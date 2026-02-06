Mario Ermito, in scena a teatro nel musical ‘Rocky’: “Come lui, ho imparato a incassare e rimanere in piedi”

Con un percorso accademico in Comunicazione, ha scritto di cinema, tv, libri e musica. Ha curato prefazioni e capitoli editoriali, collabora con testate nazionali e gestisce il database di un sito dedicato al cinema.

C’è una frase, pronunciata quasi con leggerezza, che definisce tutto: “Io so incassare”. È lì che Mario Ermito smette di essere solo un attore o un cantante, e diventa qualcosa di più: un uomo che ha imparato a reggere i colpi. Proprio come Rocky, il personaggio con cui debutta il 7 febbraio al Teatro Comunale di Vicenza in Rocky – The Musical, prodotto da Fabrizio di Fiore Entertainment in accordo con Music Theatre International, con la regia di Luciano Cannito (a Reggio Emilia dal 6 marzo, a Firenze dal22 e a Torino, al Teatro Alfieri dal 26). In questa intervista esclusiva per Virgilio Notizie, Mario Ermito apre porte rare. Parla della fatica di essere preso sul serio, della bellezza di chi crede in te quando nessun altro lo fa, della tentazione di mollare tutto e dell’ostinazione di restare in piedi. Non per orgoglio, ma per fedeltà a ciò che sei. Come Rocky, anche Mario Ermito ha dovuto combattere battaglie invisibili: quelle contro i pregiudizi, contro le porte chiuse, contro l’idea che basti un bel volto per avere tutto facile. E come Rocky, non ha mai cercato la gloria. Ha cercato rispetto. Ha cercato un posto suo, stabile, vero. Un’identità che non cambi col tempo o con lo sguardo degli altri. Il musical lo vede ora protagonista sul palco, ma la vera parte che sta recitando – con autenticità rara – è quella della sua vita. Il nonno Uccio che amava Rocky, il padre che lo accompagna a Milano, la madre che lo lascia libero di sbagliare, le notti sui divani, i provini, la Spagna, la musica, la voglia di diventare padre: tutto torna. E tutto trova un senso. Perché se c’è una cosa che Ermito ha capito, è che l’importante non è vincere sempre. È continuare a crederci, anche quando non ti vede nessuno. È rialzarsi, tutte le volte. Come dice Rocky: “Non è importante come colpisci. È importante come sai resistere ai colpi. E se sai incassare e andare avanti”. E Mario Ermito, oggi, lo sa bene.

“La ringrazio per questa domanda”, esordisce Mario Ermito mostrando subito quel lato gentile che lo caratterizza da sempre al ‘come sta?’. “In pochi la pongono, forse perché la considerano scontata. Ma non lo è, e mi fa piacere iniziare l’intervista in questo modo. Sto bene, anche se sono molto stanco e provato. Però sono felice. In questo momento sto lavorando su tre progetti contemporaneamente… non so nemmeno io come riesco a reggere, ma va bene. C’è tanta fatica, ma anche tanta soddisfazione. E lei, come sta?”, aggiunge, lanciando la premessa per un dialogo intimo e mai scontato.

Sta per portare Rocky in scena. Quando le hanno proposto il ruolo, quale è stata la sua reazione?

“Faccio un passo indietro. Rocky – The musical era già andato in scena l’anno scorso, con grande successo, in diverse città. In quel periodo mi trovavo in Spagna, impegnato su un altro set. Il mio agente assistette allo spettacolo a Milano e mi telefonò. Era entusiasta, e mi confidò una frase che non dimenticherò: ‘Mario, mentre lo guardavo, ho pensato: quanto sarebbe stato bello se questo Rocky lo avessi interpretato tu’. Qualche mese dopo, ad agosto, ho sostenuto un’audizione per il musical Sette spose per sette fratelli. Luciano Cannito, il regista, mi confermò subito per il ruolo di Adamo. Ma ricordo bene quel momento: si sedette su un piccolo palco all’Art Village, sede della produzione, e mi propose non naturalezza: ‘Ti andrebbe di interpretare Rocky Balboa? È uno dei musical a cui sono più affezionato’. In quell’istante ho avuto come un flash davanti agli occhi. Tutta la mia infanzia, la mia adolescenza… sono cresciuto con Rocky. Rocky Balboa è sempre stato uno dei miei miti. E Sylvester Stallone è un attore che ammiro da sempre. All’inizio risposi: ‘Aspettate un attimo… lasciatemi prima provare con Sette spose, vediamo come mi trovo nel musical. Magari non sono portato per questo mondo’. Ma lui fu serafico: ‘Vedrai che sarai tu a chiedermi di fare Rocky, una volta aver calcato il palco’. E aveva ragione: il teatro, una volta che ti accoglie, non ti lascia più. È una sensazione meravigliosa.

