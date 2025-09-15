Mario Adinolfi nel mirino de Le Iene dopo le accuse di una donna invalida, mistero sui soldi delle scommesse

Giornalista professionista dal 2012, ha collaborato con le principali testate nazionali. Si occupa soprattutto di cronaca, politica, economia e spettacolo.

In un servizio de Le Iene, una donna settantenne e invalida ha sostenuto di aver dato i suoi risparmi a Mario Adinolfi, soldi che sarebbero poi finiti in un gruppo esclusivo per le scommesse collettive che prometteva guadagni sicuri ma che l’ha lasciata senza risparmi. Il giornalista ed ex concorrente de L’Isola dei Famosi 2025 ha smentito l’accaduto.

Il servizio de Le Iene su Mario Adinolfi

Il servizio de Le Iene si apre con una descrizione di Mario Adinolfi in cui, tra le altre cose, si dice che è stato un ex giocatore di poker professionista.

La iena Filippo Roma aggiunge poi che “c’è un’altra cosa che il buon Adinolfi ha fatto in tutti questi anni: raccogliere i soldi di un sacco di persone e scommetterli su partite di calcio, per farli fruttare tantissimo in pochissimo tempo”.

Per farlo ha creato quello che Adinolfi stesso avrebbe definito il betting group più solido d’Europa. “La scommessa collettiva dove non si perde mai”, dice Roma leggendo un presunto post su Facebook di Adinolfi.

Il racconto della donna a Le Iene

Nel post su Facebook c’era anche un indirizzo email. La donna che ha raccontato la sua storia a Le Iene, dice di aver chiesto informazioni su questo betting group.

“Lui mi ha mandato un’email in cui mi propone di entrare a far parte di quello che definiva un’associazione di amici“.

ANSA

Mario Adinolfi

Un intervistato, che non ha voluto rivelare la sua identità nel servizio Tv, ha spiegato che in realtà si sarebbe trattato di un gruppo di scommettitori che si metteva insieme per scommettere somme importanti e che Adinolfi avrebbe raccontato di avere un metodo che permetteva di avere un rendimento annuo intorno al 12% o 13%.

Il metodo sarebbe consistito nel puntare su risultati molto probabili, scommesse che avevano un basso rendimento ma che, se ripetute frequentemente, avrebbero permesso guadagni consistenti. Le Iene afferma che questo tipo di consigli siano stati pubblicati da Adinolfi già dal 2009.

La donna invalida, con una pensione da 700 euro, dice di aver spiegato la sua situazione ad Adinolfi e che il suo intento era solo avere soldi che le avessero potuto assicurare eventuali cure, se necessarie. La donna avrebbe poi investito migliaia di euro, ottenendone indietro solo una minima parte.

Nel servizio de Le Iene vengono sentite anche altre persone che avrebbero preso parte al sistema di scommesse collettive, tutti avrebbero perso soldi tranne una signora che li avrebbe invece guadagnati.

La replica di Mario Adinolfi

Mario Adinolfi è stato contattato da Le Iene sul caso delle scommesse. Il giornalista ha detto che “non funziona, è finita nove anni fa“.

Alla domanda sul perché se era finita nove anni fa, lui continuasse a pubblicizzarla nel 2023, l’opinionista ha risposto: “Perché volevo vedere se qualcuno aveva voglia comunque di partecipare e non è andata più avanti“.

Mario Adinolfi sostiene di aver pagato tutti e che non ci sia nessuno che può chiedere nulla. “Chi non ha avuto, sta cercando solo di farmi un gioco estorsivo”.

Alla domanda di Roma su “un padre di famiglia che chiede di riavere 6omila euro”, il giornalista ha spiegato che con quella persona ci sarà un confronto in tribunale. Solo dei giudici possono infatti accertare se sia stato commesso un eventuale illecito.