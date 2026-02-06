Mario Adinolfi rivela che Maria De Filippi potrebbe lasciare Mediaset per Discovery: "Un miliardo per 5 anni"

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

Maria De Filippi potrebbe dire addio a Mediaset per andare a Discovery. A sostenerlo è il giornalista Mario Adinolfi, secondo cui lo storico volto di Canale 5 starebbe valutando un contratto miliardario offerto da Warner Bros. Discovery, chiudendo così un matrimonio televisivo di oltre 30 anni. La clamorosa indiscrezione sarebbe supportata dai rapporti non più idilliaci tra la conduttrice, Marina e Piersilvio Berlusconi.

I presunti attriti tra Maria De Filippi e Mediaset

Nella ricostruzione pubblicata sul suo blog Il Substack di Mario, Adinolfi fa riferimento alle voci di addio di Maria De Filippi nel solco della causa da 160 milioni di euro intentata da Mediaset contro Fabrizio Corona, in cui è coinvolta anche la presentatrice e produttrice.

La padrona di casa di Canale 5 sarebbe però in rotta con i vertici del “Biscione” per presunti attriti sulla gestione della programmazione della rete, in cui i suoi format vedrebbero sempre meno spazio.

ANSA

Le ricostruzioni di Mario Adinolfi

De Filippi è proprietaria al 50% con RTI-Mediaset della Fascino PGT, la società di produzione fondata con il marito Maurizio Costanzo che produce Amici, Uomini e Donne, C’è Posta per Te, Temptation Island, Tu sì que vales e This is me.

Tutte trasmissioni che compongono una quota consistente della raccolta pubblicitaria del Gruppo, ma che secondo Adinolfi starebbero via via perdendo minuti nel palinsesto.

Le voci sul passaggio a Discovery

Una situazione che, secondo il giornalista, starebbe spingendo Maria De Filippi a fare le valigie per accasarsi sul Nove, cedendo alle lusinghe degli americani di Warner Bros. Discovery.

“La De Filippi – scrive Adinolfi – irritata moltissimo da questa erosione, comincia a mandare segnali di apertura a chi da tempo la corteggia: gli americani di Discovery, brand di proprietà del gigante mondiale Warner. Sul piatto hanno messo un contratto quinquennale da un miliardo di euro per il pacchetto di tutti i programmi, triplicando dunque il valore pagato da Mediaset che perderebbe così l’ossatura di tutto il palinsesto di Canale 5″.

Stando alle indiscrezioni riportate da Il Substack di Mario, dunque, la conduttrice potrebbe approdare al Nove seguendo il percorso di Fabio Fazio e Amadeus e facendo diventare così il canale “il vero terzo polo televisivo dopo Raiuno e Canale 5 con l’obiettivo ragionevole di spazzare via subito la concorrenza di Italia1, Rete4, La7, Raidue, Raitre per poi aggredire nel tempo anche il ruolo della rete ammiraglia di Mediaset che senza la De Filippi varrebbe davvero poco”.