Per lei, quello di Rocky è un ruolo che ha anche un significato molto personale…

“Rocky, al di là del contesto pugilistico, racconta anche la storia di Sylvester Stallone. È una vicenda di resilienza, di rivincita. E somiglia molto alla mia. Anche nel mio percorso ci sono stati momenti in cui mi hanno invitato a cambiare strada, che non ero all’altezza, che non avevo talento, che stavo solo inseguendo un’illusione. Ma ho sempre insistito. Come Stallone, che durante la scrittura di Rocky ha vissuto anche grosse difficoltà economiche. Quelle difficoltà le ho provate anch’io, sulla mia pelle. Sono sempre stato lontano dalla mia famiglia, cercando di non pesare su di loro e ho dovuto cavarmela da solo. Ma non solo. Rocky è un film a cui sono particolarmente legato anche per una ragione personale: era il film preferito di mio nonno materno, Antonio, che noi in famiglia chiamavamo affettuosamente nonno Uccio. Purtroppo, l’ho vissuto pochissimo, se n’è andato quando ero ancora piccolo. Però ho ricordi molto chiari di lui, momenti vividi che mi porto dentro. Forse anche per questo sento Rocky a me molto vicino: non è solo una storia di riscatto, ma anche un ponte affettivo che mi riporta a una delle figure familiari più significative, anche se per poco tempo”.

Per portare Rocky in scena si è sottoposto ad allenamenti intensi: com’è stato entrare fisicamente e mentalmente nei suoi panni?

“È un lavoro che sto ancora portando avanti: non è finito. Quando ho avuto la certezza che avrei interpretato Rocky, ho iniziato riguardando ogni giorno il primo film, a cui il musical si ispira. Ogni giorno. Volevo assorbire tutte le sfumature di Stallone, senza però imitarlo. Nessuna caricatura. L’obiettivo era entrare nella sua verità emotiva. Perché Rocky Balboa – lo sottolineo con convinzione – è il personaggio che più mi rappresenta. In seguito, è iniziata la preparazione tecnica. Ho lavorato con Emanuele Blandamura, ex campione europeo e vice campione del mondo di boxe. È anche mental coach, quindi abbiamo curato sia l’aspetto fisico che quello psicologico. Abbiamo studiato i movimenti sul ring e ci siamo concentrati su un aspetto fondamentale: Rocky è mancino, mentre io sono destro. Ho dovuto imparare a colpire di sinistro. E questo cambia tutto: il modo di pensare, di muoversi, perfino la postura in scena”.

È come vedere il mondo da un’altra prospettiva.

“Ma non finisce qui, come era solito ripetere il grande Corrado. C’è anche tutto il lavoro coreografico: la scena del match con Apollo, ad esempio, l’abbiamo costruita con Luciano Cannito in tre giorni intensissimi. Tornavo a casa con la maglietta completamente bagnata di sudore. È teatro, certo, ma i colpi vanno portati davvero. Non colpisci il tuo partner, ovviamente, ma devi muoverti come se lo stessi facendo. E farlo ‘alla Rocky’ richiede attenzione totale. Le faccio un esempio: la camminata di Rocky è inconfondibile. Non è la mia, né quella di Adamo in Sette spose. Ha una logica. Ho chiesto a Blandamura perché camminasse in quella maniera, con quel movimento delle spalle. Mi ha spiegato che nel pugilato è fondamentale restare sciolti. E scrollare le spalle è proprio un modo per ricordarselo. Ogni gesto ha un senso. E per questo non basta imitare: bisogna capire”.

Prestare se stesso al personaggio: in che modo sta dando umanità a questo Rocky?

