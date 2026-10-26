Mario Giuliacci e le previsioni meteo fino al 6 novembre, vento freddo e pioggia soprattutto al Centro-Sud
Le ultime previsioni meteo del colonnello Mario Giuliacci fino al 6 novembre in Italia: nel nostro Paese sono attesi vento freddo e pioggia
Il colonnello Mario Giuliacci ha reso note le sue previsioni meteo in Italia fino al prossimo 6 novembre. Le prossime due settimane, dal punto di vista meteorologico, saranno “perfettamente uguali”: nel nostro Paese sono attesi vento freddo e pioggia, in particolar modo al Centro-Sud. Dalla Protezione Civile non è stata segnalata alcuna allerta meteo per le giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre.
- Previsioni meteo in Italia: il punto della situazione di Giuliacci
- Le previsioni meteo dal 26 ottobre al 1° novembre
- Le previsioni meteo fino al 6 novembre
- Nessuna allerta meteo dalla Protezione Civile
Previsioni meteo in Italia: il punto della situazione di Giuliacci
Domenica 25 ottobre Mario Giuliacci ha pubblicato un video sul suo canale Youtube per spiegare qual è il tempo previsto in Italia fino al 6 novembre.
Le prossime due settimane, ha spiegato l’esperto di meteo, saranno “perfettamente uguali, caratterizzate dall’arrivo di fresche correnti nord-atlantiche, quasi fredde, che arriveranno fino ai Balcani e che da noi si riverseranno sulla regione del Medio Adriatico e al Sud, portando anche piogge”.
Le previsioni meteo dal 26 ottobre al 1° novembre
Entrando nello specifico del tempo previsto in Italia nella settimana che va da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre, Mario Giuliacci ha affermato che fino a mercoledì è previsto “bel tempo, in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre”.
Poi, tra giovedì 29 e domenica 1° novembre, sono attese “piogge sulla regione del Medio Adriatico e al Sud“.
Le previsioni meteo fino al 6 novembre
Nel video pubblicato sul suo canale, Mario Giuliacci ha poi passato in rassegna il tempo atteso nella settimana successiva, fino a venerdì 6 novembre.
Tra il 2 e il 6 novembre, ha preannunciato il meteorologo, sono previsti “altri cicloni freddi dal Nord Atlantico“, con “piogge sulla regione del Medio Adriatico e al Sud”.
Per quanto riguarda le temperature, invece, Mario Giuliacci ha spiegato che “a parte una breve risalita tra lunedì e mercoledì prossimi, saranno perlopiù al di sotto della media“.
Nessuna allerta meteo dalla Protezione Civile
Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, in Italia, non sono attesi “fenomeni significativi prevedibili” dal punto di vista meteorologico.
La Protezione Civile, infatti, nel suo bollettino di criticità diffuso lunedì 25 ottobre, ha reso noto che non è prevista alcuna allerta meteo nel nostro Paese. Martedì 26 ottobre sono attese “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale” sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati definiti “deboli”.