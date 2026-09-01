Mario Calabresi candidato sindaco di Milano? Atteso l'annuncio, intanto si dimette da Chora Media

Il giornalista Mario Calabresi lascerà i ruoli di presidente e direttore editoriale di Chora & Will. La decisione potrebbe essere legata alla volontà di candidarsi a sindaco di Milano con il centrosinistra alle elezioni amministrative del 2027. Calabresi avrebbe comunicato la scelta durante una riunione interna all’azienda martedì 1 settembre. L’uscita dalla società dovrebbe essere annunciata con un comunicato, mentre la candidatura politica verrebbe formalizzata in un secondo momento.

Mario Calabresi e la candidatura a sindaco di Milano

Secondo Il Foglio, l’annuncio della candidatura potrebbe arrivare durante la Festa dell’Unità di Milano del 12 settembre, organizzata dal Partito Democratico.

Le ipotesi su una possibile candidatura di Mario Calabresi a Milano circolavano da mesi.

Fino all’estate il giornalista non le aveva smentite in modo netto.

Alla fine di luglio aveva confermato di stare valutando l’ipotesi, lasciando intendere che restavano ancora alcuni passaggi da chiarire con la coalizione di centrosinistra.

Il cosiddetto campo largo non ha ancora definito il percorso per la scelta del candidato.

Al momento l’area comprende Partito Democratico, Movimento 5 Stelle, Alleanza Verdi e Sinistra e Italia Viva.

L’uscita da Chora & Will

Come ricorda Il Post, Mario Calabresi è tra i fondatori di Chora Media, nata nel 2020 e diventata in pochi anni una delle realtà italiane più riconoscibili nella produzione di podcast.

Nel 2022 Chora ha acquisito Will, media digitale noto soprattutto per l’informazione sui social, in particolare su Instagram.

All’inizio del 2026 è poi entrata nel gruppo anche Cronache di Spogliatoio, realtà molto seguita nell’informazione sportiva.

Fino al 2025 Calabresi aveva ricoperto anche il ruolo di amministratore delegato.

Ora l’uscita dai vertici editoriali e societari viene collegata alla nuova fase politica che potrebbe aprirsi in vista delle amministrative milanesi.

Chi è Mario Calabresi

Mario Calabresi ha 56 anni ed è nato a Milano.

Prima di fondare Chora Media, ha diretto La Stampa dal 2009 al 2015 e Repubblica dal 2016 al 2019.

Nel corso della sua carriera ha lavorato in alcune delle principali redazioni italiane e ha costruito un profilo pubblico legato sia al giornalismo tradizionale sia ai nuovi linguaggi dell’informazione digitale.

Per il giornalista sarebbe il debutto in politica.

Mario Calabresi è figlio di Luigi Calabresi, commissario di polizia ucciso a Milano nel 1972.

Come ricorda Il Post, Luigi Calabresi era stato accusato nel 1969 della morte di Giuseppe Pinelli, ferroviere ingiustamente sospettato per la strage di piazza Fontana e morto precipitando da una finestra della questura durante un interrogatorio, in circostanze mai completamente chiarite.

Per l’omicidio di Luigi Calabresi furono condannati, molti anni dopo, alcuni militanti di Lotta Continua, al termine di un lungo processo molto discusso.