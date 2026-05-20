Mario Cipollini operato al cuore per un secondo intervento, per il medico "potrà anche tornare in bici"

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

L’ex ciclista Mario Cipollini è stato operato nuovamente al cuore dopo la prima operazione effettuata nello scorso novembre. A renderlo noto è stato lo stesso 59enne, dal letto d’ospedale del Policlinico di Tor Vergata, rassicurando i fan sui social sulla perfette riuscita dell’intervento. Secondo quanto riferito dall’ex velocista, l’operazione è stata necessaria per alcune aritmie ed extrasistoli ventricolari.

Mario Cipollini operato al cuore

Il 59enne toscano è stato operato nelle scorse ore a Tor Vergata. Si tratta del secondo intervento al cuore nel giro di pochi mesi.

A novembre, infatti, si era reso necessario l’impianto di un defibrillatore sottocutaneo dopo una miocardite.

Ma l’intervento fatto è stato solo un modo per “curare l’evento” e non risolutivo per la causa.

Quello effettuato in questi giorni, invece, è stato mirato attraverso una ablazione delle tachicardie ventricolari per “bruciare” l’impulso che provoca l’aritmia, come spiegato ad Adnkronos Salute da Antonio Rebuzzi, docente di Cardiologia all’università Cattolica di Roma.

Come sta Mario Cipollini

L’ex ciclista è intervenuto sui propri social proprio a poche ore dall’intervento, ringraziando e tranquillizzando tutti.

“È andata bene, intervento riuscitissimo” ha detto dal letto d’ospedale, ancora provato dall’anestesia.

Poi ha aggiunto: “Normalmente il mio cuore avrebbe delle extrasistoli molto fastidiose, però già subito dopo l’intervento sento leggerezza e linearità straordinaria”.

Cipollini potrà tornare sulla bici

L’intervento perfettamente riuscito non è la sola e unica buona notizia per Mario Cipollini.

Nonostante le bizze del cuore, l’ex campione potrà tornare a fare la vita di ogni giorno e perfino tornare in sella alla bici.

A sottolinearlo, ad Adnkronos Salute è Antonio Rebuzzi, che lodando la figura di Andrea Natale e spiegando ciò che è stato fatto per ridurre i problemi del 59enne, ha sottolineato che Cipollini potrà anche tornare a pedalare.

Chi ha operato Mario Cipollini al cuore

Nel suo intervento social Cipollini ha ringraziato anche Andrea Natale, uno dei più grandi esperti sulle ablazioni di tachicardia ventricolare o di aritmie ventricolari.

Andrea Natale, tra l’altro, di recente ha operato Francis Ford Coppola e in passato anche Silvio Berlusconi. Nel 2006, a seguito di un malore a Montecatini, il Cavaliere subì l’intervento all’Heart Center di Cleveland, operato proprio da Natale.