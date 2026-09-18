Mario Giuliacci annuncia l'ondata di freddo e pioggia nelle previsioni meteo, temperature giù fino a 20 gradi

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo settimane di gran caldo arriva il freddo. Stando alle previsioni meteo di Mario Giuliacci, i temporali di questi giorni saranno seguiti da una nuova ondata di maltempo che porterà a piogge e al calo delle temperature, fino a 20 gradi, in particolare sulle regioni dell’Adriatico e al Sud. Poi giornate più gradevoli grazie al ritorno dell’anticiclone delle Azzorre.

Le previsioni meteo di Mario Giuliacci

I prossimi giorni in Italia saranno caratterizzati ancora da maltempo e piogge e da un netto calo delle temperature, che potranno scendere fino a 20 gradi.

È questo il quadro delle previsioni meteo per i prossimi 10-12 giorni del colonnello Mario Giuliacci.

ANSA

Nell’ultimo video pubblicato sul canale Meteo Giuliacci il noto meteorologo spiega che ci sarà un predominio delle corrente atlantiche e parla di una evoluzione in tre fasi.

La prima già in questi giorni, con piogge e temporali un po’ ovunque, prima al Centro-Nord e poi gradualmente al sud, fino a domenica 20 settembre.

Piogge e ondata di freddo in arrivo

La seconda fase la prossima settimana, tra martedì 22 e venerdì 25 settembre, quando “un nucleo di aria fredda in discesa rapida dalla Scandinavia verso i Balcani irromperà sull’Adriatico”.

Queste correnti fredde porteranno ancora a piogge e un brusco calo delle temperature, con valori prossimi ai 20°C, nelle regioni del Medio Adriatico e del Sud.

A questa ondata di maltempo seguirà il ritorno dell’anticiclone delle Azzorre, che porterà a temperature più gradevoli tra il 26 e il 28 settembre.

Le previsioni per il weekend

Il fine settimana del 19 e 20 settembre vedrà l’Italia divisa in due, con clima stabile e gradevole al Nord e instabilità e temporali al Centro-Sud.

Dopo le piogge dei giorni scorsi, il maltempo si sta gradualmente spostando verso sud.

Nella giornata di sabato 19, e in misura minore in quella di domenica 20, nelle regioni centrali e meridionali ci saranno rovesci e temporali sparsi, anche localmente intensi.

Mentre nelle regioni settentrionali è previsto un clima in prevalenza asciutto e stabile, con temperature gradevoli e superiori alle medie del periodo.