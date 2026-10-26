Mario Giuliacci e le previsioni meteo fino al 6 novembre, vento freddo e pioggia soprattutto al Centro-Sud

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il colonnello Mario Giuliacci ha reso note le sue previsioni meteo in Italia fino al prossimo 6 novembre. Le prossime due settimane, dal punto di vista meteorologico, saranno “perfettamente uguali”: nel nostro Paese sono attesi vento freddo e pioggia, in particolar modo al Centro-Sud. Dalla Protezione Civile non è stata segnalata alcuna allerta meteo per le giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre.

Previsioni meteo in Italia: il punto della situazione di Giuliacci

Domenica 25 ottobre Mario Giuliacci ha pubblicato un video sul suo canale Youtube per spiegare qual è il tempo previsto in Italia fino al 6 novembre.

Le prossime due settimane, ha spiegato l’esperto di meteo, saranno “perfettamente uguali, caratterizzate dall’arrivo di fresche correnti nord-atlantiche, quasi fredde, che arriveranno fino ai Balcani e che da noi si riverseranno sulla regione del Medio Adriatico e al Sud, portando anche piogge”.

Le previsioni meteo dal 26 ottobre al 1° novembre

Entrando nello specifico del tempo previsto in Italia nella settimana che va da lunedì 26 ottobre a domenica 1° novembre, Mario Giuliacci ha affermato che fino a mercoledì è previsto “bel tempo, in compagnia dell’Anticiclone delle Azzorre”.

Poi, tra giovedì 29 e domenica 1° novembre, sono attese “piogge sulla regione del Medio Adriatico e al Sud“.

Le previsioni meteo fino al 6 novembre

Nel video pubblicato sul suo canale, Mario Giuliacci ha poi passato in rassegna il tempo atteso nella settimana successiva, fino a venerdì 6 novembre.

Tra il 2 e il 6 novembre, ha preannunciato il meteorologo, sono previsti “altri cicloni freddi dal Nord Atlantico“, con “piogge sulla regione del Medio Adriatico e al Sud”.

Per quanto riguarda le temperature, invece, Mario Giuliacci ha spiegato che “a parte una breve risalita tra lunedì e mercoledì prossimi, saranno perlopiù al di sotto della media“.

Nessuna allerta meteo dalla Protezione Civile

Nelle giornate di lunedì 25 e martedì 26 ottobre, in Italia, non sono attesi “fenomeni significativi prevedibili” dal punto di vista meteorologico.

La Protezione Civile, infatti, nel suo bollettino di criticità diffuso lunedì 25 ottobre, ha reso noto che non è prevista alcuna allerta meteo nel nostro Paese. Martedì 26 ottobre sono attese “precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale” sulla Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati definiti “deboli”.