Mario Adinolfi resta ai domiciliari, la decisione della gip e l'attacco dei legali: "Persecuzione giudiziaria"

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Mario Adinolfi resta ai domiciliari: il giornalista e politico non ha convinto il giudice Giulia Arcieri a rimetterlo in libertà durante l’interrogatorio a cui si è sottoposto per circa un’ora nelle scorse ore. La gip, infatti, ha respinto la richiesta di revoca degli arresti domiciliari presentata dagli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo.

Mario Adinolfi resta ai domiciliari: la decisione della gip

Adinolfi, 54 anni, è accusato di aver truffato decine di persone, tra cui anziani e soggetti fragili, con la promessa di guadagni stellari nelle scommesse sul calcio attraverso il sistema chiamato “Scommessa Collettiva“.

Per il fondatore del Popolo della Famiglia, le accuse mosse dall’aggiunto Maurizio Arcuri restano invariate. E rimangono invariate anche le esigenze cautelari secondo cui ci sarebbe il rischio di reiterazione e di interferenze con gli accertamenti ancora in corso.

ANSA

Dopo quanto deciso dalla gip, i legali del politico hanno spiegato di essersi rivolti al Riesame per provare a ottenere la scarcerazione.

Adinolfi, pochi giorni fa, è stato interrogato dal giudice Arcieri e ha tentato di difendersi sui bonifici con causali che parlavano di acquisti di beni di lusso. Secondo la sua versione, come riferito da Repubblica, quelle causali erano state indicate consapevolmente in modo falso perché suggerite dal gestore del sito di scommesse online, così da evitare controlli.

La ricostruzione ha avuto l’effetto contrario rispetto a quanto sperato dal giornalista. La gip, infatti, non solo l’ha ritenuta poco credibile, ma ha anche fatto sapere che quanto dichiarato dall’accusato merita ulteriori approfondimenti.

Secondo Arcieri, proprio il passaggio sui bonifici dimostra una “mancanza di trasparenza”, perfettamente compatibile con il sistema ipotizzato dalla procura e con l’accusa di truffa.

Adinolfi non potrà parlare con i giornalisti

Un altro punto considerato cruciale dalla gip è quello relativo al fatto che Adinolfi durante l’interrogatorio non avrebbe manifestato alcuna reale disponibilità a restituire il denaro che decine di persone affermano di aver perso nella “Scommessa Collettiva“.

La difesa del politico aveva inoltre chiesto che il suo assistito potesse ricevere a casa parenti non conviventi e potesse parlare con i giornalisti. Anche su questo la gip non ha concesso alcuna apertura.

Attualmente Adinolfi può comunicare solo con i suoi legali, i familiari conviventi e quelli più stretti.

I legali: “Palese l’innocenza di Mario Adinolfi”

Gli avvocati Pablo De Luca e Riccardo Di Lorenzo, come riportato dall’AdnKronos, hanno fatto sapere di aver “presentato ieri istanza al Tribunale del Riesame avendo osservato che a nulla è valso lo spirito collaborativo” del giornalista “che ha risposto nell’interrogatorio di garanzia a tutte le domande poste dalla gip e dal pm, senza avvalersi come accade spesso per prassi della facoltà di non rispondere”.

“D’altronde – hanno aggiunto – la vicenda è chiarissima visto che questa sarebbe l’unica truffa della storia attuata con totale trasparenza su bonifici tracciati e verificabili sul conto bancario del presunto truffatore che sempre da quel conto ha ripagato poi la stragrande maggioranza dei presunti truffati“.

“È talmente palese l’innocenza di Mario Adinolfi – hanno proseguito i legali – che a due denuncianti in due diverse procure è stata opposta dai pm stessi una richiesta d’archiviazione”.

E ancora: “Quando però Adinolfi il 23 marzo ha superato il 5% alle elezioni suppletive per la Camera e quando ha inteso resistere alle violente aggressioni subite da parte di interessi assai rilevanti di questo Paese, svelando anche traffici che alcuni protagonisti hanno abilmente per decenni tenuto riservati, allora contro di lui si è scatenata la persecuzione giudiziaria che si è servita dei media con un livello di acriticità preoccupante”.

“Atti coperti dal segreto – hanno dichiarato gli avvocati – immediatamente rivelati alla stampa e neanche depositati per noi del team di difesa, liste di beni di lusso di cui tutti sanno che mai Adinolfi ha avuto proprietà o possesso, addirittura insistenza cinica su un surreale ruolo svolto dalla mamma ottantenne cardiopatica, sono solo alcune delle modalità con cui la persecuzione ha preso forma”.

“Qualche osservatore onesto intellettualmente – hanno continuato i legali – comincia a chiedersi perché Lavitola, indagato come mandante di strage dalla stessa procura di Roma, possa liberamente intrattenersi con i giornalisti offrendo nel suo locale spaghetti alle vongole mentre ad Adinolfi sia stato tolto tutto, oltre la libertà fisica e di parola persino il semplice utilizzo della e-mail”.