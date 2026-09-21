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Mario Adinolfi in carcere per aver scritto 49 articoli su Substack e 23 post su Facebook durante i domiciliari

Mario Adinolfi portato in carcere, l'ex parlamentare ha violato l'ordine di non usare i social network ai domiciliari

Aggiornato: 3 min di lettura

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Marco Vitaloni

GIORNALISTA

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Mario Adinolfi è stato trasferito in carcere. Agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Roma dallo scorso luglio per il caso della presunta truffa delle scommesse collettive, il giornalista ed ex parlamentare è stato portato dalla guardia di finanza a Regina Coeli. Il giudice ha aggravato la misura cautelare perché il leader del Popolo della Famiglia comunicava sui social network da casa nonostante non potesse avere contatti con l’esterno.

Mario Adinolfi trasferito in carcere dai domiciliari

Da oggi, lunedì 21 settembre, Mario Adinolfi è in carcere. A annunciarlo sui social lo stesso leader del Popolo della Famiglia: “Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook”.

Per l’ex parlamentare, agli arresti domiciliari dallo scorso luglio, è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare per le ripetute violazioni delle prescrizioni del giudice.

Mario Adinolfi

La misura è stata eseguita dalla guardia di finanza, dalla sua abitazione Adinolfi è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli.

Perché Adinolfi va in carcere

La custodia cautelare in carcere è stato disposta a seguito della “reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell’originaria ordinanza cautelare”.

La misura che aveva portato Adinolfi agli arresti domiciliari lo scorso 8 luglio imponeva al giornalista il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, salvo che per contatti con il proprio legale.

Nell’ordinanza del gip si legge che Adinolfi ha violato la misura “con cadenza quotidiana”, pubblicando 49 articoli su Substack e 23 post su Facebook.

E lo ha fatto anche mentre gli veniva notificata l’ordinanza dai finanzieri, postandone la foto sul suo profilo Facebook

Le accuse di truffa

Mario Adinolfi, 54 anni, era stato arrestato lo scorso 8 luglio con le accuse di truffa aggravata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.

Il leader del Popolo della Famiglia è accusato di aver truffato decine di persone, convinte ad affidargli ingenti somme di denaro nella convinzione di partecipare a un sistema per guadagnare con le scommesse sportive denominato “Scommessa Collettiva“.

mario-adinolfi-carcere ANSA

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