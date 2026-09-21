Mario Adinolfi in carcere per aver scritto 49 articoli su Substack e 23 post su Facebook durante i domiciliari
Mario Adinolfi portato in carcere, l'ex parlamentare ha violato l'ordine di non usare i social network ai domiciliari
Mario Adinolfi è stato trasferito in carcere. Agli arresti domiciliari nella sua abitazione a Roma dallo scorso luglio per il caso della presunta truffa delle scommesse collettive, il giornalista ed ex parlamentare è stato portato dalla guardia di finanza a Regina Coeli. Il giudice ha aggravato la misura cautelare perché il leader del Popolo della Famiglia comunicava sui social network da casa nonostante non potesse avere contatti con l’esterno.
- Mario Adinolfi trasferito in carcere dai domiciliari
- Perché Adinolfi va in carcere
- Le accuse di truffa
Mario Adinolfi trasferito in carcere dai domiciliari
Da oggi, lunedì 21 settembre, Mario Adinolfi è in carcere. A annunciarlo sui social lo stesso leader del Popolo della Famiglia: “Mi portano in carcere perché scrivo su Facebook”.
Per l’ex parlamentare, agli arresti domiciliari dallo scorso luglio, è stato disposto l’aggravamento della misura cautelare per le ripetute violazioni delle prescrizioni del giudice.
La misura è stata eseguita dalla guardia di finanza, dalla sua abitazione Adinolfi è stato trasferito nel carcere romano di Regina Coeli.
Perché Adinolfi va in carcere
La custodia cautelare in carcere è stato disposta a seguito della “reiterata e sistematica violazione delle prescrizioni contenute nell’originaria ordinanza cautelare”.
La misura che aveva portato Adinolfi agli arresti domiciliari lo scorso 8 luglio imponeva al giornalista il divieto di utilizzare dispositivi telefonici, informatici e telematici, salvo che per contatti con il proprio legale.
Nell’ordinanza del gip si legge che Adinolfi ha violato la misura “con cadenza quotidiana”, pubblicando 49 articoli su Substack e 23 post su Facebook.
E lo ha fatto anche mentre gli veniva notificata l’ordinanza dai finanzieri, postandone la foto sul suo profilo Facebook
Le accuse di truffa
Mario Adinolfi, 54 anni, era stato arrestato lo scorso 8 luglio con le accuse di truffa aggravata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario e omessa dichiarazione dei redditi.
Il leader del Popolo della Famiglia è accusato di aver truffato decine di persone, convinte ad affidargli ingenti somme di denaro nella convinzione di partecipare a un sistema per guadagnare con le scommesse sportive denominato “Scommessa Collettiva“.