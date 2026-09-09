Mario Clerici morto a Gussago, l'ex sindacalista della Cisl morto investito sulle strisce pedonali vicino casa

Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Ennesima tragedia sulla strada: a Gussago, in provincia di Brescia, è morto Mario Clerici, ex sindacalista della Cisl. L’81enne stava attraversando la carreggiata sulle strisce pedonali quando è stato investito da un’utilitaria. L’impatto non gli ha lasciato scampo. Il dramma si è verificato sotto gli occhi della moglie, Maria Serina, sindaca di Gussago tra il 1995 e il 1999.

L’ex sindacalista Cisl Mario Clerici morto a Gussago

Clerici, intorno alle 19 di martedì 8 settembre, è stato travolto da un’auto guidata da una donna, mentre attraversava via Alcide De Gasperi insieme alla moglie.

L’incidente, come riferisce la testata BSnews, è avvenuto nei pressi di un supermercato. L’ex sindacalista stava tornando a piedi a casa sua in via Bologna, dopo aver fatto la spesa.

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Secondo una prima ricostruzione ancora da confermare, un’utilitaria al cui volante ci sarebbe stata una donna, avrebbe centrato violentemente l’anziano che, a causa dell’impatto, è stato sbalzato sull’asfalto per diversi metri.

Subito è stato lanciato l’allarme e sono stati inviati sul posto i soccorsi: oltre all’ambulanza e all’automedica, è stato mobilitato l’elicottero decollato da Bergamo.

I sanitari hanno tentato di rianimare Clerici, ma ogni tentativo è stato vano. Troppo gravi le ferite riportate durante l’investimento. La donna al volante dell’auto coinvolta sarebbe rimasta profondamente scossa dall’accaduto e sarebbe stata assistita dai sanitari.

A ricostruire quanto accaduto saranno i carabinieri della Compagnia di Gardone Val Trompia.

Chi era Mario Clerici

Mario Clerici era una persona molto conosciuta a Gussago. Per diversi anni è stato un sindacalista nella Cisl di Brescia. Dopo essere andato in pensione, aveva continuato a impegnarsi nella comunità e nella politica locale.

Nel 2008 aveva assunto la guida del Partito democratico di Gussago, nel ruolo di segretario locale.

La nota della Cisl Brescia

La Cisl Brescia ha diramato un comunicato, ricordando la carriera di Mario Clerici che era arrivato alla Cisl per un’esperienza di qualche mese, ma poi ci rimase per più di quarant’anni.

“Nato a Brescia nel 1945, forma­tosi al sociale nelle Acli degli anni Settanta, in un periodo carico di novità, di difficoltà e di speranze, nel sindacato si occupò ini­zialmente dei lavoratori del settore socio sanitario, ai quali si aggiunsero poi quelli del pubblico impiego”, si legge nel comunicato.

“Della Fisos di Brescia – prosegue la nota – è stato segretario generale dal 1984 al 1996. Ha fatto poi un’e­sperienza di segretario regionale della categoria, mentre a Bre­scia è stato anche componente della Segreteria dell’Unione”.

E ancora: “Clerici è andato in pensione alla fine degli anni Novanta ed è stato eletto segretario ge­nerale dei Pensionati CISL Brescia, incarico che ha lasciato nel 2007 per entrare nel­la segreteria regionale FNP, dove ha lavorato fino all’aprile del 2015″.

“Conclusa l’esperienza sindacale si era impegnato politicamente per il suo paese. Mario Clerici era marito di Maria Serina, nel 1995 eletta alla guida dell’Amministrazione comunale di Gussago”, concludono dalla Cisl.