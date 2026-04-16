Mario Adinolfi tira i capelli a Filippo Roma, Le Iene mandano in onda il video dell'aggressione

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

Le Iene hanno mostrato il video dell’aggressione di Mario Adinolfi all’inviato Filippo Roma, avvenuta a Prato durante una conferenza stampa. Il programma documenta presunte truffe legate a “Scommessa Collettiva”, Adinolfi accusa Davide Parenti di diffamazione sistematica e uso di figuranti, annunciando denunce contro i vertici Mediaset e Pier Silvio Berlusconi.

Il servizio de Le Iene a Prato

Il programma televisivo Le Iene ha trasmesso, nella prima serata di mercoledì 15 aprile, il servizio riguardante il confronto tra l’inviato Filippo Roma e il leader del Popolo della Famiglia, Mario Adinolfi, con un’inchiesta sulla cosiddetta “Scommessa Collettiva”, un club di investimenti ideato dal politico.

Secondo quanto riportato da Mediaset, l’incontro tra i due è avvenuto a Prato l’11 aprile scorso, a margine della presentazione del programma elettorale di Adinolfi come candidato sindaco della città toscana.

ANSA

Al centro dell’inchiesta vi è la gestione di somme di denaro che diversi cittadini avrebbero affidato ad Adinolfi con la promessa di rendimenti annuali fino al 40%.

La trasmissione ha raccolto le testimonianze di persone che dichiarano di non aver mai ricevuto indietro i capitali investiti, supportando tali affermazioni con documenti, mail e registrazioni di bonifici.

Tra i casi presentati c’è anche quello di una donna invalida che ha sporto denuncia lo scorso dicembre per il mancato rientro dei propri risparmi.

L’aggressione di Mario Adinolfi a Filippo Roma

Le immagini mostrate durante la puntata documentano il momento in cui, davanti all’Art Hotel Museo di Prato, la tensione tra l’inviato e il politico è degenerata in uno scontro fisico.

Mentre Filippo Roma incalzava l’intervistato con domande sulla natura dei servizi e sulla gestione dei fondi, Mario Adinolfi ha reagito afferrando il giornalista per i capelli e trattenendolo con forza per oltre un minuto.

Adinolfi ha poi accusato la trasmissione di utilizzare attori e figuranti per costruire prove false, urlando frasi come “Vengo da Testaccio e so usare le regole della strada” e intimando all’inviato di allontanarsi.

Il botta e risposta tra Mario Adinolfi e Le Iene

Dopo l’aggressione, Adinolfi ha pubblicato lunghi interventi su Facebook, definendo il suo gesto una “reazione legittima” e una “correzione fraterna” contro quella che ritiene una persecuzione mediatica orchestrata da Davide Parenti, l’ideatore della trasmissione.

Il servizio de Le Iene

Il politico ha inoltre accusato i vertici di Mediaset e Pier Silvio Berlusconi di diffamazione, sostenendo che i servizi vengano montati ad arte per danneggiare la sua immagine durante le campagne elettorali.

Secondo Adinolfi, il programma ignorerebbe le sentenze favorevoli che lo hanno riguardato in passato in procedimenti analoghi.

La redazione de Le Iene ha replicato punto su punto alle accuse di manipolazione in un comunicato ufficiale, ribadendo la solidità del lavoro giornalistico svolto e chiarendo che l’unico uso di una persona sotto copertura è servito per documentare dall’interno l’associazione “Cristo Regna”, mentre tutti i testimoni che lamentano danni economici sono reali.

Filippo Roma ha inoltre risposto alle accuse sulla sua credibilità personale dichiarando di non essere un pregiudicato e denunciando a sua volta l’aggressione subita.

Il post di Mario Adinolfi dopo la messa in onda del servizio