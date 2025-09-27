Mario Giordano contro Giorgia Meloni, il conduttore di Fuori dal coro attacca: perché è una "delusione"

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Le aspettative di Mario Giordano su Giorgia Meloni sono state deluse. Il giornalista e conduttore televisivo, volto della trasmissione Mediaset Fuori dal coro, descrive come una “speranza tradita” i primi tre anni di operato della premier. Ci “si aspettava cambiamenti più radicali” afferma che, però, non sono arrivati.

Mario Giordano attacca Giorgia Meloni

Intervistato dal Fatto Quotidiano, Mario Giordano commenta duramente l’operato della premier Giorgia Meloni.

“Meloni – afferma il giornalista – è probabilmente la più brava che c’è sulla scena europea”.

ANSA Giorgia Meloni ospite di Mario Giordano a Fuori dal coro

Capace, eppure incapace di opporsi all’establishment. “In parte è anche fisiologico – commenta Giordano – non si va a Palazzo Chigi per fare le barricate”.

La domanda, tuttavia, è: “Quali sono le intenzioni di fondo? Vuoi governare per cambiarlo, l’establishment, o per lasciarlo così?”

Il consiglio del conduttore di Fuori dal coro è di “lavorare per recuperare l’insoddisfazione di una parte del suo popolo, che cova sotto la cenere”.

La critica sulla posizione su Israele e Gaza

A deludere Mario Giordano, in particolare, è la mancata presa di posizione del Governo contro Israele.

In tale contesto, Meloni appare al giornalista “timidissima”. Capisce le difficoltà “di ammettere che siamo di fronte a un genocidio inaccettabile”.

Eppure, “ci vorrebbe un po’ di coraggio: fanno i timidi sulle sanzioni a Israele e poi ne votano 19 alla Russia”.

Si tratta di una mancanza di coerenza. In politica estera, Meloni viene definita “irriconoscibile”.

“All’opposizione Meloni contestava le sanzioni alla Russia, accusava l’Europa di essere serva degli Stati Uniti” sostiene Giordano, sottolineando come l’atteggiamento della premier sia poi radicalmente cambiato.

“Se governare significa non poter cambiare nulla, allora ditelo. E non stupitevi se cresce l’astensionismo” è il commento.

Il problema immigrazione

Anche per quel che riguarda la politica interna, Mario Giordano non nasconde la propria delusione.

Per quel che concerne l’immigrazione, “non c’è stato quel blocco che ci si aspettava”.

Il vero problema, però, “è la sicurezza nelle città. Non è possibile che ci siano quartieri in mano agli spacciatori, dove si commettono stupri e la polizia viene aggredita”.

I decreti del Governo Meloni vengono giudicati da Giordano “all’acqua di rose” buoni solo per essere “annunciati sui social”.

“Da un governo di centrodestra ci si aspetta altro” è, in sintesi, il pensiero di Mario Giordano sull’operato della premier.