Mario Draghi analizza gli scontri a Milano ma non solo, "i giovani si sentono esclusi da una società anziana"

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

L’ex premier Mario Draghi ha commentato gli scontri avvenuti a Milano durante la manifestazione contro il caro-vita. Nell’intervista rilasciata al podcast di Bloomberg, Draghi ha condannato la violenza, definendo i fattori politici semplici “amplificatori” di un disagio profondo generato dalla mancanza di crescita economica e dall’esclusione sociale dei giovani in paesi dall’alta età media.

Scontri a Milano, cos’è successo

I disordini sono esplosi in centro a Milano sabato pomeriggio nel corso di un corteo contro il caro-vita organizzato dal movimento Italia in Piazza, a cui hanno partecipato circa 5mila persone.

La manifestazione è degenerata in via Broletto dopo un fitto lancio di oggetti da parte di duemila giovanissimi, culminato in barricate, devastazioni di negozi e scontri diretti con le Forze dell’Ordine. Il bilancio finale della questura ha registrato 16 persone arrestate e 22 denunciate, oltre al ferimento di 104 agenti e 13 manifestanti.

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Tra i 72 fermati per l’identificazione figurano moltissimi minorenni e perfino due giovanissimi rintracciati dopo la diffusione di video virali sui social: un sedicenne e un bambino di soli 11 anni sorpreso a uscire da un negozio saccheggiato.

L’analisi di Mario Draghi sulla violenza giovanile

Intervistato da Lisa Abramowicz per il podcast Bloomberg Talks durante l’evento di Citadel Securities a New York, l’ex premier Mario Draghi ha offerto una lettura delle tensioni esplose in Italia e in Francia.

Pur ribadendo con fermezza che la violenza “va condannata in ogni circostanza”, Draghi ha spiegato che gli attori politici e le dinamiche di piazza agiscono unicamente come “amplificatori” del fenomeno. La vera causa risiede nel “blocco delle aspettative: i giovani hanno la sensazione che nessuno li ascolti“.

Secondo l’ex presidente della BCE, la chiave sta nella mancanza di crescita: “La maggior parte delle persone desidera crescita e giustizia sociale. Per i giovani, la giustizia sociale si traduce in giustizia intergenerazionale. E quando la crescita viene a mancare, diventa molto difficile garantire tutto ciò e questo genera ansia”.

Draghi ha quindi concluso delineando la struttura dell’Europa attuale: “Una società ricca, certamente, anziana e che non cresce”, in cui “quando non c’è crescita, a comandare sono quelli che occupano già le posizioni, gli anziani“.

Il piano di sicurezza a Milano e la reazione delle istituzioni locali

All’indomani delle devastazioni in centro, le istituzioni hanno subito definito le contromisure per prevenire nuovi disordini nelle piazze milanesi.

Al termine del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica con il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e il vicepremier Matteo Salvini, il sindaco Giuseppe Sala ha dato il proprio via libera all’impiego di 500 militari con compiti dinamici in vista del weekend successivo.

Piantedosi ha difeso l’operato delle Forze dell’Ordine sottolineando che l’elevato numero di arresti dimostra la prontezza della reazione dello Stato, mentre la Digos prosegue gli accertamenti per individuare altri responsabili e notificare Daspo urbani e fogli di via.