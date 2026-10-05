Mario Adinolfi risponde al Gip, "vorrei restituire i soldi ma non posso": la frase sulla finale di poker

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Mario Adinolfi avrebbe tutte le intenzioni di restituire i soldi ricevuti da chi ha partecipato al sistema denominato “Scommessa collettiva”, ma ne è impossibilitato. Così ha dichiarato il diretto interessato rispondendo alle domande del Gip del Tribunale di Roma. Le sue entrate, ha sostenuto, sarebbero ferme a causa dell’arresto. E durante l’interrogatorio, Adinolfi ha tirato in ballo anche la finale mondiale di poker alla quale partecipa ogni anno.

Perché Mario Adinolfi è stato arrestato

Mario Adinolfi, ex parlamentare e giornalista, è stato arrestato il 10 luglio con l’accusa di avere organizzato una truffa in grado di movimentare quasi 5 milioni di euro: 4,7 per la precisione.

Da principio era stato posto agli arresti domiciliari. Poi, però, è stato trasferito in carcere perché accusato di avere utilizzato i social network da casa.

ANSA

Adinolfi è andato in carcere per aver scritto 49 articoli su Substack e 23 post su Facebook durante i domiciliari. Contro la custodia cautelare in carcere, il legale di Adinolfi ha presentato appello.

L’interrogatorio di Mario Adinolfi

“Ovviamente non posso restituirlo, avendo fermato ogni mia attività, bloccato ogni mio emolumento…”, ha risposto al Gip Mario Adinolfi, riferendosi al denaro che avrebbe ottenuto dagli scommettitori.

Poi il riferimento al torneo di poker: “In questo momento si giocano le finali mondiali di poker che faccio ogni anno, non ci posso andare, evidentemente. Si staranno giocando proprio in queste ore”.

I dettagli sull’interrogatorio di Mario Adinolfi al cospetto del Gip di Roma vengono forniti da Il Messaggero.

E proprio la frase sul poker viene citata nelle motivazioni con cui il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta di Adinolfi di tornare in libertà.

Per i giudici c’è rischio recidiva

Secondo i giudici, infatti, ci sarebbe un “pericolo di recidiva” considerato “attuale e concreto”. La motivazione: Mario Adinolfi “ha rivendicato l’attività svolta, assumendone la correttezza, senza fornire una sia pur minima spiegazione delle clausole truffaldine contenute nel ‘regolamento’ sottoposto ai clienti, avente ad oggetto la garanzia del capitale grazie all’assunzione di ogni rischio da parte sua”.

Il riferimento è alla seguente frase: “Chi si associa alla Scommessa collettiva non può perdere e se succede paghiamo noi”. Così veniva assicurato, come hanno evidenziato anche Le Iene nei loro servizi.

La magistratura sottolinea inoltre che Mario Adinolfi, con le sue giustificazioni, “ha esplicitato l’intenzione di continuare a giocare, evidentemente sempre con denaro altrui, visto che si è dichiarato allo stato praticamente indigente”.

Adinolfi è accusato di avere usato una parte dei soldi per spese personali: acquisto di quadri, gioielli, barche, viaggi.