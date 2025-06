Mario Bacaj dell'Adelaide morto prima della partita, ipotesi suicidio: aveva mandato un messaggio ai compagni

Tragedia ad Adelaide: il calciatore Mario Bacaj, 28 anni, è morto precipitando dall’ottavo piano di un palazzo. Giocava negli Adelaide Eagles e aveva avvisato i compagni di non sentirsi bene. Poche ore dopo è arrivata la notizia del decesso. Le autorità parlano di suicidio e la squadra è sconvolta. Lascia una moglie e un figlio. Il ragazzo albanese aveva trascorso gran parte della sua vita in Italia.

Morto il calciatore Mario Bacaj

Il mondo del calcio piange Mario Bacaj, calciatore 28enne degli Adelaide Eagles, morto il 15 giugno dopo una caduta dall’ottavo piano di un palazzo nel centro di Adelaide.

Come riporta il Daily Mail, la squadra lo aspettava in campo per la partita del pomeriggio, ma intorno alle 10:15 aveva scritto nel gruppo WhatsApp che non si sentiva bene. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare che si trattasse del suo ultimo messaggio.

Fonte foto: iStock

Sul luogo della tragedia è intervenuta la polizia australiana

Poche ore più tardi, intorno alle 16:00, i compagni hanno ricevuto la notizia: Bacaj si era recato da solo sul tetto del noto 2KW Bar & Restaurant, e si sarebbe lanciato nel vuoto. La polizia ha escluso l’ipotesi di incidente, parlando apertamente di un gesto volontario. Immediato l’intervento di vigili del fuoco, ambulanze e forze dell’ordine, ma per il calciatore non c’era più nulla da fare.

Chi era Mario Bacaj: l’albanese cresciuto in Italia

Mario Bacaj era originario dell’Albania, ma aveva trascorso gran parte della sua vita in Italia, prima di trasferirsi in Australia.

Viveva ad Adelaide da alcuni anni con la moglie e il figlio e giocava negli Adelaide Eagles. Secondo chi lo conosceva, era un ragazzo “solare, rispettato da tutti, il più perfetto della nostra comunità”.

Aveva militato anche nei West Adelaide Raptors e in passato in alcune squadre di leghe minori in Europa. Il suo percorso sportivo sembrava in fase di crescita e l’esperienza australiana era vista come un’occasione di svolta per la carriera.

Il suicidio ad Adelaide

La morte di Mario Bacaj ha lasciato senza parole i compagni di squadra e l’intera comunità calcistica di Adelaide.

I giocatori degli Eagles si sono recati sul luogo della tragedia per deporre fiori e messaggi, tra cui un biglietto con scritto “Pushafsh në Paqe Mario” – “Riposa in pace Mario”.

Le autorità australiane parlano di un caso legato a problemi di salute mentale, ma restano in corso alcune verifiche.

Il club ha diffuso un messaggio in cui definisce Bacaj “non solo un grande calciatore, ma un amico, amato da tutti”.