“Sto cercando di metterci tutto il mio vissuto, davvero tutto. Non si tratta solo di interpretare un ruolo: voglio rendere Rocky un personaggio umano, autentico, credibile. Ci tengo a condividere un episodio che mi ha colpito molto: qualche giorno fa, il produttore Fabrizio di Fiore è venuto a trovarmi e mi ha fatto un regalo speciale. Mi ha portato il cappello originale di Sylvester Stallone, quello che indossava in Rocky, l’iconico Fedora, con tanto di confezione firmata da Stallone. Lo userò in scena. Per me è stato un segno importante: sento di essere davvero dentro questo personaggio, in profondità. E ne sono felice”.

Rocky è una storia di riscatto, dicevamo prima. Quanto sente vicino questo tema?

“Moltissimo. La mia vita, e in particolare la mia carriera, ruotano attorno a questo concetto. Fin dall’inizio ho pagato il prezzo di avere un certo aspetto. Essere etichettato come ‘bel ragazzo’ ha spinto molti a sottovalutarmi, a darmi per scontato: ‘È bello, quindi sicuramente non sa recitare, non sa cantare, non ha spessore’. Ma non è mai stato, per me, un fatto di dimostrare qualcosa agli altri. Lo affermo con sincerità, senza retorica. È sempre stato un confronto con me stesso. Non ho scelto questo mestiere per la fama o per un ritorno d’immagine. Non mi è mai interessato davvero. Se la popolarità arriva, bene: può portare lavoro, può aiutare. Ma non è il mio obiettivo. Ho sempre sentito di avere qualcosa da esprimere, e l’arte è stato il mio mezzo. La recitazione, in particolare, è sempre stata il mio modo per raccontare. Anche da ragazzo, tra amici, ero quello che intratteneva gli altri con storie, aneddoti, barzellette… e spesso mi facevano notare che sembravano veri e propri monologhi. Ho sempre avuto questa spinta, questa vocazione. Anche se molti cercavano di scoraggiarmi”.

C’è stato anche chi le ha detto che non sapeva cantare…

“Perfino alcuni miei ex agenti mi hanno ripetuto che non avrei mai potuto cantare. E guarda caso, appena ho cambiato agente il primo progetto a cui ho preso parte è stato Tale e Quale Show, dove ho dovuto cantare in diretta. Sentire dire oggi che ‘non so cantare’ fa quasi sorridere. Eppure, me ne sono state dette tante: ‘È stonato’, ‘non sa recitare’, ‘che vuole fare?’, ‘è solo un bel viso’, ‘non ha talento’. Con il tempo ho dimostrato di saper recitare, di saper cantare… e ora anche ballare, anche se ammetto che con le coreografie ho ancora margini di miglioramento! (ride, ndr)”. Il punto è che oggi, finalmente, sento che anche chi lavora nel settore sta iniziando a comprendere davvero chi sono. Per arrivarci ho dovuto costruire un percorso solido, che mi ha portato anche fuori dall’Italia. In Spagna mi sono fatto conoscere artisticamente, ho lavorato, e solo successivamente, tornando in Italia, ho iniziato a sentire commenti diversi: ‘Ah ma questo ragazzo non è male’, o addirittura: ‘Chi è questo?’. È stato un percorso lungo, fatto di vera gavetta. Ma oggi sto cominciando, passo dopo passo, a mettere insieme tutti i tasselli”.

Una costruzione solida a partire dalle basi?

“Come ricordava Antonio Banderas: la carriera artistica va costruita come un palazzo. Prima si fanno le fondamenta, poi il primo piano, e via dicendo. Così, se un giorno – speriamo il più lontano possibile – le cose dovessero andare meno bene, e dovessi ‘cadere’, non cadrei a terra. Cadrei a un piano inferiore. E non mi farei male”.

Un percorso costruito tassello per tassello che per lei ha intrapreso molto presto.

“Possiamo considerare che è iniziato a diciott’anni. È stato il momento in cui ho cominciato a costruire qualcosa, anche se la carriera da attore è partita intorno ai ventuno. Ora ne ho trentaquattro – trentacinque quest’anno – quindi sono circa tredici, quattordici anni che porto avanti questo mestiere, questo sogno. Ho un po’ perso il conto, ma sì, sono passati parecchi anni”.

In un certo senso, ha passato più tempo a cercare di essere credibile e autorevole che a “vivere” semplicemente. Quanto coraggio serve?

