Mario Giuliacci annuncia l'arrivo del freddo sull'Italia, allerta per pioggia, neve e vento forte

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Arriva il freddo sull’Italia. Stando alle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci, il nostro Paese sarà colpito già da venerdì 30 ottobre da venti freddi provenienti dal Nord Europa che porteranno a un brusco calo delle temperature. Il weekend di Halloween e Ognissanti sarà caratterizzato dal maltempo, in particolare nelle regioni del Centro-Sud, con pioggia e neve in quota sull’Appennino.

Meteo, le previsioni di Mario Giuliacci

Vento forte, pioggia e temperature in brusco calo nelle regioni del Nord e del Centro: è il quadro delle previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci per il ponte di Halloween e Ognissanti.

Secondo il noto meteorologo, in Italia nei prossimi giorni ci sarà una fase di freddo quasi invernale dovuta all’arrivo di venti freddi dai Balcani, legati a un nucleo d’aria fredda in discesa dalla Scandinavia. Niente Burian in arrivo dalla Siberia, che Giuliacci bolla come una bufala.

ANSA

In arrivo freddo, maltempo e pioggia

L’arrivo di Bora e Grecale porterà a un netto calo delle temperature, fino a 7 gradi, in tutta Italia, in particolare nelle regioni del Nord e del Centro. Scenderanno sia le temperature massime che le minime, che potrebbero arrivare sotto i 10 gradi. Al calo dei termometri si aggiungerà l’effetto del vento, che amplificherà la sensazione di freddo.

L’aria fredda in arrivo porterà anche a una nuova ondata di maltempo: le prime piogge già nella giornata di sabato 30 ottobre, ma la fase di maggiore instabilità si manifesterà domenica 1° novembre. Sono attese piogge, anche localmente intense, e neve in quota, anche nell’Appennino.

Le previsioni per il weekend

Il ponte di Halloween e Ognissanti sarà caratterizzato dal maltempo, con pioggia, neve, vento forte e temperature in calo. Secondo le previsioni di 3BMeteo, venerdì 30 ottobre il tempo sarà perlopiù stabile, con il primo afflusso di aria fredda che porterà isolati piovaschi sul medio e basso Adriatico e in Calabria.

Sabato 31 ottobre l’instabilità dovrebbe intensificarsi, con piogge attese in Marche, Abruzzo, Molise e al Sud, isole maggiori comprese; al nord invece cieli poco nuvolosi. Temperature in calo un po’ ovunque, in particolare al Centro-Nord.

Domenica 1° novembre il quadro peggiorerà sensibilmente: il maltempo continuerà a colpire il Centro-Sud, riportando la neve sull’Appennino centrale, ma si estenderà anche alle regioni del Nord-Est. In arrivo anche la neve, sia sulle Alpi che sull’Appennino, fino a quota 1000-1200 metri. Clima freddo, con temperature massime inferiori ai 14-15°C, minime sotto i 10 gradi.

Questa configurazione di correnti fredde e instabilità caratterizzerà anche l’inizio della prossima settimana nelle regioni del Centro-Sud, prima della progressiva attenuazione dell’afflusso del freddo e del graduale rialzo delle temperature a partire da mercoledì 4 novembre.