Mario Adinolfi furioso dopo l'arresto, "mandanti vogliono vedermi nel fango, perquisizione durata 14 ore"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Mario Adinolfi, attualmente agli arresti domiciliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo l’arresto, da lui definito una “vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia”. Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, a cui sono contestati i reati di truffa ed evasione fiscale ma che si dichiara “totalmente innocente”, se l’è presa con la trasmissione Le Iene, “ispiratori di questa inchiesta mediatica”.

Le reazione di Mario Adinolfi all’arresto

A riportare le dichiarazioni di Mario Adinolfi successive al suo arresto, avvenuto nella giornata di mercoledì 8 luglio, è l’agenzia Agi.

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia, difeso dall’avvocato Riccardo Di Lorenzo, ha tenuto a ringraziare “gli amici e anche alcuni avversari che mi hanno fatto arrivare in queste ore messaggi di sostegno e solidarietà”.

Adinolfi ha aggiunto: “Vivo con la serenità che mi giunge dalla fede una vicenda surreale in cui è evidente l’ingiustizia grave patita da me e dalla mia famiglia”.

E poi: “Tenterò di mantenere la fiducia nella giustizia degli uomini e il mio legale depositerà subito istanza al Tribunale del Riesame. Reiterazione del presunto reato, rischio di inquinamento delle prove e pericolo di fuga evidentemente non sussistono”.

Lo sfogo di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi ha parlato di una “gigantesca saldatura di alcuni interessi che vogliono vedermi nel fango” e di un “pattern degli ispiratori di questa inchiesta mediatica, cioè la trasmissione Le Iene, che ha rovinato con questi metodi migliaia di vite“.

Il messaggio di Mario Adinolfi ai giudici

Mario Adinolfi, che ha riferito che la perquisizione nella sua abitazione è durata 14 ore e che ha definito un'”onta” l’adozione del braccialetto elettronico, “che a Roma si riserva solo agli autori di crimini violenti e neanche a tutti loro”, si è rivolto poi ai giudici: “Ai giudici posso solo dire: sono totalmente innocente“.

Il giornalista e leader del Popolo della Famiglia ha dichiarato ancora: “Gioco da decenni e come tutti i giocatori lo faccio spesso collettivamente ma senza sollecitare mai nessuno. In molti con me giocando hanno guadagnato e sì, c’è qualcuno che ha perso. Sono scommesse e il codice le definisce ‘obbligazioni naturali non ripetibili’. Il gioco funziona così”.

“Di certo”, ha assicurato poi Adinolfi, “non mi sono mai arricchito sulla pelle degli altri“.

“Vivo da monaco, senza vizi. Mi vesto con un pantaloncino e una t-shirt, anche a dicembre. Il mio stile di vita a dir poco morigerato è noto a tutti”, ha aggiunto.

La chiosa finale: “Infangarmi così è veramente ignobile e chiedo ai colleghi giornalisti di porsi dei dubbi su tempistiche, mandanti e modalità ipermediatiche di questa vicenda”.