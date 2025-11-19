Mario Cipollini operato al cuore, il video dal letto d'ospedale di Ancona: "Giornata veramente complicata"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex campione di ciclismo Mario Cipollini è stato operato al cuore all’ospedale Torrette di Ancona. L’intervento, seguito dai medici della clinica di aritmologia, ha previsto l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo. In un video dall’ospedale, Cipollini ha rassicurato i fan sulle sue condizioni, ringraziando il personale e ribadendo che “non si molla di un millimetro”.

Mario Cipollini operato al cuore

Mario Cipollini, 58 anni, ex campione del mondo di ciclismo, è stato sottoposto a un intervento al cuore all’ospedale Torrette di Ancona, nella clinica di aritmologia e cardiologia diretta dal professor Antonio Dello Russo.

A preoccupare erano alcuni episodi aritmici rilevati dal “loop recorder” impiantato dopo una precedente operazione nel 2022. Negli ultimi giorni il dispositivo ha segnalato anomalie, spingendo i medici a programmare un nuovo approfondimento.

ANSA L’ex ciclista Mario Cipollini è stato operato al cuore all’ospedale di Ancona

L’intervento eseguito dai dottori Laura Cipolletta e Antonio Dello Russo ha previsto l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo, che consentirà di monitorare e intervenire in caso di aritmie ventricolari pericolose.

Il video di Cipollini dall’ospedale di Ancona

Dal letto dell’ospedale, ancora visibilmente provato dall’anestesia, Cipollini ha rassicurato i suoi sostenitori con un video sui social: “Oggi è stata una giornata veramente complicata. Non sono ancora in grado di raccontarvi quello che è successo, ma volevo tranquillizzarvi che è andato tutto bene, anche se ci sono state variazioni del percorso. Non si molla di un millimetro”.

Cipollini ha voluto ringraziare personalmente l’équipe medica per la professionalità e il sostegno. Il “Re Leone” è stato dimesso dopo poche ore dall’intervento, e ha espresso la sua gratitudine verso tutto il reparto e il personale dell’ospedale marchigiano.

“Grazie al professor Dello Russo e a tutta la sua squadra – ha detto l’ex ciclista – Questa mattina mi sono svegliato molto in forma e pronto per tornare alle mie attività”. Cipollini ha poi ricordato come la salute venga prima di tutto e ha invitato a non sottovalutare i segnali del proprio corpo.

Il precedente intervento

Cipollini, protagonista di una carriera ricca di successi tra cui la Milano-Sanremo e il Mondiale 2002, aveva già affrontato un intervento cardiaco l’anno scorso, sempre per problemi di aritmia.

Grazie al monitoraggio continuo tramite il dispositivo impiantato, la nuova anomalia è stata individuata e trattata tempestivamente.

Il video di ringraziamento pubblicato da Cipollini

Il messaggio che Mario Cipollini ha voluto trasmettere, oltre alla sua situazione clinica, è un invito a non arrendersi: “Non si molla di un millimetro”, ha ribadito più volte nei video, ricevendo centinaia di messaggi di sostegno da parte di tifosi, colleghi ed ex compagni di squadra.