Mario Adinolfi nel mirino de Le Iene per le scommesse, faccia a faccia con una presunta vittima

Le Iene hanno raggiunto nuovamente Mario Adinolfi per il caso del presunto giro di scommesse. Nell’ultimo servizio di Filippo Roma, la signora Angela, una donna anziana e disabile, ha raccontato di aver versato sul conto di Adinolfi 82.000 euro, con la promessa di riaverli con gli interessi grazie alla cosiddetta “Scommessa Collettiva“. Il diretto interessato, più volte incalzato sulla questione, ha però negato tutto.

Perché Le Iene si occupano di Mario Adinolfi

Oltre alla testimonianza della signora Angela, Filippo Roma ha presentato anche altri casi di persone che sostengono di aver dato soldi ad Adinolfi, ricevendone in cambio solo una minima parte.

Secondo quanto mostrato durante il servizio, tale Scommessa Collettiva avrebbe riguardato un sistema di scommesse sportive in cui la probabilità di vincita sarebbe estremamente alta.

E il capitale investito, in caso di perdita, sarebbe comunque stato rimborsato: “Chi si associa alla Scommessa Collettiva non può perdere e se succede paghiamo noi”, veniva assicurato.

In sintesi, il sistema si sarebbe basato su una serie di scommesse su eventi sportivi molto probabili, e dunque con quote relativamente basse. Ma il fatto di scommettere in massa e a ripetizione avrebbe comunque portato a sostanziosi guadagni. Questa, almeno, era la promessa fatta agli utenti, secondi i carteggi presentati durante la puntata.

Filippo Roma ha affrontato Mario Adinolfi mostrandogli le mail con i carteggi con i presunti utenti del sistema Scommessa Collettiva. In alcune venivano riconosciute le somme dovute e si garantiva un pagamento. Pagamento che, però, veniva di volta in volta rinviato: “Dopo Natale… dopo il 25 aprile… dopo l’Isola dei Famosi…”, e così via.

Il sequestro conservativo

Filippo Roma si è rivolto a un perito informatico, che ha garantito l’autenticità delle mail. Adinolfi, tuttavia, ha sostenuto che si trattasse di falsi realizzati con programmi di fotoritocco.

La questione scommesse ha già avuto risvolti legali: Filippo Roma ha raggiunto l’avvocato Stefano Brustia, che cura gli interessi di un utente del gruppo Scommessa Collettiva. L’avvocato ha ottenuto dal tribunale un sequestro conservativo per oltre 60.000 euro.

Presunta vittima al cospetto di Adinolfi

Per cercare il confronto definitivo, Filippo Roma ha accompagnato la signora Angela da Mario Adinolfi, che si trovava a Ravenna per l’incontro del Popolo della Famiglia, ed anche per presentare il suo ultimo libro, “L’Isola”.

Al momento del firmacopie, Angela ha chiesto una dedica molto particolare, ovvero “le faccio la promessa di ridarle tutti i soldi della Scommessa Collettiva“. La cosa non è finita bene: Adinolfi ha lasciato l’area, continuando a negare ciò che gli veniva attribuito.

“Tu stai uccidendo una persona, infamandola“, ha accusato Adinolfi rivolgendosi a Filippo Roma. Poi l’accusa di aver presentato documenti falsi.

La puntata si è chiusa con una serie di voci di nuovi presunti utenti di Scommessa Collettiva, che sostengono di dover ricevere denaro da Mario Adinolfi.

“Tanta gente ha paura di denunciare perché teme che mettendosi contro Mario poi i soldi non li rivedranno mai più”, ha spiegato una voce anonima.