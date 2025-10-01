Mario figlio di Salvatore Ocone parla dell'omicidio di Paupisi, choc e le parole del giovane sul papà killer

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Mario, figlio di Salvatore Ocone, ha parlato per la prima volta in TV dell’omicidio di Paupisi, a causa del quale la madre e il fratello minore hanno perso la vita, mentre la sorella è attualmente in coma farmacologico. Intervistato in esclusiva, ha negato ogni ipotesi di violenza in famiglia e spiegato le ragioni del suo trasferimento a Rimini.

L’intervista a Mario, figlio di Salvatore Ocone

Il figlio di Salvatore Ocone, Mario, è stato intervistato nel corso della più recente puntata di Dentro la notizia. Il giovane non si trovava a Paupisi al momento della tragedia: si era infatti trasferito a Rimini per lavoro.

"Mi hanno informato ieri mattina i Carabinieri, ho ricevuto una chiamata", ha raccontato Ocone, che è rientrato a Paupisi la notte scorsa, "Il resto l’ho letto sul giornale".

Il ragazzo ha raccontato di aver sentito l’ultima volta i familiari il venerdì prima della tragedia, quando "sembrava tutto normale".

I genitori, tra l’altro, erano in procinto di festeggiare i 25 anni di matrimonio.

Mario Ocone sull’omicidio di Paupisi: le parole del giovane sul papà

A Mario Ocone, figlio di Salvatore ed Elisabetta Polcino, è stato chiesto se il padre avesse mai dato segni di depressione o violenza, ma il giovane ha negato.

"Era un lavoratore, non ha mai mostrato segni di violenza", ha raccontato a Dentro la notizia. "Anzi, a noi era sempre molto vicino".

Quando gli è stato domandato se, secondo lui, la tragedia in cui hanno perso la vita la madre e il fratello minore potesse essere in qualche modo evitata, il giovane ha risposto: "Se nessuno se l’aspettava, nessuno poteva evitarlo".

Il giovane smentisce l’allontanamento dalla famiglia

Nel corso dell’intervista rilasciata Dentro la notizia, il figlio di Salvatore Ocone non ha raccontato dunque nessun episodio di violenza, se non "qualche litigio, niente di più".

Ha inoltre smentito le voci che affermavano che si fosse trasferito da Paupisi a Rimini per allontanarsi dalla famiglia.

"Sono andato a Rimini per lavoro, per crearmi una vita. Sono sempre tornato qui alla fine dei miei contratti".