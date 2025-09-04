Mario Adinolfi si candida per Uomini e Donne, botta e risposta tra l'ex deputato e Tina Cipollari

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mario Adinolfi ha recentemente svelato la sua ambizione: spera di diventare opinionista nel programma Uomini e Donne. Le affermazioni recentemente rilasciate dall’ex naufrago hanno attirato l’attenzione di Tina Cipollari, e si è letteralmente scatenato un acceso botta e risposta tra l’ex deputato e la storica opinionista di U&D.

Le recenti dichiarazioni di Mario Adinolfi, ex deputato e naufrago nella recente edizione dell’Isola dei Famosi, hanno scatenato un botta e risposta con Tina Cipollari.

Adinolfi è stato ospita a Casa Lollo, programma di intrattenimento web condotto da Lorenzo Pugnaloni, dove ha dichiarato di sognare un posto da opinionista nel programma Uomini e Donne.

“È la mia ambizione, vorrei fare la seconda voce del programma”, ha affermato Adinolfi.

Il commento di Tina Cipollari: “Siamo al completo”

Insomma, adesso che l’esperienza all’Isola dei Famosi si è conclusa, il giornalista ed ex deputato non ha assolutamente intenzione di allontanarsi dal piccolo schermo.

“Resto a disposizione della rete e delle produzioni per fare altro”, ha affermato ancora Adinolfi.

Ma le dichiarazioni del giornalista che spera di diventare, prima o poi, opinionista di Uomini e Donne non sono passate inosservate.

L’affermazione dell’ex naufrago ha infatti attirato l’attenzione di Tina Cipollari. L’opinionista ha risposto ad un video pubblicato dall’influencer e autore Lorenzo Pugnaloni, che riporta uno stralcio dell’intervista ad Adinolfi realizzata per Casa Lollo.

Cipollari ha commentato con un secco “No grazie, siamo al completo”.

La risposta dell’ex naufrago

La risposta al commento di Tina Cipollari da parte di Mario Adinolfi, poi, non si è fatta attendere.

L’ex naufrago ha risposto direttamente al commento della storica opinionista di Uomini e Donne con una frase al vetriolo.

“Non è intelligente far vedere così esplicitamente che si teme il cambiamento, prima o poi le rendite di posizione cadono per tutti”, ha notato Adinolfi.