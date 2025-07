Mario Giordano all'attacco di Jannik Sinner per la residenza a Monaco: "L'Italia non merita le sue tasse?"

Mario Giordano ha scritto una lettera aperta a Jannik Sinner, tennista fresco vincitore di Wimbledon, per celebrarne il talento ma anche per lanciargli una provocazione: perché non compiere un altro gesto storico decidendo di pagare le tasse in Italia anziché nel Principato di Monaco? Il tono della lettera pubblicata sul settimanale Panorama è ironico, ma anche pungente.

Mario Giordano provoca Jannik Sinner

Un appello dal giornalista al tennista: “Wimbledon resterà negli annali dello sport. Ma se decidesse di pagare le tasse in Italia, lei farebbe la storia patria”.

Sinner è il primo italiano a vincere Wimbledon. E “da quando abbiamo capito che lei è un fenomeno l’abbiamo eletta a miglior rappresentante dell’italianità“, scrive Mario Giordano.

Wimbledon 2025, Jannik Sinner bacia il trofeo dopo avere sconfitto Carlos Alcaraz

Il giornalista aggiunge ironico: “Anche quando parla tedesco, che è la sua prima lingua. E anche se risiede a Montecarlo, per non dover sottostare all’insopportabile fisco nostrano”.

E dalle virtù sportive, quasi eroiche, si passa all’interesse relativo al portafoglio, molto più prosaico. “Perciò mi ripeto che sì, – aggiunge Giordano – lei rappresenta davvero l’anima profonda dell’Italia. E infatti desidera anche pagare meno tasse“.

Giordano insiste e insiste su un punto specifico: Sinner dovrebbe pagare le tasse in Italia. “Ci pensi: dopo essere diventato Papa e Re del mondo, come potrà arrivare ancora più in alto? Solo in un modo: diventando il Principe dei Contribuenti“, scrive.

Mario Giordano fa i conti in tasca a Sinner

Poi i conti in tasca al campione: “Solo dalla vittoria a Wimbledon ha portato a casa 3,5 milioni di euro. Chi vince tanto come lei nel tennis guadagna assai bene. Poi ci sono gli sponsor: mentre guardavo la sua finale facevo caso che non c’era pubblicità in cui lei non fosse il testimonial”. Segue una lunga sfilza di brand.

Mario Giordano insiste: Sinner dovrebbe pagare le tasse in Italia. “Pensi – conclude – che bello se potesse dare l’esempio e aprire la strada a un’altra Italia anche nel fisco, oltre che nel tennis. Un’Italia dove elusione e evasione possono essere battute. O, per lo meno, smorzate. Come quei colpi che solo lei sa fare”.

Quanto pagherebbe di tasse Sinner in Italia

A Wimbledon, dunque, il premio incassato da Sinner è stato pari ad oltre 3,5 milioni di euro. Giordano omette però un dettaglio: al netto delle tasse, il tennista porterà a casa circa 2,7 milioni dal momento che il Regno Unito gli ha applicato una tassazione del 36,5%, comprensiva degli introiti pubblicitari.

Fatta questa premessa, se Jannik Sinner fosse residente in Italia gli si applicherebbero rientrerebbe nello scaglione massimo dell’Irpef (43%). Gli rimarrebbero in tasca circa 1,2 milioni.

Nel Principato di Monaco, invece, non ci sono tasse sulle persone fisiche. Sinner, dunque, può trattenere l’intera cifra.

Se dovesse dare seguito all’appello di Giordano, Sinner almeno per alcuni anni potrebbe beneficiare delle agevolazioni fiscali per gli sportivi professionisti che si trasferiscono in Italia.