“Serve molto coraggio, soprattutto a diciott’anni, quando tutto sembra enorme, e si affrontano i primi strappi, le prime scelte forti. Il coraggio spesso viene confuso con la fortuna. ‘Eh, ma tu sei stato fortunato’, mi sento ripetere. E lì mi fermo. Rispondo: ‘No, scusa, non ti permettere’. Perché? Perché sfido chiunque a fare il percorso che ho fatto io e a non mollare dopo due mesi. Mi hanno chiuso più porte di quante me ne siano state aperte. E ogni piccolo errore, su di me, diventava enorme. Magari un altro, meno appariscente, veniva giustificato con un semplice ‘capita’. Su di me, invece: ‘Hai visto? Ha sbagliato’. E queste cose ti restano addosso. Mi hanno spinto a cercare una perfezione che oggi, a trentaquattro anni, ho capito che non esiste. Ogni tanto, adesso, ho imparato anche a riconoscermi qualcosa. A darmi una pacca sulla spalla. Perché serve. Perché si prendono tante botte, nella vita, che ogni tanto bisogna anche fermarsi e dirsi: ‘Va bene così’. Rocky me l’ha insegnato: saper incassare. E io so incassare. E resto in piedi. Come lui. L’incontro con Apollo Creed, se ci pensiamo, è una metafora: non cercava la vittoria, voleva solo provare a se stesso che poteva restare in piedi. E io ho fatto esattamente questo, per anni. Credendo nei miei valori, nei miei ideali, nei principi che mi ha trasmesso la mia famiglia. Anche nella musica è stato lo stesso: all’inizio nessuno mi prendeva sul serio. Ma hanno iniziato successivamente ad ascoltare i miei brani, a vedere che studiavo, che ci mettevo impegno. Ho iniziato a collaborare con la Coffee Records Studio, con i miei produttori Mattia Del Forno e Francesco Caprara, con la mia band – Paolo Panzini, Luca Mele, che è anche il mio coautore, e Ramon, il mio chitarrista – e tutto è cambiato. Oggi tante persone si stanno ricredendo. Ho finalmente un’identità artistica riconoscibile, e questo è fondamentale. Non per lo status, ma perché avere un’identità ti dà stabilità. So chi sono. Non indosso maschere: questo sono io”.

Quell’identità viene anche dall’educazione ricevuta. Come l’hanno cresciuta i suoi genitori?

“Mio padre Gianni e mia madre Francesca mi hanno sempre lasciato libero di esprimere ciò che avevo dentro. Non mi hanno mai imposto divieti rigidi. Mi dicevano: ‘Noi possiamo solo spiegarti le conseguenze delle tue scelte. Poi sarai tu a decidere’. E questo mi ha aiutato molto a crescere. Pensi che mio padre mi accompagnò in macchina da Brindisi a Milano, quando avevo appena diciott’anni. Mi stava lasciando in una grande città, in un ambiente come quello della moda, dove è facile perdersi. E io, proprio per questo, non ho mai voluto deluderli. Ho anche scritto una canzone su quel momento: Il viaggio”.

È stato difficile non deludere la fiducia che le hanno dato?

“No, non è stato difficile. Perché sapevo esattamente cosa volessi. Ho fatto i miei errori, certo, come tutti. Ma li rifarei. È anche grazie a quegli errori se oggi sono quello che sono. Ora mi considero un giovane uomo. A trentaquattro anni non sei più un ragazzo, ma nemmeno un uomo ‘maturo’. Sei nel mezzo, stai ancora crescendo. Guardandomi indietro, vedo che tante cose che facevo un tempo oggi non le rifarei. Ma è giusto: ogni età ha le sue esperienze, e vanno vissute nel momento giusto, non rinviate. Ho iniziato come modello, ma sapevo di non essere solo un involucro. Ricordo che nella mia prima agenzia a Milano c’era un reparto video. Non conoscevo bene il settore, ma ogni giorno andavo a chiedere come si diventasse attori. Poi ho capito che dovevo trasferirmi a Roma e studiare seriamente: dizione, recitazione, tutto”.

Che bambino era?

