata in Storia Contemporanea e specializzata in Editoria e Giornalismo alla Statale di Milano, ha frequentato un master in Giornalismo d'Inchiesta a Roma. Giornalista professionista dal 2016, si occupa di attualità. Ha realizzato due reportage in Iraq su donne ed ex calciatori.

Nuova vita per Mario Adinolfi. Il politico, appartenente al partito “Il popolo della famiglia”, ha parlato sui social delle sue condizioni fisiche e di salute: “Ho progressivamente eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate. Poi cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5.000 passi, quasi 4 km in meno di un’ora”, ha scritto sui social riferendosi al suo dimagrimento che lo ha portato a perdere in totale 45 kg in 100 giorni.

Il dimagrimento all’Isola dei Famosi

La partecipazione all’Isola dei Famosi ha rappresentato un momento di svolta per Mario Adinolfi. “Sull’Isola mangiavo poco e niente con una quotidianità faticosissima”, ha detto.

Prima di partecipare al reality show di Canale 5 in Honduras, il politico pesava 227,9 kg. Solo grazie al programma ne ha persi 26 ma ciò che ha incuriosito i suoi follower è il modo in cui Adinolfi ha proseguito il suo percorso di dimagrimento.

E lo ha spiegato lui stesso con una serie di post su Instagram, specificando, giustamente, l’importanza di un continuo e costante controllo medico.

La nuova vita di Adinolfi

“Stampatevi bene in mente queste cinque parole: non è un farmaco miracoloso“, ha detto parlando del Tirzepatide, farmaco approvato per il trattamento del diabete di tipo 2 e dell’obesità.

Adinolfi, infatti, ha spiegato che è essenziale abbinare alle iniezioni un determinato percorso alimentare e anche l’attività fisica: “Potete affrontare le iniezioni in pancia settimanali che letteralmente vi toglieranno l’appetito solo sotto stretto controllo medico e solo se accetterete due ulteriori condizioni: dieta e movimento“.

Il politico ha poi detto di aver eliminato pane, pasta, pizza, fritti, dolci e bibite gassate e inoltre “cerco di camminare il più possibile, mi sono spinto oltre i 5.000 passi, quasi 4 km in meno di un’ora”.

Quanto pesa oggi Adinolfi

I risultati sono arrivati e stanno arrivando. “Ora grazie al triplice effetto di Tirzepatide, dieta e movimento fisico sono a 183, 45 kg persi in 100 giorni”, ha aggiunto.

“Si può fare solo con una prova di forza di volontà estrema, con una determinazione d’acciaio, se vi affidate unicamente al farmaco non accadrà nulla e spenderete soldi inutilmente. Parlate con un medico del vostro caso personale”, ha ribadito.

Adinolfi che perde la fede

Il giorno prima Adinolfi aveva anche scherzato sul fatto che stesse iniziando a perdere… la fede.

“Mi sono accorto che sto per perdere la fede nuziale. Prima, complici i 65 chili che ho preso dall’anno del matrimonio, mi stringeva al punto di aver disegnato un solco nel dito, ancora visibile. Ora dopo 45 chili persi in 100 giorni, Silvia mi ha detto: dobbiamo andare dall’orafo a farla stringere un po’. E son soddisfazioni”, ha scritto in un post.