Mario Adinolfi si difende dalle accuse davanti al gip, "tra gli scommettitori c'erano pure persone importanti"

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Mario Adinolfi avrebbe respinto le accuse e avrebbe chiesto la revoca degli arresti domiciliari. L’ex parlamentare, giornalista e fondatore del Popolo della Famiglia è comparso davanti al gip per l’interrogatorio di garanzia dopo il provvedimento eseguito dalla Guardia di finanza. Nel corso dell’udienza, Adinolfi avrebbe ribadito la propria versione dei fatti, sostenendo di non aver truffato nessuno. “Tra gli scommettitori anche persone importanti”, queste sarebbero state le sue parole.

Mario Adinolfi, cosa ha detto all’interrogatorio

Come riporta La Repubblica, Mario Adinolfi avrebbe detto al giudice: “Sono un giocatore, non un truffatore di vecchiette né un lestofante”

Durante l’interrogatorio, avrebbe spiegato che il sistema contestato dagli inquirenti sarebbe nato all’interno di un gruppo di scommettitori.

Secondo la sua versione, vi avrebbero partecipato circa novanta persone, tra cui anche “persone importanti”.

L’ex parlamentare ha parlato di professori universitari e notai, sostenendo che i soldi gli venivano inviati volontariamente.

Gli esempi citati

“Chi perde denuncia e chi vince non denuncia”, avrebbe detto Mario Adinolfi, affermando di aver restituito in molti casi più denaro di quanto ricevuto.

Tra gli esempi citati, quello di una donna che avrebbe versato 30mila euro e alla quale, secondo il suo racconto, ne sarebbero stati restituiti 50mila.

Come riportato da La Repubblica, Mario Adinolfi avrebbe sostenuto anche di aver restituito a diversi scommettitori somme superiori rispetto a quelle ricevute.

La linea difensiva resterebbe quindi centrata sulla distinzione tra gioco e attività finanziaria.

Per Mario Adinolfi non si sarebbe trattato di una truffa o di una raccolta abusiva del risparmio, ma di denaro raccolto nell’ambito di scommesse condivise.

Le accuse della Procura

Le ipotesi contestate a Mario Adinolfi sarebbero esercizio abusivo dell’attività finanziaria, raccolta abusiva del risparmio, truffa aggravata ed evasione fiscale.

Secondo gli investigatori, dietro quella che veniva presentata come una “Scommessa Collettiva” ci sarebbe stato un sistema di raccolta di denaro non autorizzato. Il meccanismo avrebbe movimentato quasi 5 milioni di euro.

Per la Procura, agli aderenti sarebbero stati prospettati rendimenti elevati e la possibilità di ottenere la restituzione del capitale in qualsiasi momento.

La richiesta di scarcerazione

Dopo l’interrogatorio di garanzia, i legali di Mario Adinolfi avrebbero presentato istanza di scarcerazione.

La difesa sosterrebbe che la Procura non avrebbe valorizzato tutti gli elementi a discarico raccolti durante le indagini.

La decisione spetta ora al gip, chiamato a valutare la permanenza degli arresti domiciliari e il quadro indiziario.