Da piccolo ero timido. Ma crescendo ho sempre difeso i più deboli. A scuola non stavo con i ‘fighi’, ma con chi veniva preso in giro. Cercavo di mediare, di calmare gli animi, anche quando capitava qualche rissa. Non mi sono mai sentito un ‘capo’, ma piuttosto un leader: uno che fa parte del gruppo, che unisce. Anche quando giocavo a calcio – per tanti anni – ero quello che cercava di tenere insieme la squadra, non quello che dominava. Ma guardavo anche i film. Il primo film che mi ha colpito è stato Lo chiamavano Trinità. Quando ho scoperto che Terence Hill si chiamava Mario come me, ed era biondo con gli occhi azzurri, ho pensato: ‘Voglio fare quel lavoro!’. Poi ho visto Rocky e mi sono innamorato della boxe. Sognavo di vivere realtà diverse dalla mia. Forse è proprio questo, il mestiere dell’attore: raccontarsi attraverso altri. Anche se, in realtà, non ho mai avuto problemi a raccontare me stesso. Perché non ho nulla da nascondere. E sa cosa mi riempie il cuore? Quando un ragazzo giovane mi chiede un consiglio. Amo parlare con i giovani. Amo condividere la mia esperienza. E, le assicuro, ho imparato tantissimo anche da chi ha meno anni di me”.

Quando era lei il giovane alla ricerca di una direzione, c’è stato qualcuno che l’ha guidata?

“Sì, due fondamentalmente. La prima persona che ha creduto in me, e a cui devo molto, è Antonio Sepe. Avevo diciannove anni quando l’ho conosciuto. All’epoca lavorava nel mondo degli eventi live, in seguito è diventato anche produttore e autore. Mi disse: ‘Tu da grande farai l’attore’. Le prime fiction le ho fatte grazie a lui, che era il mio agente. Mi ha insegnato tanto: a non perdere il fuoco, a capire gli strumenti del mestiere. La seconda persona è invece Alex Pacifico, il mio attuale agente. Antonio fa ancora parte del mio percorso, anche se oggi collaboriamo meno. Ma non dimentico chi mi ha aiutato. Alex, ad esempio, mi ha insegnato l’eleganza, la compostezza, la disciplina. A non farmi influenzare da quello che accade intorno, a muovermi in modo consapevole in ambienti diversi. Mi ha detto una frase che mi è rimasta impressa: ‘Io ti rappresento, ma anche tu rappresenti me. E devi portare avanti dei valori’. Da lui ho imparato davvero molto. Ogni consiglio che mi dava, lo ascoltavo. Non come un esecutore, ma con fiducia. Perché sapevo che lo faceva per il mio bene. E oggi lo ringrazio”.

In quello che dice non c’è solo riconoscenza. Si percepisce anche un altro valore importante, e non scontato: l’umiltà. Quanto è stata importante per lei?

“L’umiltà non è una dote che puoi attribuirti da solo. Devono riconoscertela gli altri. Se dici ‘sono umile’, in realtà non lo sei: è già un atto di presunzione. Quindi, se me lo dice lei, mi fa piacere. Credo che quello che mi ha salvato, e che mi salva ancora oggi, sia il fatto di venire dal nulla. Ma davvero. Vengo da una realtà semplice. Le faccio un esempio: per me, mangiare un panino davanti al mare – sono originario di una città di mare – è ancora oggi uno dei momenti più belli. Non mi serve molto altro. È il mio modo di essere. Non appartengo a un mondo patinato. Frequento poco i miei colleghi, non per snobismo, ma perché mi rendo conto che il nostro lavoro ci porta spesso in contesti irreali. Quando sei su un set, vieni trattato benissimo… ma non è quello lo standard della vita. Sì, siamo fortunati, ma solo se ricordiamo da dove veniamo e quanta fatica è servita per raggiungere un obiettivo. Tutto ciò che mi riporta all’essenziale mi conquista. Non saprei dirlo meglio”.

Inseguendo il suo sogno, qual è stato il momento più difficile che ha affrontato?

“Il 2019. È stato un anno particolare. Avevo partecipato a Tale e Quale Show, un’esperienza bellissima, e come spesso accade, dopo esperienze del genere si ricevono tante promesse. Invece: niente. Silenzio. È stato un periodo buio. Mi trasferii al Nord e ricominciai da capo. Mi sentivo frustrato. Mi chiedevo: ‘Com’è possibile? Ho fatto molto e mi ritrovo qui, punto e a capo?’. Anzi, forse sotto zero, con un divano in cui dormire e nient’altro. Ho anche valutato l’ipotesi di ritornare nella mia Brindisi e trovare un’occupazione che mi permettesse di vivere. Ma mio padre è stato fondamentale. Mi è sempre stato accanto, anche nei momenti peggiori”.

Cosa le diceva suo padre in quei momenti?

“Mi diceva: ‘Mario, la porta di casa è sempre aperta. Quando vuoi, puoi tornare. Però… voglio che tu sappia una cosa. Se oggi ti dico di tornare e tu mi ascolti, un giorno potresti venirmi a dire: Papà, perché non mi hai fermato? Io credo in te. Sento che hai talento. Devi provarci fino in fondo’. Aveva ragione. Mi fece un discorso semplice ma fortissimo: ‘Pensi che tornando qui, facendo magari un lavoro diverso, i problemi sparirebbero? I problemi ci sono sempre. Fanno parte della vita. Guarda me e tua madre: quante volte siamo caduti? Ma ci siamo sempre rialzati. E guarda cosa abbiamo costruito’. Non si sbagliava e ancora oggi gliene sono grato”.

Nella sua vita e nella sua carriera, è però arrivata la Spagna a rimescolare le carte.

“Tra la fine del 2019 e l’inizio del 2020, in piena pandemia, mi arrivò una proposta per un film in Spagna. Cercavano un attore italiano che parlasse spagnolo. Io, però, non conoscevo nemmeno una parola. Ma non potevo lasciarmi scappare quell’occasione. Chiesi aiuto a un’amica madrelingua, amica della mia ex ragazza, e con lei imparai a memoria le battute del provino. Lo inviai. Poco dopo mi chiamarono: ‘Per noi sei tu. Non serve nemmeno il callback’. Partii per Madrid. All’inizio ero completamente spaesato. La maggior parte degli spagnoli non parla inglese – e a ragione: parlano una delle lingue più diffuse al mondo. Io invece… nulla. Non capivo niente. Dicevo solo ‘vale, vale’ a tutto. Finché un giorno il regista, Nacho E. Velilla, mi fermò e mi disse: ‘Mario, non ci stiamo capendo. Come diresti questa frase in italiano?’. Me lo feci spiegare da chi parlare inglese e allora ho capito che il ‘vale, vale’ non bastava: dovevo imparare davvero la lingua. Quando non giravo, allora, uscivo per Madrid. Entravo nei negozi, cercavo di parlare, anche inventando parole, pur di capire e farmi capire. Ed c’è stata la svolta: ho conosciuto quella che sarebbe stata la mia compagna per tre anni. Non parlava inglese, quindi, per corteggiarla… ho dovuto imparare lo spagnolo. Prima ho imparato a parlarlo, poi a scriverlo, infine a leggerlo. Ho fatto tutto al contrario, ma ha funzionato. Da lì, la prima vera grande occasione professionale: la serie Un cuento perfecto, che mi ha fatto conoscere al pubblico spagnolo. È grazie a quel progetto che stato chiamato per il casting di Élite, per un ruolo europeo. E, come in una barzelletta, al provino eravamo un inglese, un francese e un italiano… e hanno scelto me. E da cosa nasce cosa: si sono susseguiti Pídeme lo que quieras da protagonista, Ídolos con Warner… La Spagna è stata, a tutti gli effetti, la mia rinascita artistica”.

Non solo artistica, forse anche umana. Élite ha cambiato l’immagine che molti avevano di lei: non più solo un ‘maschio alfa’, ma un attore vero, con profondità: credibile.

“È stato un momento bellissimo. Ho capito su quel set perché ho scelto questo mestiere. Interpretavo un personaggio molto distante da me: freddo, cinico. Io sono l’opposto. Era un uomo che di giorno mostrava una faccia, e di notte… era come un vampiro. Per prepararmi mi sono ispirato ad Armand, il personaggio interpretato da Antonio Banderas in Intervista col vampiro. Armand seduceva con il fascino, ti portava nel suo mondo senza che te ne accorgessi. Era lo stesso effetto che doveva avere il mio personaggio. L’ho studiato come riferimento. Lavoro sempre cercando ispirazioni anche fuori dal cinema. Per la serie Fiori sopra l’inferno, ad esempio, ho interpretato un ragazzo cresciuto in un ambiente ostile, selvaggio. E, per entrare nel ruolo, mi sono ispirato a un orso: camminavo come un orso!”.

La parola ‘selvaggio’ mi ha richiamato in mente la sua musica. Che cosa le dà la musica rispetto alla recitazione?

“La musica mi restituisce me stesso. Nella recitazione metto la mia esperienza al servizio di un personaggio scritto da altri. Nella musica, invece, racconto la mia storia. È il mezzo con cui esprimo davvero chi sono. Ho sempre avuto la musica dentro. Con il mio album, che si intitola proprio ME – come le iniziali del mio nome e cognome, Mario Ermito – ho voluto raccontare il mio percorso. Sono dieci brani: cinque in italiano e cinque in spagnolo. In spagnolo perché la Spagna ha segnato la mia rinascita artistica. In italiano perché sono orgoglioso delle mie origini, della mia famiglia, delle mie radici. C’è un brano che racconta proprio il viaggio da Brindisi a Milano con mio padre. Un altro parla del rapporto con mia madre. Ogni canzone è un frammento di me”.

Ma raccontarsi attraverso la musica significa anche esporsi. Quali sono le sue paure?

“Ne ho due, soprattutto. La prima è che la mia vita ruoti solo attorno al lavoro. Non voglio questo. Desidero vivere, trovare equilibrio, serenità. Ho paura di perderla, quella serenità. La seconda riguarda l’idea di avere figli in un mondo che mi preoccupa. Oggi, con il web facilmente accessibile, tutto è più complicato. I genitori hanno meno controllo, ci sono troppi esempi sbagliati che arrivano dai social. Vorrei essere padre, un giorno. E spero di crescere i miei figli come hanno fatto i miei con me. Ma il contesto mi spaventa”.

E l’amore, come quello di Rocky per Adriana (Giulia Ottonello in scena), la spaventa?

“No. L’amore no. Anzi. La mia vita ruota intorno all’amore. Sono un romantico, un inguaribile romantico. L’amore è parte integrante della mia esistenza: ne ho ricevuto tanto, dalla mia famiglia, e lo metto in tutto ciò che faccio. Anche il mio lavoro l’ho scelto per amore. Perché lo sento. Anche nella musica ci metto sempre il cuore”.

Ha perdonato la sua bellezza?

“Non ho mai vissuto la bellezza come un vincolo. Il problema semmai sta nello sguardo degli altri. Le faccio un esempio. Spessi si tende a criticare chi viene da determinati contesti ma se una persona nasce in una famiglia agiata, con possibilità, perché dovrebbe sentirsi in difetto? Solo perché altri non hanno avuto quelle stesse opportunità? È sbagliato. Il problema non è di chi ha avuto delle fortune, ma di chi le fa pesare. Finché ti comporti con rispetto e non usi la tua condizione per ostentare, non stai facendo del male a nessuno”.

Vale per tutto, no? L’aspetto fisico, l’orientamento, qualsiasi differenza…

“E aggiungo: tutto dipende dalla prospettiva. Lo dicevamo anche prima, parlando di Rocky: per interpretarlo ho dovuto imparare a colpire con la mano sinistra, e quindi a cambiare prospettiva. Ecco, il problema è che molti restano chiusi nella loro ‘comfort zone’. Ma quella zona non è necessariamente sana: è solo la loro abitudine, non una verità assoluta. Se ognuno resta fossilizzato nel proprio punto di vista, non si cresce. E allora succede che qualcuno dica ‘Ma cosa ha fatto Mario Ermito?’ solo perché non ha visto i miei progetti. Ma io non vengo a dirti tutto quello che ho fatto: non sono Wikipedia. Se non li hai visti, è un problema tuo, non mio. Il tuo raggio visivo non è universale. Per questo credo che bisogna sempre lasciare spazio al dubbio. Le nostre sensazioni spesso ci ingannano. E viviamo di percezioni che non corrispondono alla realtà”.

Cosa sogna oggi?

“Il mio sogno non è la felicità, quella è fatta di attimi. Il mio sogno è la serenità, quella che dura. La felicità viene dall’esterno. La serenità è interiore. Se stai bene con te stesso, stai bene con gli altri. Vorrei mantenerla questa serenità. Non è facile, in una società come quella attuale, fatta di apparenza e superficialità. Ma non è impossibile: basta crederci. Basta rimanere fedeli ai propri principi. È così che si resta in piedi, come anche Rocky insegna”.