Mario Burlò e il racconto del carcere in Venezuela, una guardia diceva "se abbiamo l'ordine, vi ammazziamo"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità.

“C’è stato un momento in cui ho pensato ‘qui ci ammazzano'”. Così Mario Burlò, l’imprenditore torinese rientrato in Italia dopo essere stato liberato dal Venezuela insieme ad Alberto Trentini. Intervistato da Bruno Vespa durante la trasmissione Cinque minuti su Rai 1, Burlò racconta del carcere a Caracas, delle pessime condizioni in cui ha trascorso oltre 400 giorni e dell’incubo di non sapere cosa sarebbe successo. E rivela di aver anche temuto di morire in prigione.

Il racconto di Mario Burlò sul carcere in Venezuela

Ha passato a Roma la sua seconda giornata in Italia dopo essere stato liberato dal governo del Venezuela assieme ad Alberto Trentini.

Mario Burlò è stato rinchiuso per 423 giorni nel carcere Rodeo di Caracas senza che gli venisse mossa una specifica accusa.

Una lunga prigionia passata in condizioni molto difficili, come racconta l’imprenditore torinese a Cinque minuti su Rai 1.

A partire dalle pessime condizioni igieniche: una cella di quattro metri per due con una latrina centrale e i materassi per dormire, in mezzo a tanti scarafaggi.

La cosa peggiore però sono state le violenze psicologiche subite: “Non potevi telefonare, vedere, sentire i propri cari. Per cui l’ansia che i miei figli potessero pensare che fossi morto”.

Nessuna possibilità di comunicare, anche con un avvocato, spiega, oltre al fatto di non sapere cosa sarebbe successo.

Burlò ha temuto di morire in carcere

Tanto che a un certo punto durante la lunga prigionia il 53enne ha anche temuto di morire in carcere.

“C’è stato un momento in cui ho pensato ‘qui ci ammazzano'”, dice Burlò durante l’intervista con Bruno Vespa.

C’erano voci di corridoio, spiega, su una delle guardie del carcere che girava dicendo ai detenuti: “Se abbiamo l’ordine, vi ammazziamo‘”.

In cella anche con Alberto Trentini

Mario Burlò ha condiviso la cella per alcuni mesi con Alberto Trentini, l’altro italiano rientrato in Italia martedì 13 gennaio dopo essere stati liberati dal Venezuela.

“Con Trentini – racconta a LaPresse – ho un buonissimo rapporto. Lì avevamo tutti un buon rapporto perché eravamo solidali tra sequestrati”.

L’italiano racconta poi che loro non lo chiamavano carcere ma campo di concentramento: “Quello è un campo di concentramento, perché uscivamo con la maschera come a Guantanamo e le manette”.