Mario Adinolfi torna ai domiciliari, accolta l'istanza dopo il ritorno in carcere per l'uso dei social

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Mario Adinolfi torna ai domiciliari dopo aver passato un mese in carcere per violazione delle prescrizioni, tra cui l’utilizzo dei social. Il gip di Roma ha accolto l’istanza di scarcerazione presentata dalla difesa. L’avvocato Pablo De Luca si dice soddisfatto per la decisione di affievolimento della misura cautelare. Adinolfi è accusato di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi.

Mario Adinolfi ai domiciliari

Mario Adinolfi torna ai domiciliari dopo l’aggravamento della misura lo scorso mese, che l’aveva condotto in carcere. La causa era stata la violazione delle prescrizioni, come l’utilizzo dei social network.

Ora il gip di Roma ha accolto la richiesta di affievolimento della misura cautelare proposta dal difensore Pablo De Luca.

Rientra così a casa Adinolfi, leader de Il Popolo della Famiglia, che era ai domiciliari dallo scorso luglio con l‘accusa di truffa aggravata e continuata, esercizio abusivo dell’attività di raccolta del risparmio, abusivismo finanziario ed omessa dichiarazione dei redditi per la sua “scommessa collettiva”.

Carcere e richiesta di scarcerazione

Entrando nello specifico del caso, Mario Adinolfi era tornato in regime di custodia cautelare in carcere dopo aver continuato a utilizzare le piattaforme online con cadenza quasi quotidiana. Tra le restrizioni per restare nel percorso dei domiciliari vi era proprio il non utilizzo dei social.

Adinolfi invece aveva utilizzato social network tradizionali ma anche Substack, sul quale scriveva articoli su fatti di cronaca.

Pablo De Luca, che lo difende, aveva proposto il rientro ai domiciliari. L’udienza si è tenuta nella mattinata di mercoledì 28 ottobre e il gip ha accolto l’istanza di scarcerazione perché, come spiega l’avvocato, si trattava di una violazione di una misura accessoria.

Indagine ancora in corso

Nel frattempo continuano le indagini su “scommessa collettiva”. Come riporta Fanpage, alla quale l’avvocato Stefano Brustia ha rilasciato dichiarazioni, ci sono dubbi su una vincita al casinò di Sanremo nel 2024.

“Sarebbe interessante sapere su quale conto bancario sia stato disposto il pagamento di questa vincita”, aveva dichiarato al giornale.

Le indagini infatti proseguono per fare chiarezza sulle transazioni e sui movimenti bancari, compresi possibili conti